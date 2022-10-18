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Задел кадров: в новые регионы РФ ищут врачей, продавцов и учителей

Как это отразится на российском рынке труда и кому обещают зарплату в 160 тыс.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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На сервисах по поиску работы размещено более 2 тыс. вакансий на новых территориях России — В Луганской и Донецкой республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, выяснили «Известия». Вакансии опубликованы с 7 по 14 октября Центром занятости населения Новых территорий и Республиканским центром занятости ЛНР. Наиболее востребованы рабочие разных специальностей, медицинский персонал, продавцы, педагоги и инженеры. Некоторым специалистам предлагают бесплатное жилье, зарплата может достигать 160 тыс. рублей.

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Расширение рынка труда

На сайте по подбору работы SuperJob «Известия» нашли свыше 2,2 тыс. вакансий, предлагающих трудоустройство на новых территориях России. Количество таких объявлений ежедневно растет, при этом вакантных мест гораздо больше, чем опубликованных вакансий, подчеркнули в компании. Например, одна вакансия рабочего в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек этой специальности, пояснили в пресс-службе SuperJob.

Больше всего объявлений разместили организации «Центр занятости населения Новых территорий» и «Республиканский центр занятости ЛНР». В период с 7 по 14 октября компании опубликовали более 1,5 тыс. вакансий в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также растет число юридических лиц, которые предлагают работу на новых территориях.

Наиболее востребованы квалифицированные рабочие (слесари, монтажники, электрогазосварщики), медицинский персонал (врачи-специалисты, медицинские сестры, санитары), продавцы и кассиры, педагоги и воспитатели, а также инженерно-технические работники (технологи, проектировщики, инженеры производственно-технического отдела). Так, объявлений по поиску рабочего персонала и в сфере продаж более 500, вакансий для административной работы и секретариата более 400, медицины, фармацевтики, ветеринарии более 300, строительства, проектирования, недвижимости более 200.

Задел кадров
больница

Палаточная больница в ДНР

Фото: РИА Новости
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В зависимости от специальности, опыта и образования соискателям при полной занятости предлагают до 160 тыс. рублей в месяц. Самые низкие заработные платы указаны в вакансиях для учителей (до 3–8 тыс. рублей), психологов (до 10 тыс.), грузчиков (до 10 тыс.), уборщиков (до 10 тыс.) и почтальонов (до 10 тыс.), что меньше установленного в России минимального размера оплаты труда — 15 279 рублей.

Оператор Центра занятости населения Новых территорий сообщил «Известиям», что таких низких зарплат быть не может, вероятно, на сайте ошибка, однако специалист не уточнил актуальные цифры.

Самые высокие зарплаты на присоединившихся к РФ территориях — в вакансиях для врачей-стоматологов (от 160 тыс. рублей), главных механиков (от 150 тыс.), комплектовщиков (от 120 тыс.), электрогазосварщиков (от 111 тыс.), менеджеров по продажам (от 50 тыс.).

Зарплаты

Соискателям из определенных сфер работодатели при необходимости могут предоставить жилье, сообщили «Известиям» на горячей линии Центра занятости новых территорий. Так, работникам некоторых заводов и водителям трамваев выделяются места в общежитиях предприятий. Кроме того, жильем могут обеспечить и медперсонал. На горячей линии подтвердили, что оформление работников официальное. При этом в ряде объявлений указано, что для трудоустройства обязателен паспорт гражданина РФ или присоединенных территорий.

«Известия» обратились в Минтруд с просьбой прокомментировать привлечение соискателей к работе на новых территориях и то, как изменится уровень трудовой миграции в России.

Задел кадров
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Восстановление общежития в Волновахе

Фото: РИА Новости

Влияние на безработицу

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Открытие вакансий в новых регионах России — это позитивное явление, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако в России очень слабая мобильность трудовых ресурсов, то есть обычно люди дальше 100–150 км от своего дома не уезжают, добавил он. И, как правило, переезжают люди, у которых нет семей, особенно если им предлагают высокую зарплату, пояснил эксперт.

По его словам, чтобы россияне стали более мобильными, необходимо улучшить транспортную инфраструктуру для удобного передвижения, а также компенсировать работникам расходы на переезд. Не менее важно поощрять сотрудников высокими зарплатами и развивать социальный лифт, чтобы привлекать работников с детьми, отметил он.

— Рост количества вакансий не означает, что люди обязательно побегут устраиваться на новую работу. Если бы вакантных мест стало больше во всех регионах страны, то это сильнее бы повлияло на уровень занятости населения, — подчеркнул Остапкович.

Эксперт добавил: увеличение числа объявлений о работе не указывает на то, что уровень безработицы в стране снизится.

Задел кадров
работа
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сейчас он составляет чуть больше 4%, отметила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. С учетом сокращения инвестиций, ухода западных брендов, а также снижающейся маржинальности (доходности) бизнеса и следующих за ними сокращений на рынке труда — это хороший показатель, подчеркнула она. С большой вероятностью таким он и останется, увеличившись даже при негативном сценарии до 7–8%, добавила эксперт. При этом, скорее всего, будет расти доля теневой безработицы, когда сотрудников отправляют в простой или сокращают рабочие часы, считает Анастасия Ускова.

По прогнозу Минэкономразвития на ближайшие три года, в 2022-м безработица составит 4,2%, а в 2023-м — 4,4%.

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