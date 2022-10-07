Офисная работа: банки из топ-10 придут в новые регионы РФ в течение года

Банки из топ-10 начнут работать в новых регионах РФ в течение года , ожидает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он полагает, что первыми на эти территории выйдут кредитные организации, которые действуют в Крыму. В ПСБ уже обеспечивают выплаты пенсий и пособий на присоединившихся к РФ территориях, а в ближайшее время запустят кредитование. О планах по работе в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине также заявили в МФО . Эксперты отметили: в отличие от ситуации 2014 года в Крыму теперь у российских банков под санкциями нет рисков при расширении на новые регионы.

Вопрос года

Выход российских финорганизаций на новые территории будет проходить поэтапно , заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он ожидает, что сначала в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области выйдут те банки, которые уже работают в Крыму : они накопили опыт постепенной интеграции украинских финансовых систем в российскую.

Депутат не исключил, что и игроки из десятки крупнейших российских банков выйдут в новые регионы. Он уверен, что уже в течение года ряд крупнейших кредитных организаций страны начнет там работать .

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«Известия» направили запрос в российские банки, МФО и страховые компании о том, планируют ли они запускать работу в новых регионах. В ПСБ напомнили, что выступают первым системно значимым банком, который с июня 2022-го ведет активную работу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей. В частности, финорганизация обеспечивает бесперебойную выплату пенсий и пособий жителям .

— Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, — открытие счетов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов. А также банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов. ПСБ продолжит развивать сеть отделений в этих регионах и поэтапно расширит набор предоставляемых жителям и бизнесу продуктов и услуг — в частности, в самое ближайшее время населению станет доступно кредитование , — сообщили в банке.

В интервью на ПМЭФ в июне 2022 года глава крымского банка РНКБ заявлял «Известиям», что обсуждение о выходе кредитной организации в ДНР и ЛНР идет в правительстве. В банке не ответили на запрос «Известий».

Кроме того, МФО готовы кредитовать жителей новых регионов. Если они будут получать российские паспорта, то это потенциально приведет к расширению клиентской базы компании , сообщил «Известиям» генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, для получения займа гражданам потребуется только паспорт и доступ в интернет.

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Онлайн-услуги на общих условиях для жителей новых регионов планируют предоставлять также в Finbridge , рассказал председатель совета директоров финтех-группы (работает под брендами «Деньги сразу», Oneclickmoney, CashToYou) Леонид Корнилов. Он уточнил, что компания пока не планирует открывать там отделения, однако всё будет зависеть от геополитической обстановки.

Для микрофинансовых организаций, предоставляющих займы онлайн, уже сейчас нет ограничений в плане работы на новых территориях, главное условие — наличие у клиента российского паспорта , отметил генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов. МФК «Займер» начнет обслуживать жителей новых территорий только после того, как завершится переходный период по их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, отметил генеральный директор компании Роман Макаров.

Скорее всего, страховые услуги в новых регионах начнут предлагать организации, которые уже попали под санкции (например, «СберСтрахование», «Совкомбанк Страхование», «Росгосстрах» и другие), сообщил «Известиям» источник на рынке. Кроме того, если банки начнут предоставлять займы, то их дочки выйдут на рынок с предложениями кредитного страхования. Законодательство по ОСАГО не будет применяться на новых территориях до 1 января 2024 года, поэтому до этого времени есть смысл продавать полисы только добровольного страхования , уточнил собеседеник.

В перечисленных страховых компаниях и Всероссийском союзе страховщиков не ответили на вопрос «Известий» о готовности работать на новых территориях.

Рисков нет

После присоединения Крыма к РФ ведущие российские банки отказались работать там, опасаясь западных санкций , напомнил аналитик «Финам» Игорь Додонов. По его словам, сейчас ситуация другая: кредитные организации в большинстве своем уже находятся под жесткими ограничениями . Под американские рестрикции в 2022 году попали «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, «Открытие».

Поэтому, как считает эксперт, крупные госбанки с их возможностями могут играть основную роль в обеспечении финансовыми услугами новых территорий, возможно, при административном давлении со стороны правительства.

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Уже до конца года можно ожидать открытия офисов крупных российских банков в областных и республиканских центрах, а уже в последующие годы и в других городах ЛДНР, Запорожья и Херсонщины , ожидает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Он считает, что сложностей в этом процессе возникнуть не должно, ведь в этих регионах уже была достаточно развита банковская сеть. Можно будет занять помещения покинувших регионы украинских банков и перенастроить работу их банкоматов.

— Также не стоит ожидать возникновения трудностей с поэтапным вытеснением гривны в пользу рубля . ЦБ имеет все возможности до конца года предоставить более или менее работающую модель взаимодействия граждан и кредитных организаций для всех регионов и обеспечить их рублевой ликвидностью, — добавил Георгий Свирин.

При этом, по его прогнозам, неподсанкционные банки пока предпочтут оставаться в стороне от новых территорий и Крыма. «Известия» направили запрос в ЦБ.