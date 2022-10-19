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Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России
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В ЛНР назвали пользу от введения военного положения

Мирошник: введение военного положения создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Введение военного положения позволит быстрее реагировать на текущие вызовы, заявил 19 октября глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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«Это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений которые требуются для воюющего государства. Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагается на руководителей»», — отметил Мирошник.в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что введение военного положения ожидаемый и необходимый шаг.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что введение военного положения в четырех новых российских регионах своевременно и оправданно. По его словам, теперь получится сократить число диверсий, проводимых украинскими боевиками, а эффективность работы властей будет выведена на более высокий уровень.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что закрытия границ на фоне введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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