Теория большого вызова: как должно пройти Десятилетие науки и технологий

Что изменил первый Год науки и технологий в России? В каком направлении наука должна развиваться в ближайшее десятилетие? Кто должен формировать заказ ученым — общество, государство, бизнес или само научное сообщество? Какая повестка должна выйти на первый план? Такими вопросами задались участники дискуссии «Большие вызовы Десятилетия науки и технологий», состоявшейся 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. О том, какие ответы они нашли, — в материале «Известий».

Год, ставший десятилетием

Прошлый, 2021 год был объявлен в России Годом науки и технологий. Главный его результат — рост интереса, в том числе общественного, к изысканиям ученых. Наука перешла на одну из ключевых позиций в стране. Такие выводы сделал модератор сессии «Большие вызовы Десятилетия науки и технологий», состоявшейся 17 июня на ПМЭФ, помощник президента России Андрей Фурсенко.

Уже в апреле Владимир Путин своим указом объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий. И задачи этого десятилетия шире, чем просто популяризация деятельности ученых. Они связаны с изменениями, которые должны кардинальным образом увеличить роль науки в развитии экономики и повышении качества жизни граждан.

Теория большого вызова Участники дискуссии «Большие вызовы Десятилетия науки и технологий» Петербургского международного экономического форума Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Последние десятилетия мир развивался в логике глобализации. И наука — в силу своей наднациональности — отчасти формировала эту тенденцию, подчеркнул Андрей Фурсенко. Наука являлась символом открытости. Но в последние годы ситуация кардинально поменялась. В первую очередь со стороны стран, которые были апостолами глобализации. Начались ограничения сначала с точки зрения выдачи грантов, участия в совместных проектах, а дальше пошло введение санкций, причем не только в отношении организаций, но и конкретных людей.

Глобальная система дошла до своего предела, уверен президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков. И сейчас она будет разваливаться на разные конкурирующие модели. В следующем цикле выяснится, какая из них оптимальная, наиболее жизнеспособная.

В связи с этим перед Россией встают важные вопросы: как страна будет конкурировать с технологическими лидерами, какие страны станут нашими партнерами.

— Нам нужны крупные партнеры, с которыми мы можем выстраивать наше технологическое, научное пространство, — сказал Андрей Безруков. — Кто может быть такими партнерами? Вполне возможно — Индия, Япония, Западная Европа, когда она одумается. Вполне возможно — Юго-Восточная Азия. Но если мы эту задачу (формирование нашего технологического и научного пространства. — «Известия») не решим в ближайшие 10–20 лет, нам будет очень сложно. У нас просто не будет рынка. Отсюда — огромное значение технологической и научной дипломатии, выстраивания альянсов именно по базовым, фундаментальным принципам.

Теория большого вызова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, начать разговор о том, как будут строиться большие проекты с партнерами по БРИКС, ШОС и другими объединениями, нужно уже сейчас.

Своя повестка

Россия многие годы живет в чужой, навязанной ей повестке, пояснил участникам дискуссии президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

— В этой чужой повестке были определенные плюсы. Во-первых, мы сохранили научные кадры — часть ученых жила на иностранные гранты. Второй плюс — мы в общем провели модернизацию. Грубо говоря, мы в науке научились делать евроремонт. В-третьих, так или иначе мы их (зарубежных партнеров. — «Известия») поставили на свои задачи. Сегодня весь мир науки решает задачи, которые сформировало наше сообщество, — сказал он.

Но в нынешних условиях России нужна собственная научная повестка, уверен Михаил Ковальчук.

— Мы должны предложить природоподобную повестку. Она позволяет устойчиво развиваться всей цивилизации, а кроме того, основана на наших главных конкурентных преимуществах: огромных территориях, огромном запасе питьевой воды, зеленой массы, почвы и воздуха, — подчеркнул президент Курчатовского института.

Теория большого вызова Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Наука на заказ

Какой структуре следует принимать решения о задачах для науки? Кто должен делать квалифицированный заказ научному сообществу? Выбор участников сессии распределился так: 41% решил, что его должен формировать бизнес, 30% — что государство, 25% выступили за активную позицию самого научного сообщества, и лишь 2% полагают, что заказчиком должно быть общество. После голосования по этому вопросу дискутирующие смогли сравнить его результаты с прошлогодними, тоже полученными на ПМЭФ. Тогда расклад был иной: наука–общество–население–бизнес.

У разных сфер науки должны быть разные заказчики, считает Михаил Ковальчук. Однако главные, глобальные тренды задает государство. «Оно — самый крупный, самый большой заказчик. И самый правильный», — отметил президент Курчатовского института. Также он указал на необходимость баланса между учеными и практиками, которые «сумеют грамотно применить научные достижения и превратить их в деньги».

— Должен быть баланс, два плеча: нужны и высококвалифицированные управленцы, и научные руководители. И тогда все решения будут приниматься правильно, — уверен Михаил Ковальчук.

Теория большого вызова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, он подчеркнул важнейшую роль экспертного сообщества: «Нужна глубокая научная экспертиза, на которую можно опираться не конъюнктурно, а объективно».

Для оборонных целей заказ науке может делать только государство, уверен ректор Московского авиационного института Михаил Погосян. Если же говорить о конкурентоспособности на рынках, то тут, по его мнению, ставить задачи должен бизнес.

— Зачастую в нашей предыдущей ситуации бизнес пытался получить краткосрочный результат, — пояснил эксперт. — Нужно выстраивать более длительные цепочки. Ключевой фактор эффективности науки — выстраивание кооперации вокруг долгосрочных приоритетов.

Если говорить о больших вызовах Десятилетия науки и технологий, то заказчиком должно быть государство, полагает директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников.

Теория большого вызова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Геополитический туман и хаос очень быстро рассеются, и вернутся проблемы, которые стоит решать. Это вопросы пресной воды, энергетики, воздуха и земли — то есть сельского хозяйства и питания, — отметил он.