Синергично взялись: где искали приют желающие избежать мобилизации

Хорошевский суд Москвы 17 октября арестовал трех сотрудников университета «Синергия», которые подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, Григорий Чмелев, Дмитрий Кухарев и Андрей Забавин взяли у абитуриента 180 тыс. рублей и обещали зачислить его на очную форму обучения, чтобы он мог получить отсрочку от мобилизации. В университете сообщили, что в кабинетах этих сотрудников найдены бланки фальшивых справок об отсрочке от призыва, а их услугами воспользовались как минимум шесть человек. Правоохранительные органы проверяют личные дела еще 800 первокурсников, чтобы оценить, не являются ли они уклонистами. Университет «Синергия» и раньше вызывал нарекания в плане качества образования, об этом свидетельствуют отзывы бывших студентов. Теперь же его сотрудники могут получить реальный срок, считают эксперты.

Скорая отсрочка

После объявления частичной мобилизации некоторые молодые люди призывного возраста стали искать любые способы, чтобы получить отсрочку от призыва. Кроме IT-специалистов, сотрудников системообразующих и оборонных предприятий и некоторых других категорий, бронь получили и студенты вузов. Сначала только государственных, но 5 октября Владимир Путин подписал указ, который распространил отсрочку и на абитуриентов частных вузов с государственной аккредитацией. Этой возможностью решили воспользоваться некоторые потенциальные уклонисты, выяснили «Известия». Одним из наиболее легких путей оказалось поступление в университет «Синергия».

— Дополнительный набор [в университет] объявили еще 1 октября. По факту надо было просто заплатить за обучение без каких-либо экзаменов. Посещение также по желанию. Интересно, что почти вся моя группа — мужчины до 40 лет, — сообщил «Известиям» студент Виктор.

Он добавил, что зачисление и первый год обучения обошлись ему в 170 тыс. рублей. Собеседник «Известий» после оплаты услуг получил студенческий билет, зачетку и справку для военкомата о том, что он имеет право на отсрочку. На радостях договор не смотрел. По словам студента, в военкомат он пока не ходил.

К счастью, не все новоявленные студенты оказались так беспечны и обнаружили подлог, уже расставшись со своими деньгами. Дело в том, что на основании указа президента РФ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» от 21.09.2022 с 1 октября 2022 года прекратилось зачисление абитуриентов на очную форму обучения в любые вузы. Таким образом, любые документы о зачислении, подписанные после этого срока, как и справки об отсрочке, оформленные на их основе, недействительны.

Синергично взялись Фото: ТАСС/Епанчинцев Евгений

На официальном сайте «Синергии» появилось сообщение, что уже «выявлено шесть лиц, воспользовавшихся услугами мошенников и получивших фиктивные справки об отсрочке от призыва по частичной мобилизации». Но это число может возрасти. «Всего в правоохранительные органы для проведения проверки университетом «Синергия» было передано выборочно 800 личных дел первокурсников», — сказано на сайте вуза. Следователи проверяют, не являются ли они уклонистами, зачисленными в университет после 1 октября.

Трое сотрудников приемной комиссии университета уже арестованы по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Григория Чмелева и Дмитрия Кухерева отправили под домашний арест, Андрея Забавина заключили под стражу в СИЗО.

В официальной группе университета во «ВКонтакте» последние новости вызвали бурные дискуссии. Многие стали опасаться того, что договоры и тех, кто поступил до октября, могут аннулировать. По официальному заявлению администрации «Синергии», этого произойти не должно.

В настоящее время прием в университет закрыт, сообщили «Известиям» в приемной комиссии «Синергии». Но в сообществе университета многие пишут, что и после 30 сентября у них приняли документы.

— Консультанты сказали мне, что сын может поступить в любое время и получит отсрочку от частичной мобилизации, — написала Мария Ларина.

«Известия» попытались выяснить, так ли это, позвонив в приемную комиссию под видом абитуриента. Представитель «Синергии» сообщила, что сейчас свободных мест нет, но если кого-то отчислят, то могут рассмотреть кандидатуры желающих учиться. А вот бронь от мобилизации им уже не дадут.

В ответе на запрос «Известий» в «Синергии» отметили, что в университете будут усилены меры контроля за поступлением новых абитуриентов.

Неоднозначная репутация

В целом университет «Синергия» имеет неоднозначную репутацию. В интернете много отрицательных отзывов, которые касаются в том числе образовательного процесса. Люди жалуются на слабый преподавательский состав, слабый контроль знаний и большое количество платных услуг. А среди плюсов отмечают возможность не ходить на пары, сдавать экзамены дистанционно и удобный личный кабинет со всеми конспектами.

— Я проучился там два года и, если честно, не получил никаких знаний, — рассказал «Известиям» бывший студент факультета «Юриспруденция». — С меня ничего не спрашивали, некоторые занятия просто отменялись, потому что отсутствовал преподаватель. Кроме того, в деканате теряли мою зачетку.

Он подчеркнул, что, по его мнению, университет подойдет тем, кому просто нужна «корочка» об образовании.

При этом «Синергия» очень часто появляется в инфополе. В первую очередь организация популярна массовыми мероприятиями, куда приглашали звезд, например Арнольда Шварценеггера и даже известного коуча по личностному росту Тони Роббинса.

Еще «Синергию» связывают с появлением в России Майкла Чарльза Рокфеллера — наследника знаменитой американской династии, по его же словам. А связывает его с университетом жена — Ольга Грищенко, которая отвечает за отношения с инвесторами и органами государственной власти в организации. СМИ не раз находили несостыковки в биографии молодого Рокфеллера, да и он сам появился в России аккурат в момент проведения очередного мероприятия, которое организовала «Синергия».

Новый инцидент вряд ли улучшит репутацию образовательного учреждения. Хотя юристы отмечают, что о любых противоправных действиях можно будет с уверенностью говорить только после того, как вина подозреваемых будет доказана.

— Конечно, сначала надо найти доказательства того, что «Синергия» принимала к себе студентов за деньги и давала за это отсрочки от частичной мобилизации. Проверить это не так уж и сложно, — рассказал «Известиям» юрист Михаил Прядко. — Можно сделать это по косвенным признакам — отследить количество выданных справок об отсрочке и сравнить их с числом первокурсников в прошлом году. Скорее всего, это число увеличится.

Эксперт предположил, что правоохранительные органы могли и раньше заинтересоваться организацией из-за резко увеличившегося числа студентов.

— Еще один вариант махинации — договор о зачислении, подписанный задним числом. Это незаконно, но доказать факт преступления очень сложно. Потребуется анализ бумаги, переписки, видео с камер. То есть буквально нужно поймать за руку, — отметил юрист.