«Ничего у них не получится, нас так не сломаешь»

В районе поселка Первомайское продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска пытаются остановить наступление союзных войск, угрожающее блокированием Авдеевской группировки. О том, как проскакивают «зону смерти», куда и из чего бьет артиллерия ВФУ, зачем украинцы обстреливают свои позиции, почему противник предпочитает прятаться в жилой застройке и как опознать поражение бронетехники по столбу дыма, — в репортаже корреспондентов «Известий».

Занять «муравейники»

— Если мы вместе с союзными силами возьмем все эти поселки (Водяное, Первомайское, Опытное), то мы перережем дорогу, идущую к Авдеевке. У них начнется голод и в плане боеприпасов, и продовольствия, и топлива , — объясняет важность боев на этом участке офицер-артиллерист 11-го полка НМ ДНР с позывным Ангара.

Противник, судя по всему, осознает угрозу и пытается купировать ее. Постоянные контратаки. Интересно, что в отличие от широко разрекламированных «медийных» контрнаступлений на Южном и Северном направлениях, бои под Донецком украинская сторона ведет тихо, не вынося их в публичную плоскость. При этом на самом деле в них задействовано большое количество как людей, так и бронетехники, включая и свежепоставленную натовскую.

В самом Первомайском пока закрепилась донецкая пехота. А артиллерия постоянно обрабатывает опорные пункты противника, как только они выявляются. Как и в других населенных пунктах, украинские войска превращают дома в огневые точки и укрытия личного состава. Тактика эта уже известна, противник предпочитает обороняться в застройке, а не на равнине. В ВСУ это считают хорошим вариантом компенсировать недостаток артиллерии и бронетехники. Тем более что большая часть украинских солдат и офицеров не испытывает никаких сентиментальных чувств к чужим для себя городам Донбасса.

Одновременно со штурмом Первомайского разворачиваются и бои в направлении Водяного. Специальные подразделения уже заняли укрепленные районы, известные как «муравейники». Эти позиции были созданы ВФУ за годы Минских соглашений под прикрытием ОБСЕ. Сейчас артиллерия начала наносить массированные удары и по украинским позициям в Водяном, которое пока прикрывает длинный вытянутый поселок Первомайское от атаки с фланга.

Зона закрытого доступа

Сейчас пробиться журналистам в Первомайское практически невозможно. Слишком высок риск для жизни. Как нам объясняют на местах офицеры Народной милиции, пройти пешком в поселок — это гарантированно получить ранение от огня артиллерии украинских вооруженных формирований.

Ничего у них не получится, нас так не сломаешь Фото: НМ ДНР

Самый опасный участок маршрута — промежуток между окончанием поселка Пески и укрепленным районом «Мост», который уже сейчас контролируется союзными силами. Все восемь лет Минских соглашений ВФУ сидели на этой местности. Но сейчас, когда украинские силы отступили, они имеют все необходимые сведения для того, чтобы вести точный артиллерийский обстрел своих бывших позиций.

— Еще до того как «укропы» отступили с этих позиций, они пристреляли их с помощью артиллерии, — поясняет офицер Народной милиции. — Тогда журналисты шутили, что украинцы сами себя обстреливают. Но на самом деле они пристреливали свои артбатареи. Определяли координаты и установки для стрельбы . Сейчас же, когда мы перемещаемся, им достаточно нас заметить, и уже через пару-тройку минут на нас начинают падать снаряды.

У Народной милиции есть свои тактические приемы. Один из таких — проскочить «зону смерти» на боевых машинах, а потом уже пешком дойти до своих позиций. Но ВФУ стараются бить не только по Первомайскому и подступам к нему. Даже в 5 км от поселка уже есть большая вероятность попасть под украинский обстрел.

Наш разговор с бойцами Народной милиции прерывает звук падающего артиллерийского снаряда. Мы едва успеваем спрятаться. Боеприпас падает в застройку недалеко от нас. Спустя несколько секунд прилетает следующий «подарок».

Фантомные «Абрамсы»

Сейчас с украинскими «веселыми пушкарями» борется практически вся артиллерия группировки союзных сил. Поэтому эффективность огня ВФУ неуклонно снижается. Также союзники активно подавляют украинские огневые позицию и бронетехнику в Первомайском и его округе.

Даже не поднимая квадрокоптер, из поселка Пески можно хорошо видеть столбы густого дыма, поднимающиеся из-за холмов сразу в нескольких местах. Такой дым — признак поражения бронетехники, смесь горящего топлива, масла и боекомплектов. С воздуха картина становится яснее: артиллерия сразу нескольких подразделений обрабатывает посадки, где скапливалась для очередной попытки контратаковать украинская бронетехника.

— Работают сейчас по местам сосредоточения, куда украинская техника уходит на дозаправку и пополнение боекомплекта, — офицер армии ДНР Олег Никитин показывает на экране пульта своего коптера разрывы снарядов и места поражения целей

Украинские формирования несут потери, но их командование продолжает отправлять на этот участок фронта все новые и новые резервы. Причем, на вооружении подразделений ВФУ уже замечены американские бронетранспортеры М113 и их модификации, британские бронеавтомобили. Несколько раз в объективы авиаразведки союзных сил попадали некие танки непривычной конструкции. Из этого даже родилось поверье, что в Первомайском украинцы воюют на американских танках М1 «Абрамс», что, конечно, маловероятно.

— Попадание по грузовику или по броне... Мы уже видели там американские БТР, новые бронеавтомобили и танки, которые пока не опознали, — поясняет Ангара картинку с воздуха. Он рассказывает, что во время ротации противник нарастил силы на участке фронта. Но зашедшие части не владеют обстановкой и действуют хаотично, несут большие потери.

Ничего у них не получится, нас так не сломаешь Фото: НМ ДНР