Любая речь: языки народов России предложили включить в ЕГЭ

Родные языки и литературу народов России предлагают включить в ЕГЭ. Сейчас эти предметы преподают в школах, однако использовать их при поступлении в университеты практически невозможно , обращают внимание авторы законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ был подготовлен депутатами Государственного собрания Башкортостана и депутатом Госдумы, членом Комитета по просвещению Эльвирой Аиткуловой. Предполагается, что включение этих дисциплин в состав ЕГЭ даст дополнительную мотивацию как детям, так и их родителям. Эта попытка для законопроекта станет уже второй — ранее его вносили в Госдуму предыдущего созыва. «Известия» разбирались в том, поможет ли это развитию языков народов России и с какими сложностями может быть связана реализация законопроекта.

Экзамен как способ мотивации

Согласно законопроекту, родные языки и литературу народов России предлагается включить в ЕГЭ и дать таким образом возможность выпускникам использовать полученные по этим предметам баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Документ поступил в Госдуму только в начале июня, поэтому отзывов Минпросвещения на него пока нет , рассказала «Известиям» один из авторов инициативы, член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

— Согласно регламенту, мы начнем его рассылку после поступления в Госдуму. Более того, мы хотели бы предварительно сделать нулевое чтение этого законопроекта , — пояснила депутат.

Любая речь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обсудить документ с экспертами планируется в рамках рабочей группы по вопросам языковой политики , созданной при Комитете.

Законопроект станет уже второй попыткой республики Башкортостан выступить с такой инициативой. Первую версию документа депутаты республиканского Государственного собрания вносили еще в Думу предыдущего созыва . Тогда документ был возвращен на доработку, пояснила Эльвира Аиткулова.

— Сейчас мы будем отрабатывать его на уровне Государственной думы, уже с учетом полученных замечаний, — отметила она.

Включение родного языка и литературы в задания ЕГЭ, по мнению авторов, может дать дополнительную мотивацию как для детей, изучающих родные языки, так и для их родителей .

— Логика очень простая — система образования, по крайней мере на данный момент, сформирована таким образом, что ключевыми для родителей и для детей становятся предметы, по которым ребенок сдает ЕГЭ. И если мы по какому-то предмету не даем возможность сдавать экзамен, этот предмет выглядит как второстепенный, — пояснила депутат. — Поэтому мы хотели бы, чтобы у детей была возможность, во-первых, сдать ЕГЭ, во-вторых, чтобы эти оценки затем использовались при поступлении в университет.

В республике Башкортостан такая практика сегодня уже существует в случае с олимпиадами по родным языкам — региональные вузы на свое усмотрение устанавливают дополнительные баллы, которые при поступлении начисляют победителям олимпиад по родным языкам, вошедшим в федеральный перечень.

— Поэтому мы считаем, что возможность сдать ЕГЭ — это мотивация и дополнительный бонус для изучения языков, — отметила Аиткулова.

Любая речь Участники олимпиады «Тотальный диктант» в Уральском университете Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Тем более что такая возможность в том числе предусмотрена в случае с иностранными языками — например, китайским, указывают составители документа.

Также в рамках законопроекта предлагается не закреплять школы, в которых учат национальным языкам, за муниципалитетами. Поскольку в этом случае туда попадают в том числе дети, которые не заинтересованы в их изучении, что приводит к отказам от таких занятий, отмечают авторы инициативы .

Рассмотрение и доработка законопроекта, по ее словам, скорее всего, совпадет с «серьезной работой» над законом «Об образовании», которая ожидается в связи с отказом от Болонской системе . На этом фоне пока неясно, какие перспективы будут ждать Единый государственный экзамен в целом, считает собеседница издания: «Конечно, много звучит мнений по поводу ЕГЭ. Но образование — та сфера, в которой резкие изменения недопустимы. Поэтому пока эта часть останется. Но в целом работа по укреплению статуса родных языков, возможность давать для детей и родителей новую мотивацию для их изучения — всё это должно быть в законе закреплено».

Недобор студентов

Напомним, что всего на территории России, по данным Минобрнауки, проживают представители 193 народов . Общее количество языков, которые используются ими в той или иной степени, варьирует от 277 до 295. Во многих случаях, впрочем, речь идет о единичных остающихся носителях . Вопрос сохранения таких языков, в том числе языков малых коренных народов, обсуждается уже длительное время.

Также 17 языков имеют статус государственных в соответствующих республиках. Это, в частности, осетинский, татарский, тувинский, абазинский, чеченский, якутский и многие другие . Еще 15 могут использоваться наряду с русским (в том числе, например, органами местного самоуправления или в документообороте) в том или ином регионе либо в местах проживания народов, для которых языки являются родными.

Любая речь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прежде всего это касается представителей коренных народов Севера и Дальнего Востока. К таким языкам относятся, например, долганский, селькупский, ненецкий, эвенкийский, эвенкский и другие .

«Интересным и актуальным» предложение включить в задания ЕГЭ материалы, связанные с родным языком и литературой, считает автор учебных пособий и интерактивных собраний по подготовке к ЕГЭ , методист домашней школы «ИнтерУрок» Елена Маханова.

— Подобное нововведение сможет уравнять сложность срезов знаний для школьников, владеющих русским как основным, и жителей российских регионов с их многообразием национальных языков, — отметила она.

Выпускники зачастую поступают в институты и филиалы по месту жительства, многим предстоит жить и работать в родном регионе, соответственно, и владение родным языком им необходимо , полагает собеседница издания.

Любая речь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Давно назревшей» такую меру называет культуролог Таира Фогельсон. В частности, по ее мнению, это может сделать более востребованными специальности, связанные с изучением родных языков в вузах .

— В последние годы в региональных вузах ощущается недобор студентов, в первую очередь на факультетах национальных языков. Чтобы решить эту ситуацию, руководства факультетов стали внедрять образовательные программы, которые близки рынку труда, — обращает внимание она.

Проблема с такими вновь созданными программами заключается, как правило, в том, что они почти не связаны с изучением языков.

«Одно дело — право, другое — обязанность»

Сдержанно оценивает перспективность такой меры — особенно в случае с языками малочисленных народов — генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Стоцкий.

Такая практика уже существовала на заре внедрения ЕГЭ, в частности, в республике Саха, затем от нее отказались , напоминает он.

— Одно дело — право учиться на родном языке, другое — обязанность. ЕГЭ по родному языку и родной литературе будет востребован среди довольно узкой прослойки населения, причем в разных регионах процент таких абитуриентов будет очень сильно отличаться: где-то носителей языка достаточно много, а где-то несколько сотен или даже десятков человек , — рассуждает он.

Кроме того, материальная и нематериальная база для преподавания родных языков развита неравномерно . Так, если говорить о языках коренных и малочисленных народов Севера и Сибири, то в этом случае наблюдается дефицит учебных пособий и преподавателей, обращает внимание он.

Любая речь Ученики смотрят пособие с вариантами заданий Фото: Global Look press/Elena Sikorskaya

— Возникает вопрос, кто и как будет оценивать знания школьников. Все эти моменты требуют законодательных уточнений и утверждения списка «рабочих» родных языков, что само по себе несет потенциальный социальный конфликт, — предостерегает собеседник издания. — Если экзамен по родному языку будет обязательным, важна позиция населения субъектов федерации, поскольку это дополнительная нагрузка на школьников.

Для внедрения подобных дополнений в задания ЕГЭ, считает Елена Маханова, предстоит привлекать учителей, работающих в данных регионах . При этом, по ее мнению, этот процесс будет «не таким трудоемким, как может показаться».

—Нет смысла вносить изменения во все задания: многие отработаны годами, да и особенности всех национальных языков на федеральном уровне учесть сразу невозможно. Следовательно, всё будет зависеть от масштаба изменений, утвержденных на уровне региональных властей, — уверена она.

Система останется прежней, а задания и тексты в вариантах ЕГЭ «поменять недолго» , считает собеседница издания.

Нишевая образовательная траектория

Проектный офис развития Арктики в том числе участвует в подготовке и издании пособий по языкам коренных народов Севера. Опыт работы с профильными специалистами показывает, что эффективнее всего знания закладываются в дошкольном и младшем школьном возрасте , обращает внимание Александр Стоцкий.

Это значит, что успех в изучении родного языка будет в первую очередь зависеть от наличия языковой среды в семье или детском саду, а не от формы выпускных экзаменов в школе , полагает он.

Любая речь Фото: Global Look press/Aleksander Polyakov

— Но в то же время такая практика, как сдача выпускных экзаменов на родном языке, может быть нишевой образовательной траекторией для тех, кто хочет работать в сфере культуры и образования. Поэтому востребованность такой практики зависит от того, будут ли внедрены в регионах квоты на бюджетные места по таким специальностям и другие меры поддержки, — резюмирует он.

В Минпросвещения «Известиям» к моменту публикации не ответили на просьбу прокомментировать перспективы такой инициативы.