Работают под старину: рынок труда развернулся к возрастным кандидатам

Рекрутинговые компании пока не отмечают особых изменений на российском рынке труда из-за общественно-политической ситуации — эта сфера считается инертной и не сразу реагирует на внешние факторы. Тем не менее эксперты отмечают тенденции, которые в скором времени будут задавать тренд при откликах на резюме. Почему работодатели отдают предпочтение возрастным сотрудникам и какие вакансии сдают позиции популярности — в материале «Известий».

Без паники

По данным крупнейших российских ресурсов по трудоустройству, реакция на проведение частичной мобилизации пока слабая. Эксперты hh.ru отмечают, что уровень конкуренции за рабочее место в среднем по России составляет пять человек на место, что соответствует допандемийным показателям.

— По итогам третьей недели проведения частичной мобилизации (с 3 по 9 октября) число активных вакансий снизилось всего на 1%, а число активных резюме выросло на 0,3% по сравнению с неделей объявления мобилизации , — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

И все-таки некоторые тенденции прослеживаются. По данным ресурса, с 3 по 9 октября наблюдается увеличение количества активных вакансий (а значит, потребность в специалистах) в шести сферах: домашний персонал (+21% к неделе с 12 по 18 сентября), HoReCa (+14%), наука и образование (+7%), рабочий персонал (+5%), начало карьеры, студенты (+3%), строительство (+2%).

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев также отмечает, что начиная с февраля в целом какого-то существенного спада на рынке предложений рабочих мест не наблюдается, но тем не менее теряют актуальность вакансии в области страхования, автобизнеса и рекламы.

Работают под старину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Серьезное снижение наблюдается относительно прошлых лет у лидировавших по востребованности «синих воротничков»: курьеров, водителей, комплектовщиков. Последние месяцы также уменьшается число вакансий врачей. Кроме того, мы наблюдаем существенный спад в числе вакансий IT- специалистов, особенно по junior-позициям , — подчеркивает эксперт.

По словам Михеева, IT — уже не явный лидер на рынке труда, потому что сказывается высвобождение рабочей силы по причине ухода западных компаний, а также снижение спроса со стороны международных заказчиков. Конечно, эта сфера по-прежнему в топе, но в приоритете более опытные специалисты уровня senior и middle. Впрочем, молодые люди, выбравшие эту профессию, могут не волноваться.

— Не думаю, что снижение популярности IT — долгоиграющий тренд. Во-первых, идет переориентация рыночных отношений на восток, а во-вторых, растет спрос внутри страны. Можно предположить, что возвращение IT-специалистов в лидирующие позиции — лишь вопрос времени, — обнадеживает эксперт.

Между тем зарплаты айтишников по-прежнему представляют интерес для амбициозных россиян. В октябре на hh.ru в 7,5 тыс. вакансий указана предлагаемая зарплата свыше 260 тыс. рублей. По словам экспертов ресурса, чаще всего на такие зарплаты могут рассчитывать представители именно сфер IT, а также строительства, бизнес-консалтинга и высшего менеджмента.

Примета времени: по словам экспертов ресурса «Зарплата.ру», наблюдается особый спрос на представителей рабочих специальностей, поскольку надо развивать промышленность и наращивать производственные возможности. Спрос на специалистов держится и в других областях.

— Чаще всего на сервисе «Работа.ру» в сентябре в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Среди специалистов в сфере производства и агропрома был высок спрос на сборщиков, слесарей и сварщиков. Компании из сферы транспорта и логистики нуждались в водителях, комплектовщиках и грузчиках. В сфере услуг вырос спрос на поваров, уборщиков и кассиров, а в строительстве — на машинистов, инженеров и слесарей , — комментирует Ветерков.

Работают под старину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самая низкая конкуренция за рабочее место (ниже трех человек на место), по словам Натальи Даниной, наблюдается в сферах туризма и HoReCa (сфера услуг и прием гостей), а также производства, транспорта и логистики, финтеса, продаж, медицины, домашнего персонала и др.

В компании hh.ru обращают внимание, что рынок труда в марте-апреле уже переживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением. Но тогда в первые недели марта падение спроса на персонал было намного глубже — на уровне 13%.

Сотрудники мечты

Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», не отмечает значительных статистических изменений в количестве вакансий во всех сферах деятельности. Однако уже сейчас можно говорить о некоторых переменах в настроении работодателей, подчеркивает эксперт.

— Согласно нашему последнему опросу, проведенному среди более чем 1 тыс. представителей российских компаний, наблюдается несколько зарождающихся трендов. Прежде всего стоит отметить, что рынок труда становится работодательским — уже несколько месяцев мы наблюдаем, что соискатели снизили активность в смене работы и поиске новых вакансий, предпочитая сохранить стабильность на текущем месте работы , — комментирует Ветерков.

Развитие этого тренда, по данным исследования, отметили 35% работодателей — по их мнению, в ближайшем будущем именно компании, а не соискатели будут диктовать условия на рынке труда.

По словам Александра Ветеркова, еще 24% опрошенных представителей бизнеса отмечают, что среди работодателей растет спрос на сотрудников старшей возрастной группы. Считается, что именно такие работники в большинстве своем могут обеспечивать стабильность бизнесу.

Работают под старину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению Юрия Михеева, в будущем более активному найму возрастных специалистов будет способствовать не только частичная мобилизация, но и демографическая яма 1990-х — начала нулевых. Это же можно сказать и о приеме на работу женщин на позиции, которые раньше считались «более мужскими», особенно в провинции, — например, водителей общественного транспорта и сотрудников сферы IT.

По данным ресурса hh.ru, к концу сентября работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. Так, по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59 до 62%, а доля мужских сократилась с 41 до 38%.

— Этот тренд наиболее выражен в профессиональных сферах «Страхование» (женщин стали приглашать на собеседования на 9% чаще), «Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, красота» и «Административный персонал» (+5%). В целом интерес к соискателям женского пола вырос в 21 профессиональной сфере из 28, — комментирует Наталья Данина.

Эксперт отмечает, что интерес к дамам, ищущим работу, наиболее заметно возрос в Чукотском АО, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Владимирской области, Ненецком АО и Чеченской Республике.

Что касается молодежи, то, по словам Даниной, в последнюю неделю сентября работодатели на 2% реже приглашали на собеседования соискателей 18–24 лет. В то же время на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35–44 лет, а также тем, кому от 45 до 54 лет.

— Наиболее заметно интерес к молодым сотрудникам снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (–4%). В свою очередь, наиболее явный рост интереса к соискателям 35–44 лет произошел в «Стратегии, консалтинге» (+5%), а к людям старшего возраста — в «Автомобильном бизнесе» (+3%), — рассказывает Данина.

Интерес к молодым сотрудникам особенно заметно снизился в Ненецком АО (–22%) и Сахалинской области (–12%), комментирует эксперт. Однако в целом по рынку отношение работодателей к соискателям в зависимости от их опыта к концу сентября не изменилось, но в отдельных профессиональных сферах ситуация отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» компании на 4% чаще стали приглашать на собеседования именно соискателей без опыта работы, в сферах «Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», «Наука, образование» и «Сельское хозяйство» — на 1%.

— В региональном разрезе интерес к соискателям без опыта работы сильнее всего вырос в Чукотском АО (+24%), в Забайкальском крае (+8%) и в Камчатском крае (+5%), — продолжает Наталья Данина.

Держим оборонку

По состоянию на 10 октября на hh.ru размещено 2150 вакансий с упоминанием брони или отсрочки от частичной мобилизации. В первые дни объявления о призыве на фронт для части граждан количество таких предложений держалось на уровне 1,2–1,3 тыс.

— В первую неделю проведения частичной мобилизации число просмотров таких вакансий составило в среднем 18 тыс. в день, а количество откликов — 2 тыс. в день. На третьей неделе дневные показатели достигли 30 тыс. просмотров и 3,3 тыс. откликов , — комментирует Наталья Данина.

По словам Юрия Михеева, по данным департамента аналитики «Зарплаты.ру» специалисты оборонно-промышленного комплекса весьма востребованы: число откликов в расчете на одну вакансию в ОПК в сентябре выросло на 35% относительно августа, на 128% относительно июня.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, ссылаясь на Министерство обороны, напоминает, что к категориям бронирования относятся не только специальности на предприятии оборонно-промышленного комплекса, но и специалисты высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора.

— Также среди тех, кого пока не будут призывать на службу, есть граждане с высшим образованием, работающие в организациях, которые являются операторами связи, СМИ, IT-сфере и банковской сфере. При этом важно, что работодатели должны подготовить списки бронированных должностей , — говорит эксперт.

Держи дистанцию

По данным исследования «Работы.ру», почти четверть опрошенных ресурсом hr-специалистов (менеджеров по управлению персоналом) сходятся во мнении, что вновь восстановится тренд на удаленку.

— Это подтверждает и наша статистика: с сентября мы наблюдаем рост числа и доли вакансий с предложением удаленной занятости. К началу октября доля вакансий с удаленкой увеличилась почти вдвое по сравнению с началом сентября (с 3 до 5,4%), а количество таких вакансий выросло на 89% , — комментирует Александр Ветерков.

Трудовое законодательство РФ не запрещает устраиваться на работу в удаленном формате, причем в организацию можно не являться даже на собеседование.

— Закон разрешает трудиться в дистанционно, то есть выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию вне места нахождения работодателя. При этом создание, подписание и представление работодателю электронных документов, а также получение от работодателя электронных документов и ознакомление с ними осуществляются работником или лицом, поступающим на работу, путем использования цифровой платформы «Работа в России» или информационной системы работодателя, — разъясняет Марина Астаева, адвокат, член Ассоциации юристов России.

По словам адвоката, собеседование может проходить в режиме онлайн и даже сам трудовой договор между работником и работодателем возможно заключить путем обмена между работником и работодателем электронными документами. А по письменному заявлению дистанционного сотрудника работодатель обязан направить работнику оформленный экземпляр трудового договора на бумажном носителе не позднее трех рабочих дней.

Трудовой франт

Модный в последнее время термин «релокация» всё чаще звучит и на рынке труда. В странах, наиболее популярных среди некоторых граждан из Российской Федерации, наблюдается настоящий всплеск поиска работы, в том числе и удаленной. По данным hh.ru, самый сильный прирост резюме соискателей с гражданством РФ зафиксирован в Казахстане (с 23,4 тыс. за период с 21 августа по 5 сентября 2022 года до 38,7 тыс. за период с 21 сентября по 5 октября 2022 года). При этом специалисты отмечают, что доля россиян в предложении на рынке труда республики остается низкой — она выросла лишь с 2 до 3%.

— В Грузии прирост резюме россиян составил 48% к показателям августа (с 6,3 тыс. до 9,4 тыс.), при их доле среди соискателей в стране 64%. В Армении схожая ситуация — при высокой доле россиян на местном рынке труда (45%) их число выросло на 35% (с 2,5 тыс. до 3,5 тыс.) , — комментирует Наталья Данина.

По словам эксперта, там, где теперь больше всего россиян, на фоне скромного роста числа вакансий могут наблюдаться сложности с трудоустройством и вполне ожидаемо, что в течение нескольких месяцев им реально будет устроиться только на удаленную работу в России. Относительно проще выглядит ситуация в Узбекистане и Киргизии, где доля россиян среди тех, кто ищет работу, пока остается низкой – 2% и 6% соответственно.

Эксперты hh.ru проанализировали число соискателей в сфере IT с российским гражданством изменивших в своих резюме страну проживания с РФ на Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и Эстонию. Эти государства считаются наиболее востребованными для переезда после объявления частичной мобилизации.

— По состоянию на 5 сентября число IT-соискателей с гражданством РФ составляло 12,3 тыс., на 5 октября — уже 22,3 тыс. Таким образом, оценка осенней волны релокации в IT с учетом только тех российских IT-специалистов, кто находится в поиске работы в новой стране проживания, составляет минимум 10 тыс. человек , — комментирует Данина.

Больше всего перебравшихся за рубеж российских IT-специалистов из числа ищущих работу прибавилось в Казахстане (5,3 тыс. человек) и Грузии (2 тыс. человек).

По словам Марии Спиридоновой, вопрос об удаленке из-за границы должен решаться с работодателем на локальном уровне.