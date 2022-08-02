Если не хватило баллов: как изменились цены в топ-10 вузов России за год

Число заявлений на поступление в вузы страны к концу июля составило 6,3 млн единиц, но обучаться бесплатно смогут не все абитуриенты: в предстоящем учебном году между вузами распределено 588 тыс. бюджетных мест. Основной этап зачисления пройдет с 3 по 9 августа, так что если есть сомнения в достаточности набранных на экзаменах баллов, стоит прицениться к стоимости контрактного обучения. «Известия» подсчитали, во сколько обойдется учеба в топ-10 вузов страны.

Лучшие из лучших

За основу для подсчета динамики стоимость обучения по контракту в топ-10 российских вузов «Известия» выбрали рейтинг Round University Ranking 2022. Согласно данным Минобрнауки, наиболее востребованы в этом году инженерно-технические специальности: соответствующее число заявлений превысило 3,6 млн единиц — это больше 57% от их общего числа. При этом в двух столицах абитуриенты в наибольшей степени интересуются специальностями «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника» и «юриспруденция».

Интересно, что далеко не все российские вузы резко подняли цены в этом году, несмотря на рост годовой инфляции. Так, Томский политехнический университет (ТПУ) вовсе снизил их в среднем на 13%, а МГТУ имени Баумана и Казанский (Приволжский) Федеральный университет оставили их на уровне прошлого года. Но другие университеты всё же подняли цены — кто-то ниже уровня инфляции, кто-то на сопоставимую величину, а кто-то повысил их с запасом.

МГУ имени Ломоносова

Руководство МГУ имени Ломоносова, судя по данным открытых источников, как и в прошлом году, решило не повышать цены на контрактное образование на своих факультетах. Впрочем, многие согласятся с тем, что, несмотря на это, они всё равно остаются высокими.

Если не хватило баллов Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Одни из самых дорогих специальностей — у физического и географического факультетов. Родителям абитуриентов, выбравших для себя эти направления, придется отдавать до 456 тыс. рублей в год. Гуманитарные специальности в целом доступнее — высшее образование на филфаке и истфаке МГУ обойдется в 391 тыс. рублей в год.

МИФИ

Высшее образование в НИЯУ МИФИ в целом можно считать достаточно доступным, если сравнивать с некоторыми другими университетами в этом рейтинге. К тому же за год цены выросли всего на 2% — средний показатель по всем программам в вузе вырос со 148,1 тыс. рублей в год, до 150,5 тыс.

По-прежнему в рамках самого университета наиболее дорогими остаются специальности Института физико-технических интеллектуальных систем, а также Института лазерных и плазменных технологий: за обучение там придется заплатить до 165 тыс. рублей в год.

Самые доступные специальности вуза — в Институте международных отношений. Его специальности обойдутся в 128 тыс. рублей в год.

ТГУ

В Томском государственном университете тоже решили с пониманием отнестись к нынешним экономическим трудностям и не стали повышать среднюю цену на образование в заведении выше 5%. К началу учебного года средняя стоимость выросла с прошлогодних 166,3 тыс. до нынешних 174,8 тыс. рублей в год.

Если не хватило баллов Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Отучиться дешевле всех в ТГУ смогут студенты гуманитарных специальностей вроде «философии», «культурологии», «истории», а также «лингвистики, «документоведения и архивоведения» и нескольких других.

Заметно дороже творческие специальности: «дизайн», «литературное творчество», «искусство концертного исполнительства» и другие обойдутся уже в 291 тыс. рублей в год.

МФТИ

Руководство Московского физико-технического института в этом году решило не мелочиться и подняло цены в среднем на 20% — со среднего показателя в 306,6 тыс. до нынешних 368 тыс. рублей в год. Дороже всего там обойдется обучение по специальности «техническая физика» — в 420 тыс. рублей в год, а дешевле всего — на треке «прикладная математика и информатика» стоимостью 324 тыс. в год.

СПбГУ

Один из самых известных университетов Северной столицы страны тоже решил поднять в этом году цены, но в гораздо меньшей степени — в среднем всего на 6%. Теперь год обучения в нем стоит не 273,3 тыс., а 290,8 тыс. рублей.

Если не хватило баллов Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Самой дорогой программой университета по-прежнему остался «международный менеджмент с изучением европейских языков» — 545,6 тыс. рублей в год. Многие другие специальности университета укладываются в бюджет до 300 тыс. в год — это и «управление персоналом», и «почвоведение», и «международная журналистика», и «гидрометеорология». А самые доступные специальности вуза — «социальная работа», «история искусств» и «философия».

МИСиС

В Московском институте стали и сплавов подняли ценник так же, как в СПбГУ — на 6% год к году. Но в среднем обучаться там заметно дешевле: средняя стоимость специальностей в предстоящем учебном году составит 248 тыс. против прошлогодних 234 тыс. рублей.

Дороже остальных в университете — специальности, связанные с нанотехнологиями, наноматериалами и микросистемной техникой. Там год обучения стоит 281,5 тыс. рублей. Значительно дешевле — «физика», «экономика», «менеджмент» и «бизнес-информатика» — по 227,3 тыс. в год каждая.

ИТМО

Если ребенок мечтает стать крутым айтишником или ученым, разбирающимся в редких технологических областях вроде криогеники — лучше ИТМО университета для него, пожалуй, не найти. Но обучение здесь тоже стоит недешево, особенно после того как руководство вуза приняло решение поднять цены на предстоящий учебный год на 15%. В среднем ценник по вузу поднялся с 239 тыс. до 275 тыс. рублей.

Если не хватило баллов Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Среди наиболее дорогих можно выделить специальность «прикладная математика и информатика» за 330 тыс. рублей в год. Другие специальности — вроде «инфокоммуникационных технологий и систем связи» и «биотехнологий» — обойдутся в 250 тыс. рублей за год.

КПФУ

Казанский (Приволжский) федеральный университет, попавший в топ-10 по версии Round University Ranking только в прошлом году, решил не поднимать цены на контрактное образование. При этом обучение в нем остается одним из самых доступных во всем списке: средняя цена по специальностям тут составляет 156 тыс. рублей в год.

Дороже всего тут обойдутся специальности из области медицины и медтехнологий — в 210 тыс. рублей в год, а на хорошего педагога и преподавателя биологии и английского языка можно выучиться за 133,3 тыс. рублей в год.

ТПУ

Томский политех поступил совершенно неожиданно, снизив цены на контрактное обучение на 13%. Теперь средний показатель по вузу составляет 183,9 вместо 210,9 тыс. рублей.

Если не хватило баллов Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Дороже всего обойдется образование по направлению «дизайн» — 295,4 тыс. рублей в год. Остальные специальности гораздо дешевле — «программная инженерия», «электроника и наноэлетроника», а также многие другие стоят только 170,9 тыс. в год.

МГТУ имени Баумана

В прошлом году этот университет не попал в рейтинг, а руководство решило оставить цены на обучение на прежнем уровне — средняя стоимость обучения здесь составила 307,7 тыс. рублей.