Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном

Вооруженные силы России отбили атаки противника на николаево-криворожском, краснолиманском и запорожском направлениях. Только в Херсонской области были сорваны две попытки наступления в районах Давыдова Брода и Сухого Ставка, заявили 21 октября в Минобороны РФ. Уничтожено более 120 украинских боевиков , шесть бронированных машин и 13 автомобилей. Эксперты отмечают, что украинские силы в ближайшие недели продолжат атаки на правобережье Днепра, несмотря на большие потери. В этот же день три российских офицера награждены высшими российскими наградами — золотыми звездами Героев России.

Против диверсантов

Вооруженные силы России на николаево-криворожском направлении в течение суток сорвали две попытки наступления подразделений ВФУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, пресекли прорыва в темное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

— Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обстановка по требованию_1 Танк Т-72Б3 ВС РФ на боевой позиции Фото: РИА Новости

В районе села Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

ВСУ не оставят попыток оттеснить российские войска с правого берега Днепра, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В ближайшие пару недель Украина постарается провести здесь большое наступление, — предположил он «Известиям». — Их наступление, которое началось в сентябре, ставило своими целями взятие Херсона и выход к Азовскому морю. Но сделать это им будет непросто. За два месяца атак большие потери в живой силе и технике понесли ударные и даже резервные части. Сейчас они прекращают комплектовать резервный корпус под Львовом и обученные в Великобритании и Польше резервы направляют на николаево-криворожское направление. Времени у них мало. Скоро начнется распутица, опадет листва, что затруднит их действия. Но, что самое главное, в зоне спецоперации появятся наши новые части, прошедшие боевое слаживание, и шансов на крупный военный успех у Украины уже не будет. Они это понимают и, чтобы осложнить нам жизнь, могут попытаться разрушить плотины Каховской ГЭС.

Обстановка по требованию_2 Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре ВСУ, цель была ликвидирована Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Большое количество ДРГ на этом направлении противник задействовал не случайно, отметил эксперт.

— Они используют американскую тактику «просачивания», — объяснил Владислав Шурыгин. — Ищут дыры в обороне, куда можно было бы завести войска и начать свертывать фронт. Но сделать этого не могут, наши войска были усилены и успешно реагируют на все попытки прорвать фронт.

Не форсировать

Атаки противника отражены и на других направлениях. На краснолиманском сорвана очередная попытка ВФУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах Нововодяного ЛНР и Торского ДНР. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения были остановлены и отброшены . Уничтожено 25 украинских боевиков, две БМП и два пикапа.

На Запорожском направлении ВФУ пытались мелкими группами атаковать в районе Времевского выступа. Все атаки российские войска отразили, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских боевиков , два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

Обстановка по требованию_3 Военнослужащий десантной противотанковой батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ управляет с боевой машины десанта противотанковым комплексом «Корнет» Фото: РИА Новости

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Кроме того, поражены подразделения ВФУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской, Херсонской областях, в городах Николаев и Запорожье.

В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. В районе Новогригоровки Николаевской области — хранилище топлива для украинской военной техники.

Обстановка по требованию_4 Военнослужащие подразделений войск связи Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Новоандреевки в ДНР, Скадовска, Высокого Херсонской области и Каховской ГЭС.

В воздухе сбили 33 снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области, а также города Кременная в ЛНР.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6685 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

«Желаю скорейшей победы»

В пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда». Их получили офицеры, проявившие героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.

— Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание — Герой России — присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы, —сказал Сергей Шойгу при награждении.

Золотые звезды получили гвардии подполковник Роман Черемухин, гвардии майор Энвер Набиев, гвардии майор Артур Орлов .

Обстановка по требованию_5 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и майор Энвер Набиев во время вручения в Национальном центре управления обороной высших государственных наград «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Начальник штаба Энвер Набиев, руководя головной походной заставой, уничтожил три БМП и до 50 боевиков. Двумя днями позже его подразделение подверглось авианалету и попало в огневую засаду. В течение пяти суток до прибытия основных сил офицер успешно отбивал атаки противника. Спустя месяц Энвер Набиев организовал засаду, уничтожив два БТР, две САУ, шесть автомобилей с минометами и до 40 бойцов противника. В последующих боях его подразделения уничтожили более 50 боевиков, четыре «Хаммера», два пикапа, переоборудованных для организации кочующей минометной батареи, БТР и зенитную ракетную самоходную установку типа «Оса».

Всего же подразделение майора Энвера Набиева уничтожило пять танков, четыре БТР, восемь БМП, три САУ, восемь бронеавтомобилей, десять автомобилей с минометами и до 200 боевиков.

Командир парашютно-десантного батальона Роман Черемухин вскрыл оборонительный рубеж ВФУ, в котором использовались бетонные доты и бронеколпаки времен Великой Отечественной войны. Во время этих бое в он лично возглавлял передовую штурмовую группу. Спустя неделю парашютно-десантный батальон под командованием Романа уничтожил две танковые роты, полностью разбил отряд воздушно-десантной бригады ВФУ, а батальоны двух мехбригад врага в этих боях утратили боеспособность.

Командир танкового батальона Артур Орлов возглавлял атаку, в ходе которой удалось преодолеть реку Беленькую и захватить плацдарм. В дальнейших боях танкисты смогли сломить сопротивление противника, обеспечив продвижение российских войск вперед.

Обстановка по требованию_6 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время вручения в Национальном центре управления обороной высших государственных наград «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В военном ведомстве рассказали и о других военнослужащих, отличившихся в зоне специальной военной операции.

Сержант Владислав Дягилев, действуя в составе расчета боевой машины РСЗО, поддерживал в наступлении батальонно-тактическую группу (БТГ). Благодаря слаженной работе экипажа боевой машины были уничтожены зенитно-ракетный комплекс противника, два вражеских автомобиля и до 20 боевиков. Поразив объекты, Вячеслав оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского огня, сохранив жизни личному состава.

Старший сержант Денис Рябенко, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, поддерживал подразделения мотострелков. Во время одной из контратак противника он уничтожил склад с боеприпасами и до 20 боевиков. Действия Дениса сорвали наступление врага.