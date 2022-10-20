После боя: участникам СВО окажут психологическую помощь

Ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам СВО, предлагают предоставить право на медико-психологическую реабилитацию, а их родственникам — на получение психологической помощи . Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, выяснили «Известия». Порядок финансирования этой помощи предлагается возложить на правительство . Эксперты считают, что требуется комплексный подход к проблематике, в частности, помощь должна оказываться профессиональными психологами , а не общественными организациями.

Стабилизировать состояние

По информации «Известий», группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменения в закон «О ветеранах». Он предлагает установить правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников боевых действий . Документ также предусматривает предоставление права на медико-психологическую реабилитацию инвалидам и участникам боевых действий при наличии показаний .

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи , а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Тяжело в лечении Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Сейчас законом «Об основах социального обслуживания граждан» определено, что при необходимости россиянам оказывается содействие в предоставлении психологической, педагогической, юридической и прочей помощи , уточняется в документе. Приказом Минздрава «О психологической и психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях» установлен порядок ее оказания во время ЧС. Кроме того, право на медико-психологическую реабилитацию до 30 суток , согласно закону «О статусе военнослужащих», имеют действующие военнослужащие после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья .

Сейчас в составе российских вооруженных сил есть специальная психологическая служба, которая отвечает за поддержание морально-психологического состояния военнослужащих и оказание им психологической помощи, — рассказал военный эксперт, редактор отдела армии «Известий» Алексей Рамм. — Штатные психологи есть в воинских частях, а также в некоторых подразделениях. Они могут помогать не только подчиненному личному составу, но членам их семей.

Также он добавил, что свои специалисты-психологи есть в военных госпиталях и военных санаториях. Обратиться к ним могут гражданские служащие, а также отставники, но только в том случае, если они имеют право на медицинское обслуживание от Минобороны, уточнил Алексей Рамм.

«Вместе с тем в настоящее время в оказании профессиональной психологической помощи нуждаются инвалиды войны и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и военнослужащих. Особая поддержка в этой сфере должна быть оказана и ветеранам старшего поколения», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, актуальность законопроекта обусловлена, в частности, участием российских военнослужащих в СВО.

— Исходя из того, как проходил в России процесс мобилизации, мы уже видим определенные последствия, которые негативно сказываются на психическом здоровье людей . Поэтому, вспоминая военные конфликты на Кавказе, в Афганистане, было принято решение такой законопроект разработать,— заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Ярослав Нилов.

По его словам, новые нормы появились после консультаций с ветеранами и военными, которые понимают, что означает пройти горячую точку.

— Чтобы морально человека спасти, а его психологическое состояние стабилизировать, необходимо, чтобы государство начало оказывать такую помощь на системной основе , — пояснил парламентарий.

Тяжело в лечении Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Определение порядка финансирования расходов, связанных с оказанием такой помощи, а также установление перечня показаний к медико-психологической реабилитации предлагается возложить на кабмин, уточняется в документе.

«Известия» обратились в правительство с просьбой прокомментировать перспективу поддержки законопроекта.

С профессиональными психологами

Оказывать психологическую помощь ветеранам и инвалидам боевых действий, а также их семьям действительно необходимо, подчеркнул зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

— Поэтому, как только инициатива поступит в Госдуму, мы ее внимательно изучим и примем решение, поддержит ли ее фракция, — заявил он «Известиям».

— Если мы психологически помощь людям не окажем, то что с ними будет потом? Раньше психологи были даже в районных больницах. Предложение очень разумное. Конечно, когда его внесут, то мы будем его обсуждать, — заявил «Известиям» член фракции КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

В «Справедливой России — За правду» воздержались от комментариев инициативы до ее внесения в Госдуму.

Тяжело в лечении Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Это нужный и правильный законопроект, так как на государственном уровне это сегодня не принято. Единственное, эта психологическая помощь должна оказываться профессиональными психологами, а не общественными организациями . То есть людьми, которые имеют профильное образование и специальную квалификацию, — пояснила «Известиям» психолог-педагог Нахимовского военно-морского училища Юлия Руссак.

По ее словам, уже сейчас есть люди, которые нуждаются в такой помощи. Прошедший рядовым Советской армии войну в Афганистане Владислав Хаустов считает: главное, чтобы эта помощь не превратилась в формальность .

— Тогда в СССР военным тоже было что-то положено. Однако по факту ребят, которые получили эту помощь, оказалось очень мало. Это не должна быть просто беседа солдата с психологом. Должна появиться комплексная программа оздоровления, чтобы человек мог пройти эту реабилитацию в специальных санаториях, — сказал он «Известиям».

Он уверен: психологическая помощь потребуется и тем, кто принимает сегодня участие в СВО.