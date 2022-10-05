Всем свое время: Путин расширил условия для отсрочки от мобилизации

Указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий граждан, в частности аспирантов, учащихся духовных учреждений и студентов частных вузов с госаккредитацией, подписан . Об этом Владимир Путин заявил 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». Также президент оценил ситуацию на Украине: он подчеркнул, что конфликта с Киевом не было бы, если бы не попытки украинских властей переписать историю . Что касается освобожденных и присоединенных территорий, глава РФ призвал восстанавливать школы, а также уделять особое внимание здоровью учеников в этих регионах . «Известия» пообщались с победителем и призерами конкурса «Учитель года» и узнали их мнение о трудностях профессии и перспективах ее развития.

Разная история

5 октября Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» поздравил педагогов всех 89 регионов России с их профессиональным праздником . Соревнование проводится в этом году в 33-й раз. Ежегодно в проекте участвуют более 100 тыс. учителей. Пять призеров конкурса станут советниками главы Минпросвещения Сергея Кравцова на общественных началах. Участие в конкурсе — это возможность проявить себя, вырваться из серых будней, а также набраться опыта и познакомиться с новыми людьми, рассказал «Известиям» преподаватель истории из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов, победивший в соревновании.

Помимо разговоров о системе образования президент уделил особое внимание ситуации на Украине. Он напомнил о причине специальной военной операции. По его словам, конфликта с Украиной не было бы, если бы не попытки Киева переписать историю.

— Ведь разница заключается в том, что, да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое — неонацизм, и вообще эти неонацистские идеи возвеличивания себя, унижения других народов, стремление к их уничтожению — да, это во всем мире, наверное, есть. Но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев , — признался президент.

Всем свое время Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в День учителя Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Несмотря на это, РФ с уважением относится к украинскому народу и языку, заметил Владимир Путин, и никогда не допускала того, что позволяет себе Киев в отношении русского языка.

Что касается специальной военной операции, освобождение новых территорий стало возможно благодаря российской армии, подчеркнул Владимир Путин. Высокие показатели на референдумах в этих новых регионах не только порадовали, но и удивили , признался президент. При этом он отметил, что итоги голосования более чем убедительны и не подлежат никакому сомнению . Финалистка конкурса из донецкой Макеевки учитель истории Юлия Бахмутская поблагодарила Россию за оказанную помощь региону.

— Только Россия всё это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда действительно зашла речь об угрозах нашим жизням . Сегодня у нас работают школы, дети занимаются по новым учебникам, учителя получили возможность какой-то методической подготовки, повышения квалификации — всё то, от чего мы фактически были оторваны, — сказала педагог.

Президент высказался и о частичной мобилизации. На прошлой неделе он заявил о выявленных ошибках и потребовал их исправить. На встрече с учителями Владимир Путин сообщил, что подписал указ о коррективах в условия предоставления отсрочки. В частности, призывать не будут аспирантов, учащихся духовных учреждений и студентов частных вузов, имеющих госаккредитацию . Изменения приходится внедрять сейчас, потому что Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, заявил глава РФ.

Всем свое время Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня , я его два часа назад уже подписал, и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть с момента первого указа на этот счет , — сообщил Владимир Путин.

Учебные планы

От ситуации на Украине президент перешел к образованию. Он отметил необходимость укреплять суверенную учебную систему и исключать любые попытки навязать детям чуждые ценности и искаженную историю . Для этого со следующего года во всех субъектах внедрят единые обязательные подходы к воспитанию и образованию, напомнил глава РФ. Для создания единых программ и учебников Дмитрий Лутовинов предложил привлечь финалистов этого состязания. Президент согласился с ним.

Кроме учебных программ президент призвал обратить внимание на поддержание здоровья учеников. Скоро осенние каникулы, напомнил он, поэтому необходимо организовать отдых для детей, особенно из тех территорий, где до сих пор продолжаются бои. Также, по его мнению, в новых регионах требуется провести массовую диспансеризацию и восстановление школ.

— Будем и дальше помогать всем вам совершенствовать учебный процесс — восстанавливать, ремонтировать, строить новые школы, оказывать всю необходимую поддержку , — заявил президент. — Понимаем, что это особенно важно для новых субъектов Российской Федерации.

Всем свое время Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин добавил, что учителя в школе должны уделять свое рабочее время образовательному процессу, а не бумажной волоките. Президент похвалил главу Минпросвещения за проделанную работу в этом направлении. Тот, в свою очередь, напомнил, что изменения проводились по поручению президента.

— Как там у Крылова? «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку», — пошутил Владимир Путин.

Кроме общих стандартов в образовании президент поддержал идею создания единого пространства для повышения квалификации советников по воспитанию . Оно должно появиться на базе региональных педагогических вузов. Эти педагоги, по его мнению, должны заниматься именно воспитанием учеников, не отвлекаясь на другие предметы.

Эффективный и эффектный

Говоря о перспективе профессии, финалистка конкурса Вероника Мушкарина, учитель английского языка из Челябинска, рассказала «Известиям», что современному педагогу нужно примерять на себя разные амплуа .

— Учитель должен быть и тьютором, и наставником, и ментором, и супервизором , — поясняет она.

Всем свое время Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Самыми важными методиками в образовании Вероника Мушкарина называет исследовательскую и проектную работу, когда ученики могут применить свои знания на практике. По мнению донецкой учительницы Юлии Бахмутской, педагогу в современном мире нужно быть мобильным, уметь быстро подстраиваться под изменения , постоянно совершенствовать свои навыки.

— Мотивация ученика во многом зависит от учителя. Нужно быть на одной волне с ребятами, для того чтобы понимать, что им интересно, что бы им хотелось изучать помимо базовых, предметных знаний, — добавила Зильфира Батырова, учитель английского языка из Ноябрьска.

Очень важно, чтобы ребенок верил педагогам, а не искал ответы в интернете, подтвердил Ахмед Ламаркаев, преподаватель русского языка и литературы из Грозного.

— Учитель, объясняющий тему с мелом у доски, — классический педагог, однако вряд ли современным детям будет интересно его слушать. В наше время, чтобы дети слышали учителя, он должен быть как эффективным, так и эффектным , — сказал он.

При этом учителя отметили, что работа педагога непростая, энергозатратная.

Всем свое время Победитель конкурса «Учитель года России» 2022 года Дмитрий Лутовинов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии награждения в Доме Пашкова в Москве Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— Сложно остановиться вовремя и не забыть о себе, осознанно подойти к своему состоянию, чтобы не перегореть, — поделилась Вероника Мушкарина.

Ответственность — это тот груз, который делает профессию трудной, считает Дмитрий Лутовинов. Педагоги работают с самым хрупким материалом — детскими душами, напомнил победитель конкурса.