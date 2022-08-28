Каховскую ГЭС и Новую Каховку трижды обстреляли ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня осуществили три ракетные атаки по Каховской ГЭС и городу Новой Каховке в Херсонской области. Об этом 28 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

Леонтьев добавил, что отдельный удар был нанесен по территории завода «Сокол», в результате чего вспыхнул пожар.

«Сегодня были три ракетные атаки. Объекты — ГЭС и город. Обломки и части ракет в центре города, есть повреждения мирных объектов. Кроме этого отдельный удар был нанесен по территории завода «Сокол» в центре города. Пожар», — цитирует ТАСС главу ВГА.

В субботу, 27 августа, также сообщалось об очередном ударе ВСУ по Каховке. Владимир Леонтьев при этом отметил, что значительное количество украинских ракет было уничтожено ПВО.

24 августа стало известно, что около 10 ракет выпущено по району Новой Каховки и ГЭС из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточнялось, что пострадавших и погибших среди гражданского населения нет.

Ранее, 13 августа, после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции. По словам замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсения Зеленского, шестой гидроагрегат станции был выведен из эксплуатации в целях безопасности, поскольку есть непосредственная опасность разлива масла из-за попадания и разлета осколков.

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