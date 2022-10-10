Отделения на карте: российские партии приходят на новые территории страны

Вслед за «Единой Россией», открывшей региональные отделения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, местные филиалы появятся у КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей», выяснили «Известия». Партия власти уже перешагнула рубеж в 20 тыс. сторонников на новых территориях, у либерал-демократов их свыше 3 тыс., а коммунисты и вовсе намерены включить в свой состав местные Компартии. Собственные просветительские проекты на новые регионы также готовятся распространить российское общество «Знание» и «Россия — страна возможностей». В Росмолодежи, в свою очередь, рассказали «Известиям» о планах открыть там специальные центры для молодых людей.

Политическое расширение

Главные политические партии России после официального присоединения новых территорий готовятся к открытию региональных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Единороссы первыми публично объявили о создании реготделений на недавнем заседании генсовета во главе с председателем Дмитрием Медведевым.

По данным ЕР, в партию вступили уже более 20 тыс. жителей из ЛНР и ДНР, а в Запорожье «счет идет на тысячи». Председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко рассказала «Известиям», что всего у ЕР насчитывается более 700 тыс. последователей на новых территориях. По ее мнению, отчасти такое число сторонников связано с волонтерской деятельностью единороссов. Добровольцы помогали в восстановлении Дома культуры глухих в Луганске, высадили более 100 тыс. деревьев в память о погибших, а также оказывали помощь некоммерческим организациям.

Активную добровольческую деятельность в новых регионах с весны ведет и ЛДПР. Руководитель центрального аппарата либерал-демократов Алексей Диденко в разговоре с «Известиями» отметил, что партия уже наработала значительную базу сторонников. Реготделения будут открыты на базе уже существующих юридических центров помощи в Луганске и Донецке, в Херсон и Запорожье ЛДПР направится в ближайшее время. По предварительным оценкам, в присоединенных субъектах насчитывается более 3 тыс. сторонников либерал-демократов, отметил Алексей Диденко.

Коммунисты также заявили о достаточном количестве последователей в четырех новых регионах. Как отметил в беседе с «Известиями» член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, в республиках уже существуют свои Компартии. В дальнейшем они войдут в состав КПРФ, и стаж новых лиц будет восстанавливаться с момента их вступления в коммунистическое движение, пояснил он. В Херсоне и Запорожье, рассказал Сергей Обухов, существовала «подпольная Компартия», однако пока о предварительных цифрах сторонников коммунистов на этих территориях говорить рано.

Партия «Справедливая Россия — За правду» также вела работу в республиках с момента признания их независимости. Ее лидер, глава фракции в Госдуме Сергей Миронов, пояснил, что справороссы регулярно помогали в законотворческой и гуманитарной работе. Новые реготделения будут формироваться по стандартной процедуре: решения по избранию их председателей примет президиум центрального совета справороссов, который пройдет до конца октября, добавил Сергей Миронов.

— В Донбассе у нас уже много сторонников, там давно работают наши центры защиты прав граждан. СРЗП откроет представительства во всех четырех новых субъектах РФ. В ДНР и ЛНР они заработают именно на базе наших центров, а возглавить реготделения готовы их руководители. Там, где работают центры, уже сформировано «ядро» — в ДНР у нас больше сотни активных сторонников, в ЛНР поменьше. Что касается Херсонской и Запорожской областей, там костяк еще формируется, подбираются кандидатуры председателей советов реготделений, — рассказал «Известиям» Сергей Миронов.

Не осталась в стороне и самая молодая парламентская партия — «Новые люди». По словам ее лидера Алексея Нечаева, на новых территориях много их сторонников. Пока же «Новые люди» планируют продолжать оказывать помощь жителям регионов, заниматься решением экономических вопросов и поддержкой предприятий, которые создают новые рабочие места.

— Но этим займемся чуть позже. Сейчас главное — достичь мирного решения конфликта, безопасности людей, — сказал «Известиям» Алексей Нечаев.

Полный пакет

Жителям Донбасса, Херсона и Запорожья теперь в полной мере доступны различные конкурсы, олимпиады и прочие образовательные мероприятия. Просветительские организации начали подготовку спецконкурсов для граждан ЛДНР и освобожденных территорий уже с весны. Как пояснили в администрации президента РФ, ранее было проведено два специальных конкурса по общественно-социальной и культурной интеграции регионов. Замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил большое количество интересных социальных и культурных предложений.

— Сегодня там создается большое и интересное пространство для инициатив, которые идут из Новороссии и Донбасса. И я уверен, они будут поддержаны, — сказал он «Известиям».

В частности, в проектах платформы «Россия — страна возможностей» в этом году приняло участие более 80 тыс. представителей ЛДНР. Для них даже был подготовлен специальный конкурс-эссе о будущем, в котором, по данным пресс-службы платформы, уже поучаствовало более 6,5 тыс. школьников и студентов, заявки от которых ждут до 30 октября.

— Сейчас мы анализируем, в какой именно сфере платформа может быть максимально полезна для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Нам есть что предложить: проекты для управленцев, представителей сферы образования, мероприятия, ориентированные на программистов и IT-специалистов, программы в сфере гостеприимства, культуры и искусства, а также соревнования для людей с особыми потребностями, — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСВ.

Отдельный вектор работы посвящен повышению квалификации специалистов новых территорий. Гендиректор общества «Знания» Максим Древаль сообщил «Известиям» о создании новых возможностей для развития профессиональных навыков местных «просветителей»: учителей, преподавателей и лекторов. Ключевым пространством для них станет круглогодичный образовательный центр знаний «Машук», подчеркнул он. «На данный момент жители всех новых субъектов страны могут участвовать во всех проектах общества «Знание»: интеллектуальной викторине «Лига знаний», конкурсе для просветителей «Лига лекторов», кинопоказах «Умного кино», конкурсе театральных постановок «Знание. Театр», — пояснил он.

Работу по вовлечению молодых людей Донбасса, Херсона и Запорожья России взяла на себя Росмолодежь. В большинстве регионов уже назначены ответственные сотрудники за реализацию молодежной политики, рассказала «Известиям» глава ведомства Ксения Разуваева. Росмолодежь, по ее словам, готовилась к перезапуску своей работы с весны 2022 года и уже «приземлила» ключевые программы во всех четырех субъектах.



В ОП РФ «Известия» заверили, что работа над открытием региональных Общественных палат в Херсонской и Запорожской областях идет «полным ходом». В республиках Донбасса они уже действуют.