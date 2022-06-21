Тяжело с учением: как выбрать профессию в неопределенные времена

Выбор будущей профессии — сложная задача в любые времена, тем более когда мир стремительно меняется. Многие старшеклассники и выпускники школ находятся в некотором замешательстве: как успеть за этими переменами и не ошибиться со специальностью? В Петербурге в рамках секции «ПМЭФ.Юниор» провели сессию «Сверхновые карьерные траектории», на которой в том числе обсуждали, как планировать образование в кризис. «Известия» вместе с экспертами разбирались, что стоит предпринять людям, которые выбирают образовательную траекторию или задумываются о смене профессии.

Что обсуждали на ПМЭФ

Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Артем Шадрин на секции «Сверхновые карьерные траектории» заметил, что молодым людям следует пробовать себя в разных направлениях, искать для себя организацию, где есть лидер и можно учиться не только профессионализму, но и отношению к делу.

— На ответственных позициях важен не только и не столько диплом, сколько рекомендации , — дал Шадрин еще один совет. — На качестве таких рекомендаций в первую очередь сказывается опыт успешной работы — результативность, уровень реализованных проектов, личные профессиональные качества — обязательность, умение работать в срок, работать в команде. Если пока опыта работы нет или он небольшой, многое может значить рекомендация преподавателя, наличие публикаций в профизданиях, опыт участия в проектах в формате проектного обучения.

Тяжело с учением Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Согласно последним исследованиям рекрутинговых агентств, наименьшая конкуренция среди соискателей сейчас наблюдается в области информационных технологий, и люди с образованием в этой сфере имеют большие шансы на успех.

Однако многих волнует — неужели путь к успеху для молодого человека лежит только через сферу IT?

Какую выбрать профессию в кризисные времена

Сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов считает, что IT — это практически панацея в наше время.

— Но на самом деле речь скорее не только про IT, а про инновационные инжиниринговые компании , — сказал он «Известиям». — Нам необходимы собственные автоматизированные системы, роборуки, станки, автоматизированные производственные линии — а это и инженеры, и конструкторы, и специалисты по виртуализации и т.д.

Артем Шадрин рекомендует учиться именно на ту профессию, которая наиболее интересна лично вам .

— Это должна быть работа, которой по-настоящему хочется заниматься в будущем, — сказал он «Известиям». — Не наиболее престижная, не наиболее привлекательная по каким-то конъюнктурным соображениям — а именно та, к которой есть реальный настоящий интерес.

Шадрин подчеркивает, что интерес к профессии — это гарантия того, что человек будет со временем становиться всё более сильным и ценным специалистом. Ему будет действительно интересно изучать новые аспекты своей работы, читать профильную литературу, наращивать сеть профессиональных контактов.

Тяжело с учением Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Удачная профессиональная траектория всегда, в том числе и в неопределенные времена, зависит не столько от внешних факторов, сколько от профессионализма и мотивированности человека , — соглашается с ним вице-президент ТПП Максим Фатеев.

По его словам, в условиях курса на импортозамещение будет идти восстановление и развитие отраслей обрабатывающей промышленности, что окажет влияние и на структуру занятости населения.

— Повысится спрос на IT-специалистов, возрастет потребность в инженерно-технических и экономических кадрах для работы в отраслях добывающей и обрабатывающей промышленности, специалистах в сфере образования, медицины, социальной работы, секторе оказания услуг, — сказал Фатеев. — Понадобится целая армия представителей технических специальностей: от конструкторов, разработчиков и технологов до рабочих, мастеров, среднего технического персонала.

Директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина отмечает, что развитие IT-сферы привело к появлению большого количества новых специальностей, которые предполагают кроме наличия конкретных навыков и образования нестандартное мышление и способность принимать неординарные решения. Спрос на них сейчас высокий, однако в условиях ориентации экономики на импортозамещение и внутреннее развитие будут востребованы квалифицированные специалисты и для промышленных предприятий.

ВНИИ труда провел опрос экспертов ряда отраслей, и самыми востребованными руководители предприятий назвали инженеров, технологов, исследователей и проектировщиков, представителей многих рабочих специальностей. Однако нехватка их ощущалась и раньше.

— Не обойтись экономике и без массовых профессий, например работников торговли, рабочих в строительстве и ЖКХ, специалистов сельского хозяйства, медиков, педагогов, социальных работников, — сказала она «Известиям».

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Елена Семионова считает, что способный абитуриент может достичь успеха в любой области.

— Если говорить в целом о востребованных специальностях, то помимо IT в условиях сложившейся геополитической ситуации будут весьма актуальны инженерные специальности — особенно по программам высшего образования , — сказала она «Известиям». — Уже сегодня с точки зрения дефицитности кадров специалисты отмечают такие направления подготовки как машиностроение, а также техника и технологии наземного транспорта.

Тяжело с учением Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Более устойчивым в кризисные времена, говорит Семионова, можно рассматривать фундаментальное образование, позволяющее «благодаря более глубоким и широким базовым знаниям быстрее адаптироваться к изменяющимся внешним условиям».

Директор по цифровизации образования МФТИ Дарьи Гриц замечает, что в ситуации высокой неопределенности приходится перестраиваться вместе с меняющейся жизнью.

— Если вы взрослый человек и ваша задача — максимально быстро получить новую профессию, выйти на работу и получить стабильный доход выше среднего, то стоит рассмотреть программы профпереподготовки в сфере digital: маркетинг, дизайн, IT-разработка, анализ данных , — сказала она «Известиям». — Это стратегия быстрого старта для тех, у кого уже есть базовое образование. Такие программы есть и у EdTech-компаний, и у ведущих университетов, чаще всего в формате онлайн. Для более сложных профессий есть программы магистратуры.

Для недавних выпускников школ и их родителей задача сложнее — уже в 17 лет надо выбрать направление, которое будет в тренде на горизонте ближайших 10-15 лет. В этой ситуации, считает она, можно опереться на стратегические приоритеты страны. Гриц предлагает ссылаться на Стратегию научно-технологического развития РФ, в которой ключевыми для страны направлениями названы технологии искусственного интеллекта, беспилотный транспорт, персонализированная медицина, ресурсосберегающая энергетика, биобезопасность, телеком и др.

— На языке абитуриентов и университетов это значит: если душа лежит к естественным и точным наукам, инженерии, то выбор довольно широкий, — сказала она.

Тяжело с учением Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Заместитель директора по образованию Всероссийского детского центра «Смена» Алексей Резник считает, что выбирать отрасль стоит как можно раньше, запуская механизм профориентации уже в возрасте 11–12 лет. Государство и различные образовательные организации предлагают массу возможностей для этого, и задача родителей — разузнать о них и рассказать ребенку. Важна здесь роль и дополнительного школьного образования, говорит Резник.

— Но нужно определиться не только с отраслью, — сказал он «Известиям». — Важно учитывать три момента: отрасль, профессию этой отрасли и конкретные компетенции.

Руководитель маркетингового агентства ST agency Евгения Соколовская замечает, что кроме IT-профессий перспективны направления маркетинга, дизайна, пиара, видеопродакшена.

— Кроме того, есть статистические данные, информация о средних доходах россиян у кадровых сервисов, на которые стоит опираться, — сказала она «Известиям». — Стабильность в России показывают отрасли металлургии, энергетики, нефти, банковского сектора.

Универсальный солдат

Артем Шадрин из НАРК замечает, что сейчас в широком спектре отраслей высоко ценится ряд универсальных компетенций. В частности, сейчас очень широко востребованы знание иностранных языков и навыки программирования. Несмотря на развитие механизированного перевода, иностранный язык становится преимуществом для молодого специалиста. А программирование важно потому, что задачи цифровой трансформации проникают во все сферы: во многих ситуациях наличие таких компетенций транслируется автоматической прибавкой к базовой зарплате уже при поступлении на работу, говорит Шадрин.

Максим Фатеев также замечает, что экономике необходимы гибридные специальности на стыке отраслей научных и практических знаний, а Андрей Резник указывает, что «только хорошо подкованный профессионал-универсал, который не перестает учиться и готов быстро приспосабливаться к изменениям», может выжить в период финансовых кризисов.

Тяжело с учением Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Важно развивать свои профессиональные компетенции в соответствии с требованиями времени и не забывать про soft skills, которые пригодятся в любой сфере деятельности, — говорит Резник. — Для этого можно использовать возможности дополнительного образования: онлайн-курсы, цифровые образовательные платформы, тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций.

Соколовская замечает, что речь не идет о том, чтобы кардинально менять сферу деятельности каждое десятилетие, но нельзя придумывать себе ограничения по выбору всего одной профессии.

— Стоит осваивать несколько профессий, быть эрудитом — необходимость для успешного развития в профессиональной среде , — сказала она.

Основатель EdTech компании «Кафедра», доцент Высшей школы правоведения РАНХиГС Александр Трифонов говорит, что для взрослых целесообразно искать дополнительную интересную и высокооплачиваемую квалификацию. При этом не нужно всех переобучать в IT-специалистов, считает он.

— Тот же юрист может быть прекрасным методологом в проекте, руководителем проекта. Более того, он может освоить навыки программирования и даже достигнет каких-то успехов, но такой специалист не сможет выиграть конкуренцию у профессионального программиста, — сказал он «Известиям».

Что делать гуманитарию?

Основатель компании Б-152, автор курса Data Protecion Officer Максим Лагутин указывает на результаты разных исследований, которые демонстрируют падение популярности гуманитарных профессий — в отличие от той же сферы IT.

— Сейчас довольно большое количество программ дополнительного образования, кратковременные курсы — гуманитариев пытаются к этому как-то приблизить, — сказал он «Известия». — Очень популярны программы для обучения разработчиков с нуля. На них большой спрос.

Кроме того, говорит он, есть разные профессии на стыке гуманитариев и IT — им тоже можно выучиться на курсах.

Резник замечает, что и гуманитарное, и техническое направления — довольно широкие области знания, в каждой из которых можно найти актуальную профессию.

Тяжело с учением Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Всё дело в профессионализме и готовности учиться новому , — сказал он. — Еще несколько лет назад ребята оценивали профессии с точки зрения престижности, теперь вектор внимания изменился и школьники стали задавать себе вопросы: «Смогу ли я работать в этой сфере?», «Чего я добьюсь в этой профессии?», «Какие навыки мне стоит развивать, чтобы построить карьеру?», «Чем я действительно хочу заниматься?».

Евгений Протопопов замечает, что сейчас очень востребованными оказались специалисты креативных профессий, которые могут визуализировать деталь, создать ее в виртуальной 3D-среде.

— Сейчас специалистов, которые это делают, называют инженерами. Но фактически это гуманитарии — художники, креативщики, — говорит он. — И сейчас есть очень интересная тенденция: креативщики плавно перетекают в эту инновационно-инжиниринговую среду. В советское время, этих людей называли конструкторами, были целые конструкторские бюро. На рынке огромный дефицит таких специалистов, им готовы платить по 300–500 тыс. в месяц.

Ренессанс среднего образования

Алексей Резник считает, что наиболее универсальный вид образования, который останется актуальным и во время кризисов, и после, — это среднее профессиональное образование.

— Устойчивым спросом во все времена отличается рынок рабочих профессий , — сказал он. — Строители, механики, операторы промышленных роботов востребованы на линейном производстве. В то же время такие специалисты могут легко перейти на ручной труд.

Максим Фатеев также считает, что получение высшего образования сейчас не является критически важным. На рынке востребованы квалифицированные специалисты со средним специальным образованием. Он замечает, что эксперты вообще говорят про ренессанс среднего образования.

— В 2021 году конкурс среди абитуриентов, поступающих в профессиональные образовательные организации системы СПО, значительно вырос и составил от трех до восьми человек на место, — сказал он. — Средний балл на самые востребованные специальности сравним с конкурсом в престижные вузы.

Тяжело с учением Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Более того, замечает Фатеев, более половины выпускников востребованных направлений среднего профессионального образования в отличие от выпускников вузов находят работу в первый же год.

— Но через эффективно действующую систему непрерывного образования мы должны создавать благоприятные условия для развития и профессионального продвижения специалистов, в том числе вертикального — благодаря получению высшего образования, — говорит вице-президент ТПП.

Член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов замечает, что сейчас заработная плата работника башенного крана составляет от 70 тыс. до 90 тыс. рублей, а инженера по настройке газовых катков — от 150 тыс. рублей. Но в ближайшее время, считает он, будет расти оплата труда и профессиональных преподавателей.

— Чтобы оставаться успешным на рынке труда, имеет смысл сформировать у себя привычку непрерывного обучения, — замечает Елена Симеонова. — Ускорение всех технологических процессов ведет к необходимости постоянной переподготовки сотрудников различных возрастных категорий.

Алексей Резник, впрочем, замечает, что всё зависит от сферы деятельности, которую выбирает выпускник.

— Многим работодателям важно, чтобы у соискателя было именно высшее образование, — говорит он. — Однако надо понимать, что большой практический опыт в той или иной сфере деятельности, а также практические профессиональные достижения выпускника СПО могут стать еще более весомым аргументом при приеме на работу.

Евгения Соколовская указывает, что высшее образование остается необходимостью для врачей, юристов, госслужащих. В целом наличие диплома хорошего вуза поможет в формировании образа профессионала.