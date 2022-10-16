В Новой Каховке прогремело более 10 взрывов

В Новой Каховке Херсонской области прогремело более 10 взрывов. Работают системы ПВО, сообщили 16 октября в Telegram-канале администрации города.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — указано в сообщении.

14 октября в городе прогремело три взрыва.

В тот же день замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что власти Херсона рекомендуют жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская армия ведет обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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