Не укладывается в теорию: приживется ли в России дуальное образование

Российские вузы и колледжи зачастую выпускают студентов, которым не хватает практических навыков для работы по специальности. Одно из возможных решений проблемы — дуальное обучение, ориентированное на прикладные навыки. Учебная модель позволяет максимально приблизить обучение студентов к потребностям рынка. Метод хорошо зарекомендовал себя в Германии и ряде европейских стран. Применима ли такая модель в России и что мешает ее развивать — в материале «Известий».

Чужой среди своих

Несмотря на многочисленные дискуссии о подходе к обучению, ориентированном на практические навыки, выпускники отечественных вузов и колледжей имеют достаточно поверхностные представления о прикладной стороне полученной специальности, считают специалисты Национального агентства развития квалификаций (при Минтруде РФ). В качестве одного из способов решения этой проблемы предлагают систему дуального обучения.

По данным кадрового мониторинга в среднем профессиональном образовании (СПО) за 2021 год, по практикоориентированной (дуальной) модели в РФ обучаются 5,89% студентов, подсчитали в НАРК. Ее распространение сдерживает инерция, присущая системе традиционного профессионального образования, а также объективные сложности и риски. В дуальном обучении доля практических занятий доходит до 70%, а оставшиеся 30 приходятся на получение знаний в аудитории. Этот метод широко применяется в системе образования Германии и других европейских стран. В последнее десятилетие практика стала приживаться в российских колледжах и вузах.

В 2022 году в России стартует новая программа «Профессионалитет» — это технология среднего профессионального образования с упором на практику. Программа призвана максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка.

Не укладывается в теорию_1 Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Особенностью проекта является добровольное подключение предприятия к совместной работе с образовательной организацией, оказание посильной помощи в части разработки программ, обновления материально-технической базы, — рассказывает начальник Центра сопровождения программ развития региональных систем среднего профессионального образования ИРПО Елена Маклина. — Такой подход к среднему профессиональному образованию позволит сделать обучение более гибким, адаптированным к реалиям и способным своевременно восполнять дефицит кадров.

Кластеры проходят конкурсный отбор на получение субсидий в размере 100 млн рублей. Их предоставляют на модернизацию материально-технической базы колледжа или техникума в соответствии с оснащением опорного работодателя. В итоге это дает возможность бесшовного перехода от обучения к трудоустройству. Уже 1 сентября более 150 тыс. студентов приступят к обучению по практикоориентированным программам в 70 кластерах.

Считается, что дуальное образование в Германии появилось в 60-х годах прошлого века в результате анализа и адаптации советского профессионально-технического образования. Сейчас оно вернулось под новым названием.

— Сильным отличительным моментом немецкого дуального образования является то, что к практическому обучению на предприятии могут привлекаться только те мастера, которые прошли специальное обучение по педагогике, — рассказал завкафедрой профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Николай Панов. — У нас этого, к сожалению, нет. Более того, на сегодняшний день даже многие мастера производственного обучения в колледжах не имеют педагогического образования. А это влияет на качество обучения.

Проблемы в распространении дуального образования связаны и с оплатой труда наставников на производстве. Если этот вопрос решен, то с заинтересованностью специалистов и с оттоком кадров проблем нет.

Руководитель базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций Ольга Клинк сомневается в том, что классическую модель дуального обучения можно реализовать на российском рынке. В Германии число учеников на предприятии, как правило, зависит от его масштаба и кадровых потребностей. В образовательной организации изучается только «теория». Практическую подготовку осуществляет и финансирует работодатель. Уже со второго или третьего года обучения он окупает расходы за счет участия ученика в производственном процессе.

— России в силу различий в устройстве профессионального образования и рынка труда нужно создавать собственную модель дуального обучения, используя лучшее из мирового опыта, — уверена Ольга Клинк.

В НАРК отмечают, что важно не превратить профессиональное образование в подготовку под конкретное рабочее место. Это может снизить профессиональную мобильность выпускника, а также возможности профессионального и карьерного роста. Риск возникает, если работодатель слишком активно «перетягивает одеяло» на себя. Еще одна возможная проблема — имитация практики, когда к дуальному обучению приравнивается наличие визы работодателя на образовательной программе, обеспечение им базы для ее прохождения и участие в аттестации студентов. Наконец, существует риск низкой заинтересованности бизнеса в частно-государственном партнерстве.

— Дуальное обучение, не подкрепленное обязательствами как со стороны студентов, так и со стороны работодателей, не будет иметь эффекта, — говорит замдиректора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина. — Инструментом закрепления этих обязательств может быть целевое обучение, причем такая подготовка может быть организована на любом курсе, с предоставлением мер социальной поддержки (дополнительная стипендия, выплаты) и обязательством выпускника отработать определенное время на предприятии.

Что на практике

В основе проектов дуального обучения лежат ориентированные на практику учебные программы, в разработке которых учтены профессиональные стандарты. Для реализации проекта дуального образования красногорский колледж и его партнер — Красногорский завод им. С.А. Зверева — разработали федеральный стандарт по специальности «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии». Помимо этого совместно с несколькими работодателями красногорский колледж стал создателем ФГОС «Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем».

В Петербургском колледже судостроения и прикладных технологий проект дуального обучения также начался с создания практикоориентированных образовательных программ. Организовать такую практику можно несколькими способами. К примеру, на заводе им. С.А. Зверева специально для студентов красногорского колледжа созданы 43 ученических рабочих места. Сложность подхода в том, что, приглашая студентов в цеха, предприятие должно решить вопросы организации труда учащихся, оплаты, дисциплины и соблюдения различных режимных моментов.

Не укладывается в теорию_5 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Концепция дуального обучения нередко взаимосвязана с проектами по целевому набору, профориентации и наставничеству. В качестве примеров интегрированных концепций можно привести проекты группы ЧТПЗ, Красногорского завода им. С.А. Зверева, компании «Гиперглобус» и других. Например, группа ЧТПЗ обучает студентов одновременно по трем профессиям — основной и двум дополнительным. В рамках программы предприятие гарантирует студенту наличие рабочего места, компенсирует питание, оплачивает бассейн и фитнес, изучение английского языка и обязывает отработать три года по окончании обучения.

По словам директора физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Дениса Кузьмина, успех программ дуального обучения вполне логичен, особенно в области естественно-научных знаний. Но важно поддерживать актуальность образовательных программ по самым разным компонентам. Также необходима практическая деятельность и участие предприятий-партнеров, которые поддержат вузы и поделятся со студентами передовыми технологическими знаниями.

Не укладывается в теорию_3 Фото: РИА Новости/Александр Поготов

Руководитель центра развития профессионального образования РАО Владимир Блинов рассказывает, что в РФ зачастую придерживаются своего аналога системы дуального обучения. В стране есть такие предприятия, но их учебные центры, как правило, реализуют всю программу сами, не обращаясь к колледжам. По его словам, заключать договор с образовательной организацией для них нерентабельно — гораздо проще нанять собственных преподавателей по теории.

— Наши крупнейшие предприятия на протяжении последних лет организуют профобучение самостоятельно и весьма успешно, — говорит Блинов. — Число таких выпускников абсолютно превышает число выпускников образовательных программ колледжей и техникумов, получивших рабочую специальность. Например, одно из ведущих предприятий в нашей транспортной отрасли ежегодно выпускает из своих учебных центров более 100 тыс. рабочих. Разница в том, что в Европе выпускники программ дуального обучения получают полноценный диплом, а у нас — удостоверение от предприятия.

Чтобы кадры не утекали

Успешная реализация дуального подхода может помочь предприятиям решить кадровый вопрос, а для студентов и слушателей закроет потребность в практической подготовке, замечают в российском институте дополнительного профессионального образования «ИПО».

— Создайте условия для функционирования организаций и предприятий в регионах — решение их кадрового вопроса путем направления студентов на обучение и выпускников на рабочие места в обмен на льготы по налогообложению, — считают в ИПО.

Не укладывается в теорию_2 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Проректор по учебной работе Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева Наталья Кудреватых уверена, что подготовка высококвалифицированных специалистов должна соответствовать требованиям регионального рынка труда.

— Зачастую это не выполняется в полном объеме, что требует дополнительной подготовки выпускника, — говорит Наталья Кудреватых. — Самостоятельно обучая свои кадры, представители реального сектора экономики сталкиваются с финансовой затратностью этого направления и неустойчивостью движения персонала. Нет уверенности, что обученный молодой специалист не уйдет на другое предприятие.

Для успешной реализации модели нужна трехсторонняя заинтересованность: регионов, местных предприятий и образовательных организаций при поддержке федеральных ведомств, отмечает ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Екатерина Есенина.

— Пока еще остаются проблемы законодательного характера, например система подушевого финансирования, при которой группы менее 25 человек неинтересны колледжу, но реально допустимы для предприятия при организации практики и обеспечения трудоустройства. В дуальной системе образовательные организации формируют группы на теоретическое обучение из учеников нескольких предприятий, — резюмирует она.