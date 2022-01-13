Вне зоны графика: внеурочные задания шефа могут признать переработкой

В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Такой законопроект направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия». Речь о людях, которые весь день трудятся в офисе, но после ухода домой получают срочное задание. По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, внеурочное взаимодействие с руководством должно считаться переработкой и оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом. Эксперты отрасли усомнились, что такие ситуации требуют отдельного регулирования.

Подумали не обо всех

Сотрудник компании весь день работает в офисе, по окончании рабочего дня уезжает, но неожиданно получает срочное задание начальника и вынужден выполнить его дома. Такие ситуации в наше время случаются все чаще. Но согласно действующему законодательству, если человек работает в офисе, то и сверхурочной работой считает только та, которую он выполняет в офисе, а работа, которую он выполняет дома, не учитывается, пояснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Разработанный ею законопроект призван исправить эту ситуацию.

— В период пандемии особенно актуальным стало регулирование дистанционного труда. Законодатели сконцентрировали внимание именно на этой задаче, потому что люди уже работали на удаленке, а регулирования еще не было, — рассказала Светлана Бессараб.

Вне зоны графика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Разница между условиями труда удаленного и стационарного сотрудника есть и она существенна, отметила депутат.

— Одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 8:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам. Но так получилось, что мы не подумали о стационарных работниках, которые трудятся в те же часы на рабочем месте, а потом получают задание от работодателя доделать что-то в дистанционном формате. Этот пробел следует устранить , — заявила парламентарий.

Оплачивать «дистанционные переработки» стационарным сотрудникам предлагается по принципу сверхурочной работы. То есть за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на отгул.

Нужны ли изменения

По мнению директора Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любови Храпылиной, переработки вне рабочего места и времени и так можно классифицировать как сверхурочный труд. К тому же, считает она, такие эпизоды крайне сложно отследить.

Автор инициативы Светланна Бессараб, в свою очередь, уверена, что доказать такие переработки реально — работодатель чаще всего отправляет сотруднику письма или сообщения.

Вне зоны графика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если такие ситуации возникают часто, возможно, имеет смысл оговорить условия оплаты и обязательства сторон отдельной статьей в коллективном договоре, если он есть на предприятии, через профсоюзную организацию, — сказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

По его словам, вопросы от таких переработках появились не с пандемией — даже в Советском союзе сотрудники частенько «забирали» работу домой.

— Нужно ли делать это отдельной статьей в Трудовом кодексе? В любом случае, если есть такая инициатива, ее должны будут обсудить эксперты на Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и понять, существует ли такая проблема и требует ли она законодательной инновации , — отметил он.

Формально сотрудник не обязан читать письма от начальства или принимать звонки от него в нерабочее время , подчеркнул Шершуков.

— Какие в этом случае могут быть претензии у работодателя? На мой взгляд, никаких. Если же работодателю необходимо, чтобы сотрудник реагировал на вопросы и просьбы в нерабочее время, тогда это необходимо прописать в трудовом договоре, — объяснил он.

Для всех работников — работающих и в офисе и удаленно — применяется общий порядок привлечения к сверхурочной работе, ответили на запрос «Известий» в пресс-службе ВНИИ труда Минтруда России. Поэтому для тех работников, которые действительно привлекаются к труду дистанционно, все нормы, необходимые для оплаты этого времени, уже заложены в Трудовом кодексе, говорится в комментарии.

Вне зоны графика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Законопроекты, которые касаются трудовых взаимоотношений, требуют широкого обсуждения, подчеркнула член Совета Федерации Инна Святенко.

— Уверена, что в весеннюю сессию мы рассмотрим как спорные моменты, которые обозначила Светлана Бессараб, так и инициативы по расширению возможностей трудоустройства граждан. Ведь что-то можно решить напрямую с работодателем, как например вопросы выхода на связь вне рабочего время, а что-то требует изменения на законодательном уровне, — сказала она.