Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Указ опубликован на сайте Кремля в среду, 19 октября.
«Военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях вводится с 20 октября», — говорится в указе.
Правительству поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Указ о введении военного положения в четырех новых субъектах страны незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации.
О том, что соответствующий указ будет подписан Путин объявил ранее в этот день на заседании Совбеза.
Кроме того, он наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.
Так, на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим среднего уровня реагирования.
30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».