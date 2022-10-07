От часу полегче: в Госдуме хотят уменьшить рабочее время жен мобилизованных

В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок, до 35 часов с сохранением зарплаты. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР. Его планируют внести в нижнюю палату на следующий неделе, сообщил «Известиям» один из авторов проекта, депутат Сергей Леонов. В профсоюзах инициативу поддержали, но призвали учесть интересы работников с почасовой оплатой и помочь частным компаниям компенсировать расходы. Больше всего от инициативы может пострадать малый и средний бизнес, который и так испытывает проблемы из-за частичной мобилизации и оттока квалифицированных кадров, заявили в «Деловой России».

Время на семью

Согласно проекту фракции ЛДПР, изменения планируется внести в статьи 128 и 320 Трудового кодекса. Предлагается сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок. При этом зарплата женщины сохранится в полном объеме. Кроме того, у работающих родителей и жен мобилизованных появится возможность взять дополнительный отпуск на 14 дней в году без сохранения заработной платы.

Инициативу разработали для поддержки семей мобилизованных, рассказал «Известиям» первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. В это непростое время детям, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, требуется поддержка со стороны родственников, ведь они не могут абстрагироваться от происходящего, подчеркнул депутат. Однако зачастую график работы мам и других членов семей не позволяет уделять им много времени.

— Женам и родственникам необходимо больше времени на детей, для их психологической поддержки, особенно сейчас, — сказал политик.

В конце сентября Госдума уже поддержала разработанные Минтрудом поправки в Трудовой кодекс, которые дают ряд льгот членам семей мобилизованных. Так, мам, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя будет привлекать к сверхурочной работе, к работе в выходные и праздничные дни или направлять в командировку. Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников. Эти поправки уже приняты Госдумой и Советом Федерации.

«Известия» направили запрос в Минтруд с просьбой оценить новое предложение депутатов, расширяющее уже утвержденные льготы.

Поддержка детей

В партии «Справедливая Россия — За правду» инициативу авторов законопроекта оценили положительно.

— Безусловно, это интересное предложение. Наверное, мы готовы его поддержать. Женам мобилизованных сейчас приходится выполнять функции, которые обычно делятся поровну, — сказал «Известиям» депутат Игорь Ананских.

Парламентарий от «Новых людей» Олег Леонов, в свою очередь, считает, что сокращение на пять часов не даст значительных результатов. По его словам, для жен мобилизованных требуется уменьшать рабочую неделю хотя бы на один день , но до этого необходимо оценить ситуацию на рынке.

Единороссы тоже предложили внимательнее изучить инициативу. По словам депутата от ЕР Евгения Федорова, нужно проанализировать, смогут ли работодатели сократить рабочий график женам мобилизованных на пять часов. При этом он подчеркнул: семьи призванных важно обеспечить всем необходимым.

— Те, кто мобилизован, должны получать достаточное количество денег, чтобы их семьи могли содержать детей, не выходя на работу. Участие в военной операции — самая большая работа, которую только можно себе представить, — сказал Евгений Федоров.

Коммунисты относятся к предложению со скепсисом. Как подчеркнул депутат от КПРФ Алексей Куриный, сейчас готовится очень много проектов по социальным гарантиям для семей мобилизованных и каждый из них требуется изучать внимательно. По его мнению, есть риск, что часть инициатив пишется для пиара политиков, а не для реальной помощи людям.

В Союзе профсоюзов России инициативу поддержали. Однако, генсек организации Евгений Куликов заявил «Известиям», что у этого документа есть свои подводные камни. При рассмотрении проекта необходимо учесть тех, у кого почасовая зарплата, а также работников, чей доход связан с периодическими премиями. Также он предположил, что если госкомпании смогут осуществить предлагаемое сокращение, у частных предприятий с этим могут возникнуть трудности. Для этого им потребуется дополнительная поддержка государства.

От часу полегче_3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Инициатива интересная, но необходимо учесть много факторов, чтобы действительно помочь людям и не навредить бизнесу, — предупреждает Евгений Куликов.