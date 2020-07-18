Пришпорить ЕГЭ: как выпускникам удается списывать под камерами

Больше половины школьников, сдающих ЕГЭ (53%), признались, что усилия организаторов экзаменов по борьбе со шпаргалками не слишком результативны — возможность списывать всё равно остается. Выпускники рассказали «Известиям», как можно обмануть металлодетекторы, камеры и учителей. А вот в Рособрнадзоре убеждены, что борьба со списыванием идет успешно и массовое использование шпаргалок осталось позади. По данным ведомства, в этом году с первых четырех экзаменов за нарушения из классов были удалены 367 участников ЕГЭ, из них только 139 имели шпаргалки.

Шиты нитками

Металлодетекторы, видеокамеры и присутствие учителей усложняют использование шпаргалок, но не исключают такой возможности, считают 48% участников опроса образовательной компании Maximum Education. Исследование проводилось 7 и 8 июля среди 1 тыс. выпускников, сдающих ЕГЭ по всей России. Примерно столько же (47%) уверены в обратном: меры по контролю за проведением экзамена не оставляют никаких шансов на списывание. А 5% школьников заявили, что вообще не видят особых помех при использовании шпаргалок.

Сами выпускники признались «Известиям», что они обзаводились шпаргалками накануне экзаменов. Ученик одной из московских школ Игорь рассказал, что при подготовке к ЕГЭ его одноклассники учли, что их будут досматривать с помощью современных технических средств.

о3 Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Все шпаргалки изготавливаются без использования металлических частей, — сообщил выпускник. — Например, у нас в классе популярны так называемые веера — набор шпаргалок, один из углов которых сшивается нитками. Кстати, при работе над шпаргалками я узнал, что такое наперсток — бабушка объяснила, что с его помощью проще протыкать иголкой стопку бумаги. До экзаменов, признаться, не брал в руки ни иголку, ни нитки. Конечно, удобнее было бы использовать металлические скрепки, как раньше, но их обнаружили бы металлодетекторы.

Так как в классах были установлены видеокамеры, шпаргалками пользовались в туалетах, поделилась своим опытом московская выпускница Елизавета.

— У нас во время экзамена можно было выйти несколько раз, — рассказала она. — Одна из моих одноклассниц отпрашивалась семь раз. Каждый раз нас сопровождали учительницы, которые стояли рядом с умывальниками и слушали, не шуршат ли «шпоры».

Больше всего школьницы боялись уронить шпаргалку на пол, но обошлось. Елизавета отметила, что мальчишкам повезло больше: учителей-мужчин у них на экзаменах почти не было, а те, которые пришли, оказались добрыми. В туалет они не заходили и уж тем более не контролировали шорох бумаги. Один раз только на экзамене физики, когда ребята сильно задержались, их попросили поторопиться.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Многие шпаргалками так и не воспользовались, — призналась выпускница. — Делали их больше для самоуспокоения.

Технологии побеждают

Школьники из года в год заявляют, что пользуются шпаргалками, но благодаря появлению новой техники списывать стало невозможно, уверен заслуженный учитель РФ, директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург.

— Сейчас везде работают видеокамеры, а пронести в классы гаджеты нереально, — отметил он. — Хорошо, что такой перелом произошел. На самом деле, дав другу списать, ты оказываешь ему дурную услугу. Причем рано или поздно сам пострадаешь от любителей схалтурить. Врачи, которые всё время надеялся на шпаргалки, в итоге начинают гробить людей. Это, конечно, жесткий пример, но справедливый.

Ректор РГСУ Наталья Починок напомнила, что в этом году за ходом проведения ЕГЭ наблюдают студенты — они работают дистанционно. Это сделано из-за напряженной эпидемиологической обстановки в стране. Все наблюдатели, рассказала она, полностью подготовлены к дистанционной работе, обучены и имеют доступ к необходимому программному обеспечению. Это позволяет успешно проводить наблюдение за ЕГЭ, не выходя из дома.

— Школьники хорошо знают, как устроена система наблюдения, и на самих экзаменах предпочитают не списывать, — отметила Наталья Починок. — Десятки студентов РГСУ, наблюдающие за ходом сдачи экзаменов из самых разных уголков страны, на сегодняшний день выявили всего одну попытку списывания.

о1 Установка системы видеонаблюдения за проведением хода сдачи ЕГЭ в одной из школ Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Но нарушителей, конечно, больше. В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что по итогам первых четырех дней экзаменов — 3, 6, 7 и 10 июля — 367 участников ЕГЭ удалены за нарушения. В том числе 188 человек — за наличие средств связи, 139 — за шпаргалки, 40 — за иные нарушения.

— Динамика свидетельствует о некотором снижении их количества в 2020 году, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения экзаменов, — отметили в Рособрнадзоре.

Июнь для подготовки

Согласно исследованию, почти половина школьников (46%) посчитали, что экзамен по русскому языку прошел без неожиданностей — задания были примерно той сложности, на которую выпускники и рассчитывали. Почти треть респондентов, по их собственным словам, неплохо подготовились к ЕГЭ: 32% опрошенных заявили, что на экзамене им было даже проще, чем они ожидали. И только 23% рассказали, что им попались задания сложнее, чем предполагалось.

Почти 70% опрошенных одиннадцатиклассников заявляют, что перенос экзаменов с июня на июль позитивно сказался на их подготовке к ЕГЭ.

— Это связано с тем, что всё больше выпускников доверяют свою подготовку к экзаменам курсам или репетиторам, — рассказал «Известиям» генеральный директор Maximum Education Михаил Мягков. — Они продолжали готовить одиннадцатиклассников к ЕГЭ даже после окончания учебного года.

о4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тот факт, что лишь 7% опрошенных школьников проигнорировали возможность дополнительно подготовиться к экзаменам в июне, позволяет надеяться, что средние баллы по ЕГЭ будут не ниже, чем в прошлом году. Даже несмотря на дистанционное обучение, резюмировал Михаил Мягков.

В школах во время ЕГЭ старались придерживаться правил безопасности, направленных на предотвращение заражения COVID-19, отмечается в исследовании. Почти половина (46%) опрошенных выпускников заявили, что обеспечивали себя средствами индивидуальной защиты самостоятельно, 28% респондентов получили маски и перчатки в школе, а 26% рассказали, что были на экзамене без них.