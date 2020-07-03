На расстоянии экзамена: как проходят первые ЕГЭ-2020

Учителя в масках, парты на расстоянии 1,5 м друг от друга и измерение температуры... 3 июля стартовал основной период сдачи ЕГЭ — в этом году из-за COVID-19 экзамены начались на месяц позже, чем обычно. В первый день участники сдавали литературу, географию и информатику. «Известия» выяснили, как московские выпускники справляются с ЕГЭ в новых «коронавирусных» условиях.

Осознанный выбор

В связи с эпидемиологической ситуацией ЕГЭ неоднократно переносились и были объявлены необязательными. Сдают их лишь те выпускники, которые нацелились поступать в вузы, остальные уже получили аттестаты.

В московскую школу №1285 на экзамен по литературе первые участники начали приходить уже в половине девятого утра — чтобы точно не опоздать. На входе им измерили температуру (пока по стране известно лишь о трех случаях недопуска участников ЕГЭ из-за признаков ОРВИ — в Свердловской области, им придется сдавать экзамен в резервный день).

После диагностики ребят провели в одну из 18 аудиторий. В каждой из них может находиться не более восьми человек — парты расставили на расстоянии 1,5 м друг от друга. На входе в классы установили антисептики, рядом можно взять медицинскую маску и перчатки, если нет своих. Здесь же ребят проверяют ручным металлодетектором — пронести с собой телефон, чтобы списать, не получится.

— В этом году ЕГЭ здесь сдают около ста человек, организаторов — 65, — поясняет директор школы Ярослава Алпатова. — Самым сложным было, пожалуй, соблюсти все требования Роспотребнадзора по разметке и социальной дистанции, при этом организовав процесс таким образом, чтобы всем было комфортно.



Учителям приходится работать в масках, таковы санитарные требования. Но они не возмущаются — надо так надо. За месяцы эпидемии средства индивидуальной защиты стала привычным атрибутом жизни. При этом участники ЕГЭ могут на время экзамена снять маску.

DK305688 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Карина — не выпускница этого года, но перед экзаменом заметно волнуется — даже голос дрожит.

— Здорово, если мне попадется что-то про «Слово о полку Игореве», мне нравится древнерусская литература, — чуть растерянно говорит она.

А вот Ренат больше любит творчество Достоевского. Он был бы рад использовать в сочинении цитаты, связанные с романом «Преступление и наказание».

— Не очень хочется, если будет поэзия, мне кажется, она слабее, чем проза, — отмечает он.

Ренат уже имеет одно высшее образование по музыкальному профилю. Литературу он сдает для того, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Член предметной государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Эвелина Волостнова работает в школе №1285 учителем русского языка и литературы, сегодня четверо ее подопечных тоже сдавали экзамен, но в других школах.

— Я, конечно, очень переживаю за них, но литература, как правило, не самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ. Поэтому обычно те, кто ее выбирает, делают это осознанно, — поясняет она.

По словам педагога, поначалу дистанционная подготовка к ЕГЭ давалась ей и ее ученикам нелегко. Но сложности удаленки в итоге сблизили их — они постоянно общались друг с другом даже во внеурочное время.

— После того, как экзамен закончится, я хочу встретиться со своими учениками, сводить их поесть мороженое, — улыбается Эвелина Волостнова.

Ветреная Ольга

ЕГЭ стартует ровно в 10:00. С этого момента его участники остаются один на один со своими мыслями. Теперь у них есть 3 часа 55 минут, чтобы показать все, чему они научились.

В каждом классе ведется видеонаблюдение, кроме того, существует специальный штаб, контролирующий процесс.

Выпускнику Макару Хухареву, который сдает экзамен в столичной школе №1297, на выполнение заданий хватило полутора часов.

DK305843 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я сделал все что мог. Думаю, написал на 72 балла, — уверенно заявляет он. — Примерно с таким результатом я решал на тренировках. Самым трудным мне показалось сочинение о труде на примере произведений конца XX – начала XXI века. Я выбрал произведение Бориса Акунина про Фандорина, потому что больше из современной русской литературы ничего особо не читал.

Софи Канеева на этом сочинении тоже «споткнулась», зато другие задания решила легко.

— Тест был достаточно легкий и вопросы с развернутым ответом в первой части тоже показались мне приемлемыми. Вчера я переживала, но сегодня, когда сидела на экзамене, поймала себя на мысли, что совершенно не волнуюсь. Казалось, будто сижу на обычной контрольной в школе, — рассказала она.

Одиннадцатиклассница хочет поступить в университет, чтобы стать продюсером или журналистом. Ну, а пока отправляется гулять с друзьями — самое страшное позади.

Выпускница Ксения видит себя в искусстве — собирается в художественный вуз, для поступления может понадобиться литература. После экзамена она чувствует себя уставшей, а на носу — вступительные испытания. Впрочем, она не уверена, что поступит в этом году.

— Я подам документы, но решила, что, если не получится попасть в вуз, отведу лето на работу. Устроюсь, например, промоутером, — объяснила будущая абитуриентка. — Чувствую себя подавленной. И маски — очень тяжело дышать в них, но после начала экзамена нам разрешили их снять.

— Очень надеюсь, что в 17-м задании все сделала правильно, — сообщает своей учительнице выпускница Агата Милькова. — Ольга же ветреная? Ветреная.

— Очень ветреная, — со смехом соглашается с ней педагог.

— В этом году ЕГЭ несколько раз переносили, и я была этому очень рада. Это дало мне больше времени на подготовку, — говорит Агата «Известиям». — Конечно, стресса было больше, потому что сначала непонятно было, когда мы пишем и пишем ли вообще. За парней очень переживали, что их могут в армию забрать.

DK305899 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Девушка собирается отоспаться после всех бессонных ночей, проведенных за подготовкой.

— Мы очень переживаем и за детей, и чтобы все прошло так, как нужно — без сбоев, без проблем. Конечно, ребята волновались, когда приходили, это чувствовалось — кто-то забыл номер аудитории, например. Но они старались держаться очень достойно, — поделилась педагог Центра коррекции и развития Елена Готовцева.

По данным пресс-службы Рособрнадзора, первый день сдачи прошел без серьезных нарушений.

— Глубокой ночью он у нас стартовал, мы отслеживаем ситуацию. Серьезных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно проходят экзамены, — сообщил в пятницу журналистам врио главы ведомства Анзор Музаев.

DK409228 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всех сотрудников московских пунктов сдачи ЕГЭ протестировали на коронавирус, заявила ранее заммэра столицы Анастасия Ракова.

Всего, по данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тыс. человек, из них почти 46 тыс. — выпускники этого года. Географию решили сдавать 17 тыс. человек, в том числе около 15 тыс. нынешних выпускников. Сдать ЕГЭ по информатике пожелали более 98 тыс. человек, в том числе 87 тыс. окончивших в школу в этом году.