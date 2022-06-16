«Если кто-то предложит систему лучше ЕГЭ, мы ее рассмотрим»

Вопрос о совершенствовании ЕГЭ актуален, и если кто-то предложит систему лучше, в правительстве готовы ее рассмотреть, заявил «Известиям» глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, экзамен в этом году проходит в штатном режиме, без сбоев, а его результаты показывают, что дистанционный режим обучения не повлиял на качество начального образования. Как скажется на учебном процессе выход России из Болонской системы, как в школах будет проходить церемония поднятия государственного флаг и нужно ли вводить обязательный ЕГЭ по истории — в интервью Сергея Кравцова «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 15 по 18 июня.

— В России — для некоторых довольно неожиданно — введен стандарт поднятие государственного флага в школе. Как эта церемония будет проходить?

— Я бы не сказал, что это неожиданно. Во многих школах существовала такая традиция, в «Артеке» ее возобновили. К нам обращались учителя, родители и сами школьники, чтобы дать рекомендации, как лучше организовать поднятие флага и исполнение гимна. Мы консультировались с Геральдическим советом при президенте России. В результате буквально недавно был утвержден соответствующий стандарт, который дает школе возможность выбора, как организовать церемонию поднятия флага.

Все зависит от возможностей, которые есть у учебного заведения. Стандарт церемонии описан достаточно подробно, но при этом для школ сохраняется возможность выбора, где поднимать флаг. Это может быть и торжественная линейка, и церемония в школьной рекреации, в аудитории. Потому что у нас 40 тысяч школ, они находятся и в разных климатических зонах. Пусть сами обсудят и примут то или иное решение.

В стандартах мы говорим, что поднимать флаг целесообразно в начале рабочей недели, а по окончании производить его спуск. Там также указано, что это следует делать утром, когда школа уже начала работать, но до уроков. То есть, это никак не влияет на расписание.

— То есть эта церемония не будет ломать график занятий?

— Нет, не будет. Еще и потому что с 5 сентября в школах начнут проходить уроки о важном, позволяющие школьникам обсудить те вопросы, которые их интересуют. Перед таким уроком или во время него состоится церемония поднятия флага и исполнение государственного гимна.

— Повлияет ли на школьное образование выход из Болонской системы?

— Никак не повлияет. Болонская система не связана с ЕГЭ. Просто решение о присоединении к Болонской системе принималось практически в одно и то же время с введением экзамена.

Что касается ЕГЭ, то сегодня он идет в штатном режиме, без сбоев. Экзамен проходит максимально объективно, сегодня нет «угадайки», как это было когда-то. Очень много творческих заданий, которые помогают максимально оценить творческие способности, мышление школьников, комплексное знание предмета. Остается возможность сдавать экзамен по месту жительства школьника: в поселке, в городе, в селе. Для этого не надо ехать в региональный центр, в Москву или Санкт-Петербург. Чтобы отправить результаты в пять вузов, тоже не нужно тратить время и деньги на дорогу.

ЕГЭ полностью синхронизирован с образовательным стандартом, введено сочинение как допуск к нему. В свое время на ЕГЭ была введена устная часть по английскому языку. Информатика сдается не в бумажном варианте, а на компьютере. Так что сегодня это максимально объективный экзамен, который дает возможность каждому школьнику вне зависимости от его места проживания поступить в тот или иной вуз.

Вопрос о совершенствовании ЕГЭ, конечно, стоит. Мы с Рособрнадзором открыты, готовы к предложениям. Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение.

— Будет ли расширяться количество обязательных экзаменов? Много говорят про обязательный ЕГЭ по английскому, по истории.

— По сути сегодня ЕГЭ стал вступительным экзаменом в вуз. Да, сдается обязательно русский язык, и результат этого экзамена принимают все институты страны. Сделан важный шаг в отношении математики, когда ее можно сдать на базовом уровне, если она не нужна для поступления на ту или иную специальность. Остальные предметы по выбору. Лично я не вижу необходимости в увеличении числа обязательных экзаменов.

Другое дело, когда речь идет о повышении качества физического, биологического, химического образования. С каждым годом все больше и больше школьников выбирают естественнонаучные предметы. Для этого и вводятся всероссийские проверочные работы (ВПР). Таким образом мы можем оценить знания не только и не столько по завершении школы, а начиная с четвертого класса. Когда мы учились, в советское время, были так называемые министерские контрольные работы, которые помогали оценить уровень образования школьников и принять те или иные решение, в частности о помощи в освоении материала.

Мы все знаем, с каким интересом и с какой мотивацией идут ребята в первый класс. Все хотят учиться в школе, для них это праздник. А если вы зайдете в старшую школу, не всегда можно увидеть горящие глаза. Почему? Потому что зачастую теряется мотивация к обучению. Одна из ключевых причин потери мотивации — в пробелах, которые образуются, если школьник пропустил по каким-то причинам урок. Потому что изучение того или иного предмета идет на основании предыдущего материала.

— У школы нет возможности восполнить этот пробел?

— Проверочные работы по итогам прошедшего года проводятся в том числе и для того, чтобы затем оказать помощь и поддержку тому или иному ученику, школе. И сегодня у нас есть данные по уровню образования в каждой школе. Сформирован большой объем данных. Целенаправленно в рамках национального проекта оказываем методическую поддержку школам. Могу сказать, что у нас очень позитивная динамика, мы опережаем значения показателя, позволяющего войти в первую десятку стран мира по качеству образования. У нас хорошие темпы за счет того, что мы делаем акцент на работу с учениками, которым нужна поддержка, кто испытывает трудности в обучении.

— Вы уже знаете результаты прошлогоднего ЕГЭ, примерно можете предположить результаты этого. Как сказалась на них пандемия и долгий дистант?

— Главной задачей было удержать качество образования. Результаты ЕГЭ и проверочных работ говорят, что какого-то понижения качества образования не произошло. Они абсолютно сопоставимы с прошлым и позапрошлым годом, с допандемийным периодом. Когда школы вернулись к очному режиму, везде провели диагностику, разработали специальную программу помощи ученикам, которая позволила компенсировать образовавшиеся у школьников пробелы. Понятно, что определенные вопросы остаются. Сейчас мы рассматриваем дистанционное обучение только как вынужденную меру, когда речь идет о здоровье школьников, учителей и родителей. Мы никогда не откажемся от традиционной, классической системы образования.

— Будут ли какие-то сюрпризы по итогам этой экзаменационной кампании?