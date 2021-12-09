Качественный сдвиг: когда мигрантов заменят россияне

Пандемия стала одним из важнейших факторов снижения числа мигрантов, занятых на российских стройках. Представители отрасли говорят о нехватке в стране квалифицированных кадров и предлагают делать ставку на развитие среднего специального образования и центров переподготовки. Как оптимально снизить число приезжих на стройках в пользу граждан РФ — в материале «Известий».

Почему на стройки набирают мигрантов

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось уже более чем в два раза. Следуя по стопам столицы, 85 субъектов РФ также могли бы обойтись без приезжих рабочих, заявил на днях и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его мнению, решить это возможно с помощью обучения и подготовки кадров.

Для достижения подобных целей потребуется много времени, в масштабе страны это перспектива не одного года, заявил в беседе с «Известиями» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин.

— Сегодня нет ни одной более-менее развитой страны, которая обходилась бы полностью без мигрантов, — говорит он. — Нужна четкая продуманная миграционная политика, мигранты нам нужны квалифицированные. В России же пока что целые отрасли заточены под использование труда нелегальных мигрантов: сельское хозяйство, лесозаготовки, ЖКХ, курьеры, строительство.

Качественный сдвиг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В настоящее время во главу угла должна ставиться прежде всего занятость собственного населения, полагает член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Она подчеркивает, что «стройбизнес привозит сюда мигрантов и фактически тем самым усложняет межнациональную обстановку».

— И ведь на самом деле мы имеем дело с перекладыванием денег из кармана государства в карманы строительного бизнеса, — говорит эксперт. — Ведь деньги также уходят на адаптацию мигрантов, на их лечение, на открытие специальных классов для детей, которые не знают русского языка. На обеспечение их жизни нужно откуда-то вынуть денег, поэтому мигранты — это недешевое удовольствие для экономики. Это серьезная нагрузка для общества, для государства и для бюджета.

Сложившуюся ситуацию надо менять, считает Лянге, но от мигрантов в целом мы не должны отказываться в рамках отношений между странами ЕАЭС и экс-СССР.

— При этом мы должны видеть качество этих мигрантов — нам нужно не лопату заменять человеком, а нам необходимо привлекать прежде всего мозги из постсоветского пространства, — убеждена она. — РФ необходим новый закон о миграции и адаптации, который изменит прежние соотношения.

Как заменить мигрантов на россиян

В регионах выражают уверенность в том, что идея министра Файзуллина вполне осуществима на практике. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал «Известиям», что, например, в его регионе подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов осуществляют пять областных техникумов и два структурных подразделения вузов. В данных учреждениях обучаются 933 студента, ежегодный выпуск составляет свыше 230 человек. По словам Клычкова, обучающиеся демонстрируют высокий уровень практических навыков.

Качественный сдвиг Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Профессиональные образовательные организации имеют возможность реализации краткосрочных программ профессиональной подготовки и переподготовки под заказ работодателей, — рассказывает он. — Количество выпускников, прошедших подготовку по профессиям и специальностям строительного профиля, достаточно, чтобы закрыть потребность региона в данных специалистах без привлечения трудовых мигрантов.

На сегодняшний день, по данным ООН, Россия занимает одно из первых мест по числу принятых мигрантов (от 10 до 12 млн человек). По сведениям МВД, в нашей стране трудится порядка 6–7 млн приезжих из стран бывшего СССР. Одновременно с этим, по данным Росстата и Минтруда, число безработного местного населения сегодня колеблется от 2,5 млн до 3 млн человек .

Кому поможет повышение зарплат

Средних специальных и высших учебных заведений, которые на сегодняшний день занимаются подготовкой кадров для строительной отрасли, в России вполне достаточно. В этом уверен гендиректор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. Проблема в том, отмечает он, что не все выпускники этих учебных заведений после получения дипломов выходят на строительные площадки, так как уровень заработных плат не всегда отвечает ожиданиям молодых специалистов. В связи с этим для привлечения квалифицированных кадров на стройку помимо их подготовки нужно повышать зарплаты, подчеркивает он. Именно это поможет решить проблему дефицита кадров и повысит заполняемость рабочих мест гражданами России, убежден он.

Член комитета по строительству «Деловой России», президент АО «Интеко» Александр Николаев полагает, что «потенциал обеспечить себя внутренними трудовыми ресурсами у страны есть».

Качественный сдвиг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Для его реализации необходимы проработанные программы поддержки профильных вузов, практическое вовлечение индустриальных игроков в подготовку кадров вдолгую, повышение престижа профессии и формирование должной мотивации, как профессиональной, так и личностной, — говорит он. — Моментальный результат невозможен. При этом убежден, что, если активно начать сейчас, отрасли понадобится не менее 10–15 лет, чтобы российские специалисты смогли закрыть основные потребности в трудовых ресурсах в строительном секторе. Кто-то скажет, что это слишком долго, но это реальность. При этом только долгосрочное планирование сможет обеспечить устойчивую и успешную реализацию амбициозных планов нового строительства в нашей стране.

Как быстро мигрантов сменят россияне

Стоит отметить, что ситуация с кадрами и мигрантами в разных регионах сильно отличается.

— Технически это можно сделать за два-три года, но сценарий, при котором это будет делаться вынужденно, вряд ли наступит, — уверен генеральный директор Vesco Construction Вадим Ивкин. — Я думаю, что процесс замещения труда мигрантов будет долгим и постепенным.

Доля местной рабочей силы (в том числе из смежных областей) будет расти и дальше, но не резко и точно не сможет заменить полноценно на все 100% труд мигрантов, добавляет Ивкин.

Качественный сдвиг Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Руководитель департамента управления проектами Cushman & Wakefield Павел Якимчук полагает, что вне зависимости от региона реализовать отказ от мигрантов в ближайшей и среднесрочной перспективе не представляется возможным. Эксперт замечает, что мигрантов чаще всего привлекают в производственных циклах, связанных не с самой высокой квалификацией, в связи с этим подготовка кадров как механизм, влияющий на замещение, выглядит сомнительно.

— В качестве альтернативного примера можно обратить внимание на опыт Европейского союза, где нанять на работу приезжего можно, только доказав, что отсутствует альтернатива на местном внутреннем рынке, — говорит эксперт. — Это чаще всего сопряжено с существенными дополнительными издержками, которые перевешивают желание сэкономить на более дешевой рабочей силе.

В Гильдии строителей СКФО объясняют, что обеспечение строительных объектов квалифицированными кадрами, в том числе по рабочим специальностям, является одним из составляющих факторов качества строительства объектов и, как следствие, своевременности исполнения условий контрактов (договоров подряда).

— Северный Кавказ является трудоизбыточным регионом России и при соответствующей подготовке по различным направлениям и уровням образовательных программ мог бы направлять в другие субъекты РФ квалифицированных специалистов по запросам работодателей, — отмечают в гильдии. — При этом надо понимать, что Россия велика и потребность в кадрах на стройках страны одними представителями СКФО не решить. Да и вопрос уровня оплаты труда в зависимости от регионов имеет существенное значение.

Что думают строители

Директор по строительству ГК «Гранель» Андрей Зимонов считает, что заменить мигрантов подготовленными местными кадрами реально. В целом нехватка рабочей силы на строительных объектах сейчас ощущается, но она некритична, рассказывает он.

— Подрядные организации всё активнее привлекают российских рабочих, — говорит Зимонов. — Компании используют для этого различные инструменты, публикуя объявления в местных СМИ, на телевидении и в газетах, а также, например, в маршрутных такси. Доля российских рабочих постоянно растет, достигая 70% и выше на части объектов. Полностью отказаться от привлечения мигрантов пока сложно. Увеличение производительности труда — наиболее эффективный путь по сокращению издержек в отрасли, в том числе и затрат на рабочую силу.

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров уточняет, что до 2020 года трудовые мигранты занимали значительное место в структуре российской экономики, а в строительной отрасли занимали доминирующее количество рабочих вакансий. Во время пандемии официальное число мигрантов сократилось почти в два раза.

— Застройщики оказались в очень непростой ситуации — закрыть проблему с нехваткой рабочей силы на стройках без привлечения трудовых мигрантов пока непросто, — признается он. — В регионах это становится почти невозможным, поскольку рабочих рук из местного населения критически не хватает.

По его словам, одна из главных проблем — утраченный престиж рабочих специальностей и нехватка квалифицированных кадров, спрос на которые сегодня гораздо выше, чем существующее предложение.

Качественный сдвиг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы наблюдаем дефицит в том числе квалифицированных рабочих, — говорит Юрий Юров. — Для восстановления баланса важно делать ставку на популяризацию рабочих специальностей — развитие среднего специального образования, позволяющего получить прикладную востребованную специальность, центров переподготовки и так далее. Повлиять на ситуацию может повышение зарплат, соцпакеты и прочие выгодные условия для работников. Но не стоит забывать, что эти меры скажутся на экономике проектов и повлияют на цены.

Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов констатирует, что строительная отрасль переживает сейчас дефицит представителей рабочих специальностей.

— И прежде всего этот вопрос стоит решать посредством взращивания квалифицированных специалистов, — считает он. — Девелоперы по всей стране должны взять на себя часть ответственности и воспитать таких профессионалов, которые бы стоили своих денег. Иначе дефицит будет усугубляться, так как девелоперы расхватывают хороших специалистов, оставляя рынок пустым.

— А пока совсем без трудовых мигрантов наша отрасль обойтись не сможет, — сетует руководитель девелоперской группы «Хрустальный» из Иркутска Олег Барышников. — Как минимум ближайшие два-три года количество иностранцев должно оставаться на прежнем уровне. Из-за эпидемии и закрытых границ иностранная рабочая сила в дефиците и ее цена возросла. Заменить одномоментно мигрантов-специалистов некем.

Но проблема всё же не только в кадрах и зарплатах. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин резонно указывает и на демографический аргумент. Сегодня естественный прирост населения в России характеризуется отрицательными показателями, уровень рождаемости снижается. Численность трудоспособного населения также снизилась в течение последних десяти лет.

— В перспективе это лишь усугубляет проблему потенциальной нехватки рабочей силы, — говорит он. — Самый доступный способ решения проблемы нехватки кадров — прибегнуть к помощи мигрантов. Второй момент — восприятие сферы строительства как «мигрантской» отрасли. Даже с учетом более высокой оплаты труда россияне не проявляют энтузиазма к работе в тех сферах, где обычно вкалывают мигранты. Немногие готовы к тяжелому труду и вахтовому методу.

Директор департамента управления строительными проектами Colliers Игорь Темнышев уверен, что «на сегодняшний день полный отказ от труда мигрантов однозначно невозможен». Ведь уже сейчас мы наблюдаем отклонения от плановых сроков реализации проектов, в том числе по причине необеспеченности стройки трудовыми ресурсами.

В пресс-службах Минстроя и Минтруда не смогли ответить на вопросы «Известий» о планах государства по регулированию численности мигрантов, работающих на стройках.