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На военном положении: что изменится для жителей ЛНР и ДНР

Въезд на правый берег Херсонской области закрыли на 7 дней
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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С 20 октября в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и в Запорожье вводится военное положение. Что это означает для живущих в регионе граждан и как скажется на остальных россиянах, выясняли «Известия».

Особый режим

Под военным положением, согласно ФКЗ от 2002 года, понимается особый правовой режим, который вводится президентом на всей территории России или в отдельных регионах в случае агрессии против страны или в случае непосредственной угрозы агрессии. Военное положение объявляют, чтобы создать условия для отражения или предотвращения агрессии против России.

По нормам международного права, агрессией против страны считается применение вооруженной силы иностранным государством или группой государств, угроза суверенитету, политической независимости или территориальной целостности страны или любые действия, несовместимые с Уставом ООН.

Как пояснил «Известиям» управляющий партнер адвокатской конторы «Сотников и Партнёры» Сергей Сотников, закон содержит только общие положения. Конкретные меры, по словам эксперта, могут включать эвакуацию, привлечение граждан к восстановительным работам, изъятие имущества для нужд обороны и т.д. Их устанавливают нормативы, принятые в период военного положения, а управление территориями фактически переходит в «ручной режим».

На военном положении
Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаки и контратаки

Актами агрессии со стороны иностранных государств по закону признаются:

  • вторжение или нападение на территорию РФ;
  • любая военная оккупация или аннексия как следствие вторжения;
  • бомбардировка или применение любого оружия против России;
  • блокада портов или берегов;
  • нападение на войска РФ;
  • использование территории другого государства для акта агрессии против РФ;
  • засылка вооруженных групп или наемников.

Меры безопасности

На время военного положения могут объявлять различные меры безопасности:

  • усиление охраны порядка и охраны гособъектов;
  • временное отселение жителей в безопасные районы, эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного значения;
  • особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
  • приостановка деятельности партий, запрет митингов, забастовок и др;
  • привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны;
  • изъятие имущества с последующей выплатой государством его стоимости;
  • комендантский час;
  • запрет на продажу оружия;
  • введение военной цензуры;
  • интернирование иностранных граждан;
  • введение военного управления в организациях и органах госвласти;
  • прекращение деятельности международных организаций, если установлено, что они подрывают безопасность страны.

Режим военного положения снимается указом президента РФ после устранения причин его объявления.

Дополнительные полномочия

По указу президента, главы регионов наделяются дополнительными полномочиями, чтобы принимать меры по обеспечению безопасности граждан и защите объектов критической инфраструктуры. Режим максимального уровня реагирования введен в четырех новых республиках, а на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — объявлен режим среднего уровня реагирования.

На военном положении
Луганск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, введение военного положения — ожидаемый и необходимый шаг. «Это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений которые требуются для воюющего государства. Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагается на руководителей»", — отметил Мирошник.

Кроме того, на федеральном уровне будет создан специальный координационный совет под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, а в остальных регионах РФ будут работать штабы территориальной обороны.

Будут ли закрыты границы?

По сообщению Кремля, закрытие границ России в связи с введением военного положения не планируется. В ряде регионов вводится особый режим въезда и выезда на территории, ограничивается свобода перемещения по ней, а транспортные средства досматривают.

При этом въезд на правобережную часть Херсонской области закрыт на 7 дней с 19 октября. Въехать на территорию региона смогут лишь те, кто получит от комендатуры пропуск, а также занимающиеся обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов.

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