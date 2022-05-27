Правила переноса: аспирантам стало сложнее получить ученую степень

У аспирантов некоторых российских вузов возникли проблемы с защитой диссертаций и получением ученой степени кандидата наук. Для допуска к защите зачастую необходимы научные публикации в журналах, которые индексируются на зарубежных интернет-площадках Web of Science и Scopus. Геополитическая обстановка сделала это условие невыполнимым, рассказали «Известиям» учащиеся. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) и учебные заведения идут навстречу будущим кандидатам наук и разрешают обойтись статьями в отечественных изданиях, но их список невелик, а очереди на публикацию длинные, отмечают эксперты.

«Рекомендовали подождать до осени»

Аспиранты некоторых российских вузов столкнулись с проблемой, которая мешает им получить ученую степень кандидата наук. Чтобы выйти на защиту диссертации, они среди прочего должны предоставить научные публикации в специализированных журналах. Количество статей зависит от направления и университета. Но ведущие вузы страны, как правило, требуют, чтобы минимум один материал появился на страницах журналов, индексируемых на зарубежных интернет-площадках Web of Science (WoS) и Scopus. В связи с геополитической обстановкой сделать это сегодня невозможно, рассказали «Известиям» аспиранты российских вузов.

Правила переноса Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Количество публикаций зависит от того, кандидатом каких наук ты хочешь стать. Для большинства направлений, например, для технических наук, медицины нужны минимум четыре публикации, из них две — проиндексированные на WoS или Scopus. На моей специальности проще — нужна только одна публикация, — рассказала аспирантка российского вуза Кристина (имя изменено по просьбе героини). — Я успела ее сделать в российском индексируемом издании. Нужно понимать, что таких очень мало, и очередь туда выстраивается на несколько лет вперед. Единственный шанс — встроиться в соавторство с каким-нибудь профессором или доктором. Выбор иностранных журналов намного больше.

Для подстраховки и более внушительного автореферата она хотела сделать еще одну статью, уже на иностранном ресурсе.

— Отправила ее в европейский журнал третьего квартиля (ранга) в конце декабря. Долгое время они отвечали, что статья на рассмотрении — это нормальная практика, обычно два месяца — это минимум. Но в конце февраля просто перестали выходить на связь. Педалировать эту историю я не стала, поскольку сама защита требует повышенного внимания, все ресурсы брошены на нее, — добавила собеседница «Известий».

Кристина также уточнила, что в ее вузе на защиту сразу по окончании аспирантуры вышло «катастрофически мало ребят».

— Многим научные руководители неофициально рекомендовали подождать до осени, когда могут смягчить или вовсе отменить требования к публикациям на иностранных индексируемых ресурсах, хотя бы для кандидатов, — пояснила аспирантка.

Правила переноса Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Еще одна собеседница «Известий» — Анастасия — аспирантка третьего года обучения. Ей необходимо иметь три публикации, одна из которых должна выйти в зарубежном издании с индексацией WoS или Scopus.

— Две статьи в российских журналах я подготовила, а затем вместе с научным руководителем мы приняли заочное участие в конференции, доклады из которой индексируются в WoS. Но она до сих пор не получила индексацию, — рассказал она. — Я стала ускоренно искать возможность платной публикации, но когда начались разговоры о закрытии доступа российских ученых к базам данных, мой научный руководитель предложил подождать реакции и решения от Минобрнауки и руководства вуза.

В вузе Анастасии сказали, чтобы она сосредоточилась на третьей публикации в одном из журналов или сборнике научных трудов, включенных в перечень ВАК (Высшей аттестационной комиссии). Сейчас она ждет выхода своей статьи.

«Новичкам точно придется помучиться»

ВАК уже сняла требования, которые предусматривали необходимость публикации в журналах, индексирующихся в Web of Science и Scopus, и это большое облегчение для работы и диссоветов, и аспирантов, и докторантов, отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования и диссертационного совета по образованию НИУ ВШЭ Виктор Болотов. Большинство университетов тоже сняли требования к публикации в зарубежных журналах — это тоже шаг навстречу аспирантам, отметил он.

Несмотря на то, что портфель отечественных журналов не очень велик, добавил эксперт, университеты стараются помогать своим аспирантам публиковаться в срок.

А вот директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, член Экспертного совета ВАК по экономическим наукам Татьяна Клячко не исключает переноса аспирантских защит.

— Если ученый и раньше активно публиковался, например, в журналах, имеющих высокий рейтинг в Scopus, то и в новых условиях его статью, скорее всего, довольно быстро возьмут в известный научный журнал, хотя и ему придется подождать. А вот новичкам точно придется помучиться. Я не исключаю, что из-за этого будут переносы аспирантских защит, — сказала она.

Правила переноса Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По словам Татьяны Клячко, эта история, с одной стороны, наводит на мысль, что вузы должны лучше «приглядывать» за своими аспирантами и заставлять их раньше подавать статьи в научные журналы. Но с другой стороны, спешка и понукание могут повредить всей научной работе, потому что тогда аспирантские публикации нужно будет начинать писать уже на первом году обучения, когда еще и наработок-то серьезных нет. Это может привести к ситуации, когда будут стараться публиковать всё подряд, заключила эксперт.

— За последние годы очень выросли требования научных журналов. Из-за этого очереди в изданиях очень длинные. Аспиранты, которым надо быстрее опубликоваться, часто вынуждены платить журналам. Но надо учитывать, что, как правило, плату за публикацию берут мусорные издания. Соответственно, аспирантам, у которых денег нет или они хотят публиковаться в хороших журналах, приходится очень долго ждать, прежде чем их работу опубликуют, — пояснила Татьяна Клячко.

Нужно серьезно отнестись к тому, как решать вопрос с очередями: проблема давно назрела, а в настоящее время стала крайне острой, подчеркнула эксперт.

«Известия» направили запросы в ведущие вузы России и Минобранауки с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации ответы получены не были.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Анатолий Карпов заявил, что вопрос научных публикаций стоит в парламентской повестке — он активно обсуждается. Но когда на федеральном уровне будет принято соответствующее решение, он ответить затруднился.