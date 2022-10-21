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Полевая фирма: как спасти бизнес при мобилизации

Эксперты рассказали, кто приглядит за предприятием призывника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Частичная мобилизация не обошла стороной и предпринимателей. Но, прежде чем собрать походный рюкзак и надеть берцы, коммерсанты должны решить множество юридических вопросов, чтобы в их отсутствие бизнес не развалился или предприятие не прибрали к рукам корпоративные рейдеры и мошенники. О том, как защитить себя и свое дело от финансовых проходимцев, — в материале «Известий».

Ограниченная ответственность

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В Федеральной нотариальной палате подчеркивают, что люди, на которых держится бизнес (индивидуальные предприниматели, владельцы и руководители компаний), — отдельная категория мобилизованных граждан, которым необходимы специальные меры поддержки. Если повестка застала врасплох, то эксперты советуют не волноваться, а спокойно действовать в соответствии с алгоритмом, который всё расставит по своим местам. Например, если повестку получил директор общества с ограниченной ответственностью, то до отъезда на службу ему важно решить сразу несколько правовых вопросов.

— Первый касается непосредственно деятельности компании, в которой человек работает. Для начала мобилизованному следует проинформировать о получении повестки участников ООО и перечитать устав компании, так как, вероятнее всего, туда придется внести изменения. Это нужно, чтобы деятельность организации не была заморожена на период отсутствия гендира. Как правило, принимаются решения о передаче полномочий директора его заместителю или на общем собрании участников посредством голосования избирается новый генеральный директор, — рассказывает председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата Московской городской нотариальной палаты, нотариус г. Москвы Дмитрий Точкин.

Полевая фирма
бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По словам эксперта, к процедуре принятия подобных решений привлекается нотариус (если иное не установлено уставом). Нотариальное удостоверение решений собрания участников общества дает дополнительные гарантии законности и правомочности всех процедур. Нотариус проверяет кворум, состав голосующих и их полномочия, подлинность подписей и другие важные моменты. Это помогает защитить владельцев компаний и их собственность от злоупотреблений и мошеннических схем.

Эксперт обращает внимание: по закону доверенностью описанный выше вопрос не решить. Поэтому с учетом того, что в сложившихся обстоятельствах решения приходится принимать внезапно и быстро, порой в суматохе и на эмоциях, дополнительная защита от ошибок и намеренных махинаций будет не лишней.

Второй немаловажный момент касается так называемых списков участников ООО. Если документ хранится у директора, то следует позаботиться о сохранении доступа к нему акционерам и новому исполнительному органу. Списки ООО могут понадобиться для подтверждения оплаты долей. Напомним, что неоплаченную долю нельзя продать и ею нельзя голосовать. Кроме того, в списках могут указываться сведения об ограничениях, которые не видны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), — продолжает Дмитрий Точкин.

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Чтобы такой документ всегда был под рукой и не зависел от перемещений директора организации, эксперт рекомендует передать его ведение нотариусу, что позволяет обеспечить равный доступ к списку для всех заинтересованных лиц.

Кроме списка у нотариуса также можно хранить электронные файлы или же документацию и иметь к ним гарантированный доступ, — дополняет Алексей Гавришев, адвокат, управляющий партнер AVG Legal.

По словам Дмитрия Точкина, если время позволяет, то еще один возможный ход для сохранения стабильной работы компании — заранее заключить опционы между участниками с правом выкупа доли по согласованной цене в случае мобилизации одного из них.

По закону практически все сделки с долями должны проходить с участием нотариуса. При этом если для удостоверения опциона необходимо присутствие обоих участников — покупателя и продавца, то для акцепта, то есть оформления договора купли-продажи, присутствие продавца уже необязательно, — разъясняет эксперт.

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Индивидуальный вопрос

Если повестка пришла индивидуальному предпринимателю, то, по словам Дмитрия Точкина, первое, что ему следует оформить у нотариуса, — это доверенность. По ней можно передать практически любые полномочия, касающиеся ведения бизнеса. Доверенность станет эффективным решением и для участника общества или акционера — с ее помощью он может передать по доверенности практически все свои права, например, голосовать на собраниях, распоряжаться долей и акциями.

Алексей Гавришев, адвокат, управляющий партнер AVG Legal, поясняет, что в случае с индивидуальным предпринимателем деятельность придется остановить, в связи с тем что ст. 10 ФЗ от 27.05.1998 №76- ФЗ «О статусе военнослужащих» не позволяет заниматься предпринимательской деятельности даже через доверенных лиц.

Полевая фирма
повестка
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Однако 18 октября Госдума приняла закон, которые всё же позволяет вести ИП лицу, призванному по частичной мобилизации, через доверенных лиц. На оформление доверенности у предпринимателя будет пять дней, — комментирует адвокат Гавришев.

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По словам Дмитрия Точкина, при оформлении такого документа важно четко указывать передаваемые полномочия и в целом ограничивать их круг. Например, указать максимальную сумму сделок, которые может совершать поверенный, и с кем конкретно их допустимо заключать, а также запретить безвозмездные сделки.

Точкин отмечает, что кому-то могут подойти такие варианты: ограничить сумму распоряжения деньгами на счетах, установить минимальную цену продажи имущества, предусмотреть только безналичные расчеты и только на счет доверителя. Детали и правовые последствия каждого пункта доверенности объяснит нотариус.

Также через нотариуса можно оперативно совершить необходимые сделки, при этом получив гарантии их юридической чистоты и безопасности. В случае с крупными организациями нотариус может работать в связке с корпоративными юристами. Один из вариантов, актуальных в том числе для мобилизованных индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний, — передать бизнес в доверительное управление. Такой договор также может быть удостоверен нотариусом, — продолжает эксперт.

Защита от долгов

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В ФНП отметили, что при необходимости любую нотариальную сделку можно провести дистанционно. В 2021 году нотариат внедрил дистанционный формат удостоверения сделок как для граждан, так и для компаний. По словам Дмитрия Точкина, участникам сделки необязательно собираться в одном городе и тратить ценное время на лишние перемещения. Каждая сторона приходит в удобную для себя нотариальную контору, нотариусы проводят все необходимые проверки, готовят документы и организуют сделку по видеосвязи через защищенные электронные каналы.

Для многих владельцев бизнеса актуальным станет и оперативное заключение брачного договора. С его помощью предприниматель может подстраховаться и защитить супругу от ответственности по долгам компании, если такие будут иметь место. Как результат, предприниматель будет уверен, что, в случае если с бизнесом что-то пойдет не так и доверенное лицо не справится с возложенными на него обязательствами, имущество его семьи не пострадает, жена и дети не окажутся на улице и не лишатся имеющегося имущества, — комментирует Дмитрий Точкин.

Полевая фирма
нотариус
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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По словам эксперта, кому-то из участников корпоративной сферы будет спокойнее заранее зафиксировать свою «последнюю волю». Это может быть классический вариант со стандартным завещанием, где нотариус пропишет от лица заявителя, кому и что из его имущества и активов он хочет передать по наследству.

А если речь идет о крупном бизнесе, требующего квалифицированного управления, от которого зависят рабочие места множества людей и на котором завязаны серьезные производственные процессы, то заявитель может учредить так называемый личный фонд, — говорит эксперт

Такая конструкция, по словам Точкина, позволит гарантировать преемственность большого капитала и функционирование компании на долгие годы, позволит финансово обеспечить близких и сохранить людям работу.

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