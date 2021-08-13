Поболел — и хватит: можно ли уволить за частые больничные

Рано или поздно любой работник вынужден взять больничный, главное в таком случае — не войти во вкус. Закон запрещает увольнять сотрудника, который регулярно берет листки нетрудоспособности. Однако для работодателей такой «вид отдыха» нередко создает проблемы. «Известия» разбирались, как болеть правильно и к каким подчиненным начальство относится лояльно.

По состоянию здоровья

Почти треть российских работодателей (29%) сталкивались с злоупотреблением больничными среди работников. Каждый четвертый (24%) при этом считает, что такая домашняя «отсидка» может стать поводом для увольнения, а 2% опрошенных согласны с этим наверняка, следует из исследования, проведенного сервисом «Доктор рядом» и платформой hh.ru. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что выгонять за частые больничные нельзя.

Между тем большинство HR-менеджеров (68%) рассказали, что в их компаниях временно нетрудоспособных сотрудников просят поработать во время болезни ; 31% уточнили, что сотрудников просят поработать только в случае форс-мажора.

Поболел и хватит Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В рамках исследования были опрошены и сами работники. Выяснилось, что 8% были уволены именно по причине здоровья. Кроме того, 86% респондентов отметили, что хорошее самочувствие имеет первостепенное значение для построения карьеры.

Мнение руководителей

Для некоторых профессий крепкое здоровье действительно является необходимым условием. При этом, как правило, работодатели не прописывают данное требование в вакансиях , рассказала гендиректор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина. Но на финальном этапе часть кандидатов всё равно проходит полный медосмотр.

— Хорошие показатели здоровья учитываются на производстве, например, для технологов, конструкторов, рабочих, связанных с «опасными и вредными производственными факторами». Смотрят на здоровье и при найме работающих в условиях Крайнего Севера, в добывающей отрасли, для таких профессий, как горный инженер, геолог и рабочие специальности, — перечислила собеседница.

Генеральный директор завода металлоконструкций МАМИ Александр Царев отмечает, что в других отраслях работодатель не всегда может отобрать правильного кандидата. Несмотря на высокие физические требования к работнику завода (сварщики постоянно дышат парами металлов; металлурги стоят у доменных печей), о состоянии здоровья соискателя не получится узнать заранее.

— Законодательство запрещает запрашивать какие-либо физические данные. Обязать пройти медосмотр можно только представителей определенных профессий — летчиков, работников общепита и т.д. Рабочих — только на вредном производстве , наш завод в такой перечень не входит, — рассказал эксперт.

Поболел и хватит Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Уволить за частые болезни начальство также не имеет права — трудовое законодательство достаточно жестко регламентирует возможные причины увольнения, и такого основания, как злоупотребление больничными листами, там нет. По словам Царева, приходится договариваться с часто болеющими сотрудниками и расторгать договор по соглашению сторон, убеждать в том, что если их здоровье и без того слабое, то на производстве оно будет только ухудшаться.

В то же время бывают подчиненные, которые явно отлынивают от работы с помощью больничных, при этом прекрасно понимают, что они делают.

— У нас на производстве есть очень яркий пример такого «больного», который тем не менее является ценным специалистом, — поделился собеседник. — Он может задержаться на час-два после смены и доделать работу, если это нужно. Мы тоже закрываем глаза на его «больничные», хотя есть информация, что эти листки нетрудоспособности ему выписывают родственники. И получается, что у нас с ним такой негласный паритет. Иногда, когда на заводе много заказов, мы ему прямо говорим: подожди со своим «больничным», «поболеешь» через неделю, на что он легко соглашается. Всё дело в договоренностях, любые споры в коллективе можно решить мирно.

Основатель международной компании Involta Алекс Концов убежден, что в IT-отрасли несколько иная ситуация, чем в других сферах:

— Сотрудник заинтересован в результате, поэтому у нас злоупотреблений не возникает. Напротив, мы в компании считаем, что заставлять человека идти в медучреждение для получения какой-то бумаги неправильно. Наш сотрудник всегда может остаться дома на несколько дней, чтобы вернуться на работу с хорошим самочувствием.

Больничный по правилам

Увольнение работника, часто и длительно находящегося на больничном, законом не допускается. Более того, работодатель не вправе оспаривать порядок выдачи листка нетрудоспособности, поскольку в этом случае действует непреложный принцип о сохранении врачебной тайны , пояснил зампредседателя коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

— Ранее в Трудовом кодексе РФ существовала норма, дающая право работодателю уволить сотрудника по собственной инициативе в связи с состоянием здоровья, если оно препятствует выполнению работы. Сегодня эта норма из Трудового кодекса РФ исключена как противоречащая конвенциям Международной организации труда о социальном страховании граждан, — добавил Шугаев.

В ст. 81 Трудового кодекса РФ приводится перечень оснований, по которым могут уволить сотрудника. Пункта «злоупотребление больничным» там нет . Впрочем, для увольнения могут найтись и другие формальные причины, предположила юрист Анна Пойлова.

Поболел и хватит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вероятно, работодатель может уволить сотрудника по п. 3 ст. 81 ТК РФ: несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. Работодатель может сослаться на то, что сотрудник не выполняет свои обязанности (например, не успевает из-за болезни), и уволить. Но на практике такое бывает редко. Чаще всего работника просят написать заявление по собственному желанию.

Порядок выдачи листков нетрудоспособности помимо законодательных актов о социальном страховании регулирует приказ Министерства здравоохранения России от 1 сентября 2020 года № 925н. Согласно документу, длительность больничного может быть разная.

При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний врач выдает листок нетрудоспособности сроком до 15 дней и в дальнейшем может продлить его уже до 30 дней. Фельдшер либо зубной врач единолично выписывает листок нетрудоспособности сроком до 10 дней. Если больничный требуется более чем на 30 дней, документ выдается по решению врачебной комиссии.

— По решению врачебной комиссии больничный может быть продлен на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) — на срок не более 12 месяцев. Но пациент обязан каждые 15 дней проходить осмотр, — уточнил Андрей Шугаев.

При уходе за больным членом семьи в возрасте до семи лет больничный предоставят на весь период лечения, но оплатят не более 60 дней в году , отметила Анна Пойлова. Если заболевание включено в перечень, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н, правило иное — работодатель оплатит не более 90 дней в течение года.

Поболел и хватит Фото: РИА Новости/Антон Денисов

При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или бактерионосителей листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом. Продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется принятыми сроками изоляции.

Если работодатель сомневается в подлинности больничного листа, он вправе обратиться в правоохранительные органы с проверкой , предупредил Андрей Шугаев.

— Если выяснится, что документ ненастоящий, то в отношении работника, а также тех, кто изготовил ему поддельный больничный лист, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ, которая предусматривает достаточно суровое наказание — до трех лет лишения свободы , — пояснил эксперт.

Что еще раздражает работодателей

Частые больничные — далеко не единственная вещь, которая доставляет хлопоты начальству. В сервисе по поиску работы Superjob «Известиям» рассказали, что еще раздражает руководство.

— Бывают случаи, когда работник имеет право на дополнительный день отдыха, но использует такой день в очень неподходящий для работодателя момент (предварительно не согласовав такой «отгул») . К примеру, если работник сдал кровь как донор, а потом внезапно заявляет работодателю об использовании дополнительного дня отдыха, — отметил директор департамента юридической практики по трудовому праву Superjob Александр Южалин.

Еще одна ситуация, которая не может нравиться работодателю, — уход сотрудника в учебный отпуск на долгое время. При приеме на работу соискатель может скрыть, что обучается в вузе и в скором времени ему предстоит закрывать сессию или защищать диплом.

Поболел и хватит Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

— Такие сотрудники просто ставят своего работодателя перед фактом. Отсюда у работодателя опять возникают сложности: на период такого отпуска работник не будет выполнять свою работу, а значит, нужно либо искать замену, либо каким-то другим способом решать вопрос. Плюс работодатель должен оплатить учебный отпуск, — подчеркнул собеседник «Известий».

По словам юриста Анны Пойловой, к популярным причинам увольнения также относятся частые опоздания, нарушение норм охраны труда, невыполнение плана, конфликтные ситуации в коллективе, предоставление недостоверных данных при приеме на работу.

В то же время директор агентства ProfiStaff Ирина Никулина замечает: раздражение — не повод для увольнения сотрудника, а скорее повод для беседы.