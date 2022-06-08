Бьются об оклад: треть россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат

Треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат , говорится в исследовании hh.ru (есть у «Известий»). Вместе с тем половина всех опрошенных считает размер заработка слишком маленьким , и при этом лишь пятая часть респондентов намерена просить повышения . В крупных компаниях заявили, что планируют индексировать оплату труда вплоть до 9%. Однако рост доходов вряд ли опередит инфляцию, опасаются эксперты.

Жалоб хватает

Исследование рекрутингового портала hh.ru показало, что половине респондентов не нравится размер оплаты их труда : он слишком низкий и его не хватает. В течение года не повышали зарплату 34% работникам, 33% не оплачивают переработки , еще 22% респондентов не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов, говорится в исследовании.

Говоря об условиях труда, каждому третьему не нравится изношенная инфраструктура и старое оборудование, каждому четвертому — низкий уровень охраны труда и риски для здоровья, а каждый пятый пожаловался на отсутствие необходимого оборудования для работы. В исследовании отмечается, что 20% респондентов жалуются на плохой соцпакет, 33% — на отсутствие ДМС, 23% — на отсутствие оплаты занятий спортом. Рабочие обязанности не устраивают 23% сотрудников. Почти половина (47%) заявила о неграмотном планировании задач, 37% — о слишком большой нагрузке, говорится в исследовании.

бьются об оклад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Свой труд как инструмент зарабатывания денег воспринимают 48% опрошенных, 28% считают, что на работе тратят время и силы, отметили аналитики hh.ru. Большая часть респондентов (69%) в течение 2022 года планирует уволиться, а 33% хотят сменить профессию. Лишь 20% намерены попросить прибавки .

Увеличение оплаты труда напрямую зависит от предприятия: если оно рентабельное, если его продукция пользуется спросом, то индексация зарплаты должна быть обязательной , чтобы стимулировать сотрудников, считает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Такого же мнения придерживается и руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина. Она считает, что повышение заработных плат остается решением конкретных организаций, которые принимаются в том числе в связи с тем, насколько компания или напрямую пострадала от введенных санкционных ограничений, или косвенно — от общей ситуации в экономике. Можно ожидать повышения заработных плат в том числе в отраслях, в которых критически важно сохранить занятость , предположила она.

бьются об оклад Фото: Pexels/Sora Shimazaki



Старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Александр Дерюгин полагает, что повышение зарплаты маловероятно, потому что и экономика, и предприятия испытывают экономические проблемы. Об индексации на уровне инфляции говорить можно, а вот повышения зарплат быстрее роста цен, скорее всего, не будет . Если у предприятия появится финансовая возможность и какие-то лишние деньги, это, скорее всего, будет единовременная выплата в виде премии, но никак не повышение оплаты труда, отметил Александр Дерюгин.

В пресс-службе Минтруда оперативно не ответили на запрос «Известий» о росте зарплат в 2022 году.

Справка «Известий» В середине мая Минэкономразвития существенно ухудшило макроэкономический прогноз на этот год. В ведомстве ожидают, что инфляция ускорится до 17,5%, оборот розничной торговли упадет на 8,7%, инвестиции в основной капитал — на 19,4%, реальная зарплата — на 3,8%, реальные доходы населения — на 6,8%, а безработица вырастет до 6,7%.

Плановая индексация

«Известия» направили запрос в топ-50 компаний РФ об индексации зарплат сотрудников в этом году. В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что у них закреплена ежегодная индексация тарифных ставок и окладов с 1 июля, но в этом году принято решение об опережающем повышении — с 1 июня . Увеличение тарифных ставок и окладов составило 9%.

В группе «Русагро» сообщили «Известиям», что пересматривают заработную плату сотрудникам два раза в год. В последний раз это делали в апреле 2022-го: 79% сотрудников всех бизнес-направлений «Русагро» получили повышение ежемесячного дохода в среднем на 12% . В октябре запланирован еще один точечный пересмотр заработных плат, отметили в пресс-службе организации.

бьются об оклад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ежегодно проводит индексацию зарплат всем своим сотрудникам и группа «Черкизово». В 2022-м повышение доходов работников в зависимости от их категорий составит до 9% , рассказали «Известиям» в пресс-службе. С 1 мая в целях повышения социальной защищенности работников принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов на 5,2% в компании «КамАЗ» , сообщили в пресс-службе.



Индексацию готовы проводить и в розничной сети «Магнит», ее размер будет зависеть от ситуации на рынке труда , пояснили в пресс-службе. Газпромбанк придерживается принципа дифференцированного повышения заработной платы, пояснили «Известиям» в пресс-службе банка. В ближайшие 2–3 месяца индексацию доходов для поддержания сотрудников в нынешней экономической ситуации намерены провести и в группе компаний ЭФКО , рассказал ее представитель.

С 1 июня в России вступил в силу указ президента об индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 10%. После этого пенсии в среднем составят 19 360 рублей, МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей.