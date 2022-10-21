На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России

В регионах России начали создаваться штабы территориальной обороны. Причем не только в тех четырех, где указом президента введено военное положение, но и в некоторых других, выяснили «Известия». При этом в ряде российских областей центры управления теробороной были созданы и проверены в работе еще в 2021 году, следует из документов профильного комитета Совета Федерации. На данный момент многие детали функционирования системы теробороны остаются неизвестными. Эксперты уверены, что они подробно проработаны, но содержатся в документах под грифом секретности. «Известия» на основании информации из открытых источников разбирались, что такое территориальная оборона, из кого она будет состоять, как финансироваться, чем заниматься и на какой стадии находится ее создание в регионах.

В соответствии с документами

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ, предусматривающий создание территориальной обороны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в также Запорожской и Херсонских областях , где было объявлено военное положение. Именно в этих регионах, согласно документу, должны быть созданы штабы территориальной обороны.

В ряде других субъектов указ президента предписал проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне». Это касается Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, где был введен средний уровень реагирования. А также всех других регионов ЦФО и ЮФО, в которых установлен уровень повышенной готовности.

Понятие «территориальная оборона» определяется законом «Об обороне». Это система, которая предполагает охрану и оборону военных, социальных, энергетических и других важных объектов, транспорта, коммуникации и связи. Также она занимается предупреждением, пресечением и минимизацией диверсионной, разведывательной и террористической деятельности.

Закон предписывает вести тероборону на территории страны или «в отдельных ее местностях, где введено военное положение». В законе ничего не говорится об организации теробороны без введения военного положения.

Задача штабов территориальной обороны — согласование и координация действий органов власти и организаций, задействованных в обеспечении теробороны . Руководителями штабов выступают главы регионов и местных администраций. Они несут персональную ответственность за проводимые мероприятия.

Порядок организации теробороны определяет другой документ — Положение о территориальной обороне РФ. Оно утверждено указом президента России №482 от 1 июля 2014 года. В нем говорится, что к ведению теробороны привлекаются «формирования вооруженных сил РФ и других войск, а также, для выполнения отдельных мероприятий в пределах своей компетенции, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и нештатные формирования организаций».

«Известия» попытались выяснить, будут ли к работе теробороны привлекаться войска МВД. В ведомстве сообщили, что вопросы о теробороне находятся в компетенции Минобороны. Запрос был также отправлен в Росгвардию.

Проверили — работает

Нормативную часть вопроса организации теробороны активно обсуждали еще в апреле 2021 года. Это следует из опубликованного в интернете решения профильного комитета Совфеда по итогам круглого стола на эту тему. Там говорится, что некоторые субъекты уже создали и проверили в работе региональные центры управления. Оказалось, что они сильно сокращают сроки принятия решений по вопросам теробороны. Сенаторы рекомендовали создавать такие центры во всех регионах страны.

Недостатком работы системы на тот момент была «низкая оперативность информационного обмена с Министерством обороны РФ, осуществляемым в электронных форматах через закрытые линии связи военных комиссариатов с последующей доставкой нарочными».

В числе нерешенных вопросов Совфед тогда обозначил следующие: отсутствие на федеральном уровне документов, регулирующих порядок создания и содержания сил и средств теробороны; подготовка специалистов штабов; наличие в региональных бюджетах статей расходов для наращивание инженерно-технической защищенности объектов в военное время.

Все основные документы по формированию штабов теробороны есть, однако находятся в закрытом формате, выразил мнение глава общественной организации Российский Союз ветеранов Афганистана, бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

— В силу того, что у пограничных субъектов повышенная террористическая опасность, были созданы четыре уровня готовности. В основополагающих документах, которые находятся под грифом секретности, определены обязанности каждого должностного лица, — отметил он.

Задачи на месте

Территориальная оборона — это полувоенное или, точнее, почти военное объединение людей по территориальному признаку, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— От армии это отличается тем, что граждане должны нести службу в тех регионах и городах, где их набирают. Такие подразделения должны создаваться вплоть до райцентров. Они контролируют ситуацию на территории своего региона и места проживания, а подчиняются военкому и местной военной администрации. Казарменное положение или нет — каждый раз определяется на месте, — пояснил он.

Задача теробороны, по словам эксперта, — несение службы, поддержание порядка, в том числе привлечение к созданию различной военной архитектуры, инженерных сооружений. Как правило, комплектуются подразделения по добровольному принципу. Очень часто идет запись в тероборону добровольцев. Люди, которые не готовы надолго оставлять дом, могут ходить на дежурства рядом с домом. Кроме того, может направляться разнарядка на предприятие — записать определенное число людей в тероборону. Вариантов пополнения много, уточнил Владислав Шурыгин.

Штабы теробороны будут координировать работу местных органов самоуправления с действиями штабов специальной операции, пояснил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— В части, касающейся боевого применения, главным будет штаб специальной военной операции, а охраной объектов займется штаб территориальной обороны. Предполагаю, что эти органы будут объединены. То есть, в штаб специальной операции введут людей, которые будут отвечать за территориальную оборону. По согласованию с силовыми ведомствами задачи, возложенные на тероборону, могут выполнять и штатные воинские формирования, в том числе мобилизованные, — сообщил юрист «Известиям».

Также он объяснил, что значит положение об «отдельных мероприятиях по территориальной обороне» в регионах со средним уровнем реагирования.

— Задачи, возложенные на территориальную оборону, могут выполняться в полном объеме или в усеченном. Соответственно, перечень объектов, подлежащих охране и обороне, определяются на местах. Его могут расширить или уменьшить. Например, хлебозавод в определенный момент становится стратегическим предприятием, которое кормит район. Но пока угрозы в этом районе нет, никто не будет охранять хлебозавод силами подразделений со штатным оружием. Там будут находиться сотрудники частных охранных предприятий. Определять степень угрозы будет штаб, — сказал Олег Жердев.

Финансовое обеспечение теробороны осуществляется в рамках федерального бюджета. Закон предполагает, что деньги выделяются правительством РФ.

— А вот кто будет получателем и платить людям денежное довольствие или проводить закупки в их интересах — ни законом, ни указом, ни решением правительства пока не определено. Возможно, механизм финансирования есть, но он не опубликован , — обратил внимание юрист.

Региональная реакция

Пока досконально неизвестно, как именно на практике будут действовать штабы территориальной обороны, кто именно войдет в их состав и какие решения они будут принимать. Ответ на эти вопросы обещают дать в течение одного-двух дней , заявил «Известиям» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По словам Франца Клинчевича, губернаторы уже проводят совещания со своими подчиненными, на которых чиновники рассказывают, что и как будут делать в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Какой-то подробной информации о формировании территориальной обороны от глав региона пока не поступало.

В ЛНР и ДНР заявили, что введение военного положения «со всеми вытекающими» кардинально не отразится на гражданах, потому что в регионах так живут больше восьми лет.

В Херсонской области сказали, что о всех мерах сообщат дополнительно, а администрация Запорожской области заявила, что указ Владимира Путина о введении военного положения закрепляет действовавшие до этого в четырех регионах меры безопасности.

В российских субъектах, где был установлен средний уровень реагирования, также пока не предоставили подробных данных. Так, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что первое заседание оперштаба состоится 21 октября.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что штаб собрался 20 октября. На совещании обсудили его состав, однако кто в него входит, глава региона не уточнил.

В Ростовской области сообщили, что граждан обязательно проинформируют о новых решениях и дополнительных мерах.