Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном
Вооруженные силы России отбили атаки противника на николаево-криворожском, краснолиманском и запорожском направлениях. Только в Херсонской области были сорваны две попытки наступления в районах Давыдова Брода и Сухого Ставка, заявили 21 октября в Минобороны РФ. Уничтожено более 120 украинских боевиков, шесть бронированных машин и 13 автомобилей. Эксперты отмечают, что украинские силы в ближайшие недели продолжат атаки на правобережье Днепра, несмотря на большие потери. В этот же день три российских офицера награждены высшими российскими наградами — золотыми звездами Героев России.
Против диверсантов
Вооруженные силы России на николаево-криворожском направлении в течение суток сорвали две попытки наступления подразделений ВФУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, пресекли прорыва в темное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
— Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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В районе села Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
ВСУ не оставят попыток оттеснить российские войска с правого берега Днепра, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.
— В ближайшие пару недель Украина постарается провести здесь большое наступление, — предположил он «Известиям». — Их наступление, которое началось в сентябре, ставило своими целями взятие Херсона и выход к Азовскому морю. Но сделать это им будет непросто. За два месяца атак большие потери в живой силе и технике понесли ударные и даже резервные части. Сейчас они прекращают комплектовать резервный корпус под Львовом и обученные в Великобритании и Польше резервы направляют на николаево-криворожское направление. Времени у них мало. Скоро начнется распутица, опадет листва, что затруднит их действия. Но, что самое главное, в зоне спецоперации появятся наши новые части, прошедшие боевое слаживание, и шансов на крупный военный успех у Украины уже не будет. Они это понимают и, чтобы осложнить нам жизнь, могут попытаться разрушить плотины Каховской ГЭС.
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Большое количество ДРГ на этом направлении противник задействовал не случайно, отметил эксперт.
— Они используют американскую тактику «просачивания», — объяснил Владислав Шурыгин. — Ищут дыры в обороне, куда можно было бы завести войска и начать свертывать фронт. Но сделать этого не могут, наши войска были усилены и успешно реагируют на все попытки прорвать фронт.
Не форсировать
Атаки противника отражены и на других направлениях. На краснолиманском сорвана очередная попытка ВФУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах Нововодяного ЛНР и Торского ДНР. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских боевиков, две БМП и два пикапа.
На Запорожском направлении ВФУ пытались мелкими группами атаковать в районе Времевского выступа. Все атаки российские войска отразили, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
Кроме того, поражены подразделения ВФУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской, Херсонской областях, в городах Николаев и Запорожье.
В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В районе Новогригоровки Николаевской области — хранилище топлива для украинской военной техники.
Военнослужащие подразделений войск связи Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции
Средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Новоандреевки в ДНР, Скадовска, Высокого Херсонской области и Каховской ГЭС.
В воздухе сбили 33 снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области, а также города Кременная в ЛНР.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6685 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.
«Желаю скорейшей победы»
В пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда». Их получили офицеры, проявившие героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.
— Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание — Герой России — присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы, —сказал Сергей Шойгу при награждении.
Золотые звезды получили гвардии подполковник Роман Черемухин, гвардии майор Энвер Набиев, гвардии майор Артур Орлов.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и майор Энвер Набиев во время вручения в Национальном центре управления обороной высших государственных наград «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине
Начальник штаба Энвер Набиев, руководя головной походной заставой, уничтожил три БМП и до 50 боевиков. Двумя днями позже его подразделение подверглось авианалету и попало в огневую засаду. В течение пяти суток до прибытия основных сил офицер успешно отбивал атаки противника. Спустя месяц Энвер Набиев организовал засаду, уничтожив два БТР, две САУ, шесть автомобилей с минометами и до 40 бойцов противника. В последующих боях его подразделения уничтожили более 50 боевиков, четыре «Хаммера», два пикапа, переоборудованных для организации кочующей минометной батареи, БТР и зенитную ракетную самоходную установку типа «Оса».
Всего же подразделение майора Энвера Набиева уничтожило пять танков, четыре БТР, восемь БМП, три САУ, восемь бронеавтомобилей, десять автомобилей с минометами и до 200 боевиков.
Командир парашютно-десантного батальона Роман Черемухин вскрыл оборонительный рубеж ВФУ, в котором использовались бетонные доты и бронеколпаки времен Великой Отечественной войны. Во время этих боев он лично возглавлял передовую штурмовую группу. Спустя неделю парашютно-десантный батальон под командованием Романа уничтожил две танковые роты, полностью разбил отряд воздушно-десантной бригады ВФУ, а батальоны двух мехбригад врага в этих боях утратили боеспособность.
Командир танкового батальона Артур Орлов возглавлял атаку, в ходе которой удалось преодолеть реку Беленькую и захватить плацдарм. В дальнейших боях танкисты смогли сломить сопротивление противника, обеспечив продвижение российских войск вперед.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время вручения в Национальном центре управления обороной высших государственных наград «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине
В военном ведомстве рассказали и о других военнослужащих, отличившихся в зоне специальной военной операции.
Сержант Владислав Дягилев, действуя в составе расчета боевой машины РСЗО, поддерживал в наступлении батальонно-тактическую группу (БТГ). Благодаря слаженной работе экипажа боевой машины были уничтожены зенитно-ракетный комплекс противника, два вражеских автомобиля и до 20 боевиков. Поразив объекты, Вячеслав оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского огня, сохранив жизни личному состава.
Старший сержант Денис Рябенко, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, поддерживал подразделения мотострелков. Во время одной из контратак противника он уничтожил склад с боеприпасами и до 20 боевиков. Действия Дениса сорвали наступление врага.
Ефрейтор Сергей Николаев обнаружил ДРГ противника и вступил с диверсантами в бой. Он лично уничтожил пять боевиков, сорвав атаку на колонну российской техники.