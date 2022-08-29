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ВСУ за ночь нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС

Глава администрации Леонтьев: ВСУ за ночь нанесли три удара по Каховской ГЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 29 августа, нанесли еще три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

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«Еще три ракетных удара. ГЭС — основная цель», — цитирует его ТАСС.

28 августа он рассказал, что ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку. Были отмечены прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Серьезно пострадавших в результате ударов нет, в городе работают спасатели и взрывотехники. Один из ударов был нанесен по территории завода «Сокол», начался пожар.

В субботу, 27 августа, также сообщалось об очередном ударе ВСУ по Каховке. Леонтьев при этом отметил, что значительное количество украинских ракет было уничтожено ПВО.

13 августа после ракетных ударов ВСУ по Каховской ГЭС руководство предприятия приняло решение отключить одну турбину станции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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