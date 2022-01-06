По пути прогресса: где искать хорошую работу

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» заявил, что, согласно опросу, более половины жителей Москвы и Санкт-Петербурга согласны на переезд в российские регионы ради работы. Кого-то привлекает климат южных городов, другим хочется быть поближе к Западу и жить в Калининграде, а некоторые готовы отправиться в Сибирь. Может ли в ближайшее время поменяться ситуация с внутренней трудовой миграцией в пользу регионов, разбирались «Известия».

Куда готовы переехать москвичи

В опросе, который провел исследовательский центр, приняли участие 1700 жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Более 60% из них заявили о готовности уехать в другой город ради работы, но навсегда согласны покинуть столичные регионы только 28% опрошенных, которых «ничего не держит» в больших городах. Еще треть всех респондентов сказала, что готова работать в другом российском городе не более трех лет. Причем женщины гораздо чаще готовы к переезду внутри страны — среди согласных на переезд участников опроса их 62% против 38% мужчин.

Самыми привлекательными для опрошенных стали города на черноморском побережье: в Сочи хотел бы перебраться ради работы каждый пятый из тех, кто готов уехать из Москвы и Петербурга, по 10% жителей столицы хотели бы отправиться в Ялту и Севастополь .

По пути прогресса Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Еще 7% согласных на переезд москвичей и петербуржцев готовы поработать в сибирских городах, 10% наиболее привлекательным называют Калининград , 3% — рассматривают варианты на Дальнем Востоке.

Основной причиной для переезда по-прежнему является более высокая зарплата — так ответили 49% готовых к переезду. Но еще 19% хотели бы поменять климат . 8% готовы покинуть Москву и Санкт-Петербург лишь бы работать в известной компании, 7% — ради карьерного роста, 3% — ради нового опыта в управлении. Только 2% из готовых к переезду москвичей и петербуржцев рассматривают возвращение в родной город.

При этом от карьерного предложения жители Москвы и Петербурга откажутся, если будет риск для здоровья из-за сложной экологической обстановки (22%), если будут сложности с жильем на новом месте (27%) , если компания не обеспечит условия для переезда (17%), если не устроит городская инфраструктура (8%).

Кто хочет переехать в Москву

Говорить о том, что начинается движение рабочих сил не в Москву, а из Москвы, пока рано. На это указывает другое исследование «Зарплаты.ру», которое было проведено с 13 по 17 декабря среди 2600 жителей регионов. Выяснилось, что 24% всех респондентов из регионов хотели бы переехать в Москву (58% из них) или Санкт-Петербург (42%) уже в 2022 году. Потенциальных трудовых мигрантов привлекают перспективы устроиться на работу с более высокой зарплатой (49% опрошенных), их расстраивает отсутствие в регионах возможностей для профессионального развития (25%), карьерного роста в столицах хотят 10% респондентов.

Среди тех, кто планирует переехать в Москву или Санкт-Петербург в 2022 году, 12% уже получили приглашение для трудоустройства, а 37% проходят удаленные собеседования. То есть почти половина из всех готовых к переезду жителей регионов не просто задумываются об этом, а реально предпринимают определенные меры для смены локации.

По пути прогресса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Более половины всех желающих переехать признаются: при смене своего города на столицу их доход должен вырасти более чем в два раза . Только 18% опрошенных пугают сложности с жильем на новом месте, отказаться от затеи люди могут в первую очередь из-за низкой зарплаты (46%) или отсутствия предложений от работодателей (29%).

Отметим, что в 2020 году, согласно данным Росстата, внутренняя трудовая миграция оказалась на самом низком уровне за последнее десятилетие. Из одного региона в другой переехали 3,52 млн человек, хотя до этого этот показатель держался на уровне более 4 млн человек .

Больше всего по-прежнему переезжали в Центральный федеральный округ — более 914 тыс. человек, на втором месте — Приволжский федеральный округ (643 тыс.), на третьем — Сибирский федеральный округ (более 410 тыс.). В 2019 году показатели были примерно такие же, только на третьем месте оказался Северо-Западный федеральный округ.

В Минтруде «Известиям» подтвердили, что ЦФО был и остается самым привлекательным для трудовой миграции.

— Это обусловлено потребностью предприятий в рабочей силе и наиболее высокими зарплатными предложениями для соискателей , — сказали в ведомстве.

При этом, отмечает Минтруд, 70% миграционных потоков наблюдается внутри округа, что объясняется географической близостью к Москве и Московской области.

— Данные обследования рабочей силы, на основе которых можно оценивать масштабы и направления межрегиональной трудовой миграции в России, не показали значительного изменения ее объемов и направлений в 2020 году по сравнению с предыдущими годами , — подтверждает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Никита Мкртчян. — Нет и иных явных сигналов. Можно сказать, что пандемия и ее последствия пока существенно не повлияли на рынок труда.

Что происходит с внутренней миграцией

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сказал «Известиям», что видит противоречивые тренды на рынке труда, однако Москва «всё еще остается центром притяжения».

— Надо также иметь в виду поправки, вносимые в нашу жизнь продолжающейся пандемией, — сказал он. — Очень многие специалисты работают удаленно, уехав из Москвы домой . До пандемии на многих предприятиях Москвы применялся вахтовый метод, когда квалифицированные работники из других регионов приезжали в столицу на определенное время, жили в общежитиях предприятия, уезжали и снова возвращались.

По его словам, из-за коронавируса ситуация изменилась — многие предпочли быть с семьей, пусть даже зарабатывая меньше.

Катырин полагает, что в будущем на изменение структуры трудовой миграции в пользу большего интереса соискателей к предложениям в других регионах, а не в Москве, все-таки можно рассчитывать .

— Перераспределение трудовой миграции между регионами есть и сегодня, не все ведь едут в Москву, но пока это лишь тенденция, наберет ли она полную силу, увидим в ближайшие годы при условии, что экономика регионов и страны в целом будет стабильно развиваться , — сказал он. — Конкуренция между регионами по привлечению квалифицированных трудовых ресурсов обязательно вызывает рост зарплат, производительности и качества, а это хорошо и для экономики, и для населения.

По пути прогресса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мкртчян однако отметил, что не стоит воспринимать результаты опроса о готовности жителей столиц переезжать в регионы буквально.

— В действительности зачастую люди готовы дать такой ответ, если им будет предложена «работа мечты» с гораздо более высокой зарплатой, чем у них в настоящий момент, а работодатель предоставит жилье и позаботится об иных вопросах адаптации и обустройства на новом месте жительства , — говорит он. — Конечно, такие условия готовы предоставить единичным специалистам.

Эксперт отмечает, что в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга всё еще наблюдается самое большое разнообразие на рынке труда, самые высокие зарплаты и самая комфортная городская среда . Именно комплексом этих условий руководствуются люди, стремящиеся переехать в столицу, отмечает Мкртчян.

В регионах же, говорит он, привлекательные рабочие места чаще всего не требуют сопоставимого по объему привлечения специалистов — за исключением масштабного строительства инфраструктурных объектов, как было при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Но и здесь речь идет скорее о временных работах.

Однако некоторые эксперты всё же видят проявление тенденций к распределению трудовых ресурсов по регионам, в том числе из Москвы, уже сейчас.

— До пандемии крупнейшие федеральные центры высасывали из регионов лучшую кровь: люди уезжали учиться, на заработки в Москву и больше не возвращались, — говорит президент SuperJob Алексей Захаров. — В пандемию много молодых людей, которые уехали в столицы, покорили их, но еще не успели обзавестись якорями — недвижимостью, определить детей в школы и так далее — вернулись домой в регионы, где есть родительская квартира, социальные связи .

По его словам, компания видит обратный отток высококвалифицированных специалистов из Москвы в регионы.

— Это очень интересная история. Раньше все футуристы говорили, что лет через 20 весь мир превратится в 600 больших городов, а всё остальное вымрет , — говорит он. — Сейчас мы видим, что пандемия и удаленка дали новую жизнь малым городам и регионам. Эти изменения очень позитивны, то же отмечают местные власти.

По его словам, благодаря удаленке региональные рынки труда превращаются в глобальные и для работодателей, и сотрудников. У работодателей, говорит он, появилась возможность нанимать высококвалифицированных людей не только по всей стране, но и по всему миру. Одновременно и местные соискатели тоже научились с этим работать — и зарплаты программистов в ряде городов подтянулись к московскому уровню , говорит Захаров.

— Пандемия превратила Россию в единый рынок труда в сегменте высококвалифицированных специалистов , — сказал он. — Этого не ожидал никто, но дальше эта тенденция будет только нарастать. Это с нами уже навсегда.

Как регион может привлечь трудовые ресурсы

Сергей Катырин отмечает, что по-прежнему на первом месте для соискателей остаются деньги — за ними едут, чтобы, заработав, рано или поздно вернуться домой .

— За качеством жизни в регионы россияне поедут тогда, когда и дома, и в регионах, где хотят привлечь трудовые ресурсы, материальная сторона не будет отличаться в разы¸ как сегодня, — говорит он. — Более высокая зарплата, карьерный рост и хорошее качество жизни в регионах, нуждающихся в привлечении посторонней рабочей силы, — это идеал, который сегодня пока мало где достижим .

По пути прогресса Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В Минтруде, однако, замечают, что содействуют трудовой мобильности, в том числе между федеральными округами.

— Минтруд перестраивает модель работы центров занятости, — сообщили в ведомстве. — Так, 19 регионов уже подключились к цифровой платформе «Работа в России» с общероссийской базой вакансий и резюме, что позволяет трудоустраивать специалистов в любой регион. Еще 65 регионов подключены к единой цифровой платформе с 1 января 2022 года.

Также министерство выступило с инициативой расширения финансовой помощи соискателям при переезде . Сейчас поправки на этот счет находятся на этапе подготовки к внесению в Госдуму. Если закон примут, то материальную помощь смогут получить не только безработные граждане, зарегистрированные в центрах занятости, но и те, кто ищет работу и готов переехать в другой город или поселок даже для временного трудоустройства.

— При этом работодатель может выступить участником софинансирования привлечения работников в рамках региональных программ, — отметили в ведомстве.