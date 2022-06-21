Точная подача: как поступить в вуз через Госуслуги

Российские абитуриенты впервые освоили электронный формат подачи заявления в вуз во время пандемии коронавируса. Опыт оказался многообещающим. Теперь специалисты Минцифры, как следует доработав систему, открыли перед выпускниками, поступающими в вузы и техникумы, возможность подавать заявление в вуз через портал Госуслуг. Какие плюсы имеет новый сервис и какие дополнительные удобства он обеспечит абитуриентам, разбирались «Известия».

Кто может подать заявление в вуз или техникум на Госуслугах?

Воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» на портале государственных услуг может любой абитуриент —гражданин России, окончивший 9 или 11 классов, зарегистрированный на портале Госуслуг и планирующий учиться в средних и высших учебных заведениях, подключенных к сервису, на очной форме обучения.

Точная подача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как зарегистрироваться на портале Госуслуг для пользования сервисом?

Для того, чтобы подать заявление в учебное заведение онлайн, требуется подтвержденная учетная запись самого абитуриента: родительский аккаунт не подойдет. С 1 апреля 2022 года зарегистрироваться на портале Госуслуг могут подростки с 14 лет, так что никаких препятствий к самостоятельной регистрации нет даже у тех, кто окончил 9 классов. Если подтвержденной записи нет — еще не поздно ее получить. Для этого нужно завести стандартную учетную запись онлайн, а затем подтвердить ее. Быстрее всего это сделать через один из уполномоченных банков (их список есть на Госуслугах), если у вас там открыт счет, или с помощью квалифицированной электронной подписи. Но если у абитуриента нет ни того, ни другого можно воспользоваться заказным письмом (заказать его можно со стандартного аккаунта на Госуслугах). Еще один вариант — сходить в ближайший Центр обслуживания пользователей. Их список с интерактивной картой также есть на портале. Вся процедура при должном старании уложится в один день, а времени до конца приемной кампании еще много.

Какие вузы и колледжи подключены к сервису?

Привести полный список учебных заведений, подключенных к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» будет весьма затруднительно: в нем тысячи названий. Так, в сервис включены 1180 колледжей в 36 регионах России, а также 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных учебных заведений. То есть, можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство учреждений среднего специального и высшего образования на портале присутствует. Однако с точностью узнать, числятся ли среди них интересующие вас, можно либо на портале, при выборе учебного заведения, либо непосредственно в вузе или колледже, который вас интересует.

Точная подача Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Какие документы понадобятся для поступления через Госуслуги?

При заполнении заявления потребуется приложить скан аттестата об окончании 9 или 11 классов, а также грамоты олимпиад, свидетельство о получении золотого значка ГТО. Подойдут любые документы, подтверждающие индивидуальные достижения, которые значимы для выбранного учебного заведения. Чем больше их будет, тем лучше: учебное заведение самостоятельно принимает решение о том, какие именно достижения добавляют баллы при поступлении. Если вы подаете документы сразу в несколько мест, лучше предусмотреть все возможные варианты. В некоторых случаях также потребуется приложить справку о состоянии здоровья по форме 086/у. Что касается результатов ЕГЭ — они загрузятся на портал автоматически даже в том случае, если к моменту подачи документов вы еще не знаете своих оценок.

Точная подача Фото: ТАСС/Антон Подгайко

В какое число учебных заведений можно подать заявление через Госуслуги?

Как и при любых других формах подачи документов, абитуриент может подать заявление не более чем в 5 вузов. Внутри вуза можно подаваться на несколько специальностей: в зависимости от внутренних правил учебного заведения, их может быть от 2 до 10. О том, на какое число специальностей принимает документы конкретный вуз, вы можете заранее узнать на его сайте. Но это не обязательно: эта информация загрузится на экран, когда вы выберете конкретный вуз при заполнении заявления на Госуслугах. Кстати, здесь же будет дана информация о дополнительных вступительных испытаниях: об их наличии в вузе, списке предметов и сроках для записи. Не пропустите! Записываться на дополнительные испытания, как правило, надо на сайте самого вуза.

Что же касается колледжей, здесь число учебных заведений не ограничено: вы можете подать любое количество заявлений, но только на дневную форму обучения. При поступлении на вечернее отделение придется лично обратиться в приемную комиссию.

В какие даты необходимо подать заявление?

Прием заявлений в вузы на портале Госуслуг открылся 20 июня и продлится до 25 июля включительно. 27 июля на портале будут опубликованы конкурсные списки: по ним абитуриент сможет оценить свои шансы, чтобы принять окончательное решение о том, какой вуз выбрать. До 28 июля согласия в выбранные вузы должны подать поступающие с приоритетным правом зачисления (например, победители Всероссийской олимпиады школьников, проходящие в вуз вне конкурса), для остальных последним днем приема согласий станет 3 августа. 9 августа вузы издадут приказы и опубликуют списки зачисленных студентов.

Поступающим в колледжи будет несколько проще: для них прием документов продлится до 15 августа. Если в учебных заведениях останутся свободные места, сроки приема будут продлены до 25 ноября. Но не стоит расслабляться: по данным прошлогодней приемной кампании, поступить в популярные колледжи было не проще, чем в топовые вузы.

Как правильно оформить заявление о поступлении на Госуслугах?

Процесс оформления заявления не вызовет затруднений у любого, кому приходилось заполнять любые документы в электронной форме. Нужно войти в свой кабинет на Госуслугах, выбрать сперва нужный сервис («Поступление в вуз онлайн» или «Поступление в колледж»), а затем интересующие вас учебные заведения из выпадающего списка, заполнить заявление, прикрепить документы — и готово!

Точная подача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Можно ли отозвать заявление, поданное через Госуслуги?

Если вы передумали поступать в выбранный вуз или хотите попробовать свои силы в другом учебном заведении, на портале Госуслуг это можно сделать еще проще, чем при подаче документов иными способами. Для этого потребуется всего лишь несколько раз нажать на кнопки. Естественно, это можно делать в установленные для подачи документов сроки.

Какие дополнительные сервисы предоставляет портал Госуслуг абитуриентам?

Никаких особых преимуществ использование Госуслуг для поступления не дает, но портал обеспечивает удобство при подаче документов и отслеживании процесса. Особенно это оценят абитуриенты, которые подают заявления в несколько вузов — то есть, подавляющее большинство. Теперь не надо проверять на различных сайтах, требуется ли предоставить дополнительные документы, все ли бумаги были поданы в должном качестве, а также следить за своим положением в итоговых списках. Все запросы из выбранных вузов, вся дополнительная информация и все списки к зачислению будут опубликованы в одном месте — на Госуслугах, а значит, вы с гарантией получите информацию и сможете оперативно следить за изменениями и реагировать на них.

Точная подача Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Как еще можно подать документы в вуз?