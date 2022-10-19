Власти Запорожской области назвали военное положение оправданной мерой

Введение военного положения в четырех новых российских регионах своевременно и оправданно. Об этом 19 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это абсолютно своевременное и оправданное решение, с учетом ситуации на линии фронта, постоянных попыток действий наших врагов по дестабилизации», — сказал он.

По его мнению, при военном положении станет возможно стабилизировать и улучшить ситуацию в регионе.

Также получится сократить число диверсий, проводимых украинскими боевиками, а эффективность работы властей будет выведена на более высокий уровень, отметил он в беседе с «РИА Новости».

«В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было введено военное положение и режим максимального реагирования. Как указал президент России Владимир Путин, киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

Также в этот Путин подписал указ, согласно которому в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе введен средний уровень реагирования. Главы этих приграничных с Украиной регионов смогут временно отселять жителей в безопасные районы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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