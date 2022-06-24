Охрана в порядке: в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом

Обучение по профессии «специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)» предлагают ввести в российских вузах. Как выяснили «Известия», проект профессионального стандарта в ближайшее время будет направлен в Минтруда. Его разработчиками выступили комитет по безопасности Госдумы и ряд профильных организаций. Документ уже поддержан Росгвардией, а предложенный в нем стандарт прошел экспертизу и получил более 70 отзывов глав субъектов и различных структур. Эксперты отмечают, что проект заслуживает поддержки, так как сегодня стандарты по охране важных объектов и территорий, например школ, больниц и ТЦ, вырабатываются работодателями самостоятельно. Учреждений, нуждающихся в антитеррористической защите, в стране почти 1,5 млн, а для ее обеспечения необходимо около 4 млн охранников. Пилотный проект по повышению квалификации в рамках этой специальности скоро будет запущен в ряде вузов РФ.

Запрос на миллионы

По информации «Известий», в Минтруда в ближайшее время будет внесен проект профессионального стандарта «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)». Документом предлагается ввести в вузах России новую специальность, которую смогут получить как студенты, так и граждане, уже работающие в этой сфере.

По словам зампреда Совета по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов Сергея Никитина, принимавшего участие в подготовке документа, уже разработана примерная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность объекта (территории)» (72 часа). После утверждения профессионального стандарта в качестве пилотного проекта она будет внедряться в нескольких образовательных учреждениях страны, в частности в МГУТУ им. К.Г. Разумовского.

«Квалификационные требования к специалистам, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), в настоящее время отсутствуют. Поэтому возникла практическая необходимость выдвинуть единые требования к профессиональной деятельности и обеспечить разработку программ обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере антитеррористической защищенности», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Охрана в порядке Фото: Московский государственный университет технологий и управления им. Г.К. Разумовского

В ней авторы инициативы ссылаются на исследование общественного мнения студентов и выпускников вузов по теме противостояния террористическим угрозам. Его результаты показали, что молодежь не понимает сути этого опасного явления, а антитеррористической подготовке в программах обучения уделяется недостаточное внимание. Новый стандарт позволит сформировать устойчивую систему непрерывного профобразования, направленную на повышение уровня антитеррористической защищенности, станет инструментом оценки компетенции специалистов этой сферы и снизит траты работодателей на разработку собственных стандартов в этой сфере.

— Сегодня как никогда актуальна задача государства по обеспечению безопасности мирного населения. Риски и угрозы растут, поэтому необходимо усилить системную работу по повышению уровня подготовки таких специалистов, — пояснил «Известиям» один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, на этих сотрудников возлагается колоссальная ответственность, ведь от их квалификации и навыков напрямую зависит жизнь людей.

— Они должны уметь обследовать территорию или объект на предмет соответствия требованиям антитеррористической защищенности, определять степень вероятной угрозы теракта, планировать и проводить мероприятия по обеспечению должного уровня защищенности территорий и объектов, — рассказал парламентарий.

Охрана в порядке Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Он подчеркнул, что переход на эти стандарты позволит повысить защищенность в том числе таких важных социальных объектов, как школы, больницы, торговые центры, объекты спорта и культуры.

— На территории России почти 1,5 млн объектов, подлежащих антитеррористической защите. На их охрану требуется около 4 млн охранников, — оценил кадровый запрос Анатолий Выборный.

Как сообщили «Известиям» в Госдуме, профстандарт разработан с участием 10 организаций, на базе которых проводились исследования его необходимости. В их числе — СРО «Союз негосударственных предприятий безопасности», ДОСААФ России, НИЦ «Безопасность» и др.

Должны знать всё

Как выяснили «Известия», положительные отзывы на новые нормы уже дали в ряде субъектов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Рязанской области. Также его готовы поддержать в Росгвардии. Однако там предложили учесть и ее предложения.

«Федеральная служба войск национальной гвардии РФ не имеет возражений относительно разработки. Вместе с тем имеется ряд замечаний и предложений редакционного и юридически-технического характера», — говорится в документе (есть у «Известий»). В числе прочего в Росгвардии предлагают дополнить проект положением об индивидуальной ответственности работника за выполнение указанных трудовых функций и др.

Охрана в порядке Военнослужащие Росгвардии проводят показательные выступления в День солидарности в борьбе с терроризмом Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки, данный документ в министерство не поступал и при поступлении будет рассмотрен в установленном порядке.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» пояснили, что в настоящее время проект профессионального стандарта «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)» подготавливается разработчиком в инициативном порядке и в министерство пока не поступал.

— В случае поступления проекта профессионального стандарта «Специалист по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории)» в Минтруд России, такой профстандарт в соответствие с требованиями нормативных актов будет направлен на общественное обсуждение и на согласование отраслевых ведомств, — уточнили в министерстве.

Затем профстандарт будет вынесен на рассмотрение Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям. Утверждается профстандарт только после одобрения советом, подчеркнули в ведомстве.

По мнению экспертов, новый законопроект — своевременный и нужный.

— Комитет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по безопасности и предпринимательской деятельности выражает всецело поддержку проекту профстандарта. Надеемся, в скором времени Минтруд утвердит документ и начнется его внедрение в работу организаций, — заявил «Известиям» зампред комитета Сергей Саминский.

В настоящее время в России действуют 54 нормативно-правовых акта, определяющих требования к антитеррористической защищенности, напомнил он.

— Два из них появились в 2022 году, в том числе постановление правительства РФ от 05.03.2022 № 289, которое установило упрощенную систему категорирования социальных объектов. Специалисты, занимающиеся вопросами антитеррористической защищенности, должны знать требования действующих постановлений, быть компетентными и подготовленными, — подчеркнул эксперт.

Охрана в порядке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В сфере безопасности и антитеррора сегодня задействовано более 500 тыс. работников, отметил он. Обсуждая, каким должен быть профессиональный стандарт, экспертный состав совета понимал, что задача стоит непростая, ведь у работодателей нет простого и надежного способа отличить плохого специалиста от хорошего.

Эксперт подчеркнул, что предложенный в законопроекте стандарт прошел экспертизу и поддержан Национальным антитеррористическим комитетом, антитеррористическими комиссиями субъектов РФ на уровне глав республик, губернаторов областей и округов (получено 77 заключений), профильной профсоюзной организацией, а также экспертами общественных организаций и научным сообществом.