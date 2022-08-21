Система ПВО сработала в Новой Каховке под Херсоном

В населенном пункте Новая Каховка Херсонской области не менее 10 раз сработала система ПВО. Об этом 21 августа сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Он отметил, что ракеты летели в сторону города и Каховской ГЭС, все они были сбиты. Разрушений на земле нет.

19 августа Леонтьев сообщил, что украинские боевики обстреляли район ГЭС, все цели системой ПВО были сбиты.

13 августа после очередных ракетных ударов вооруженных сил Украины по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. Так, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

На следующий день корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как выглядят помещения Каховской ГЭС, отметив, что станция работает в аварийном режиме.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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