Трудовые маневры: на стройку хотят привлечь безработных

К работе на стройках хотят привлечь безработных россиян — сегодня отрасли не хватает порядка 3–5 млн человек, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое. Закрыть проблему только привлечением трудовых мигрантов невозможно, в том числе в свете политической обстановки в мире, признают общественники . Частично может помочь использование труда долго неработающих граждан — сейчас на учете в органах занятости более 1,8 млн человек. Общественный совет разработает систему привлечения таких людей и представит ее в Минстрой. Сначала стоит оценить профессиональный уровень, мотивацию и степень квалификации тех людей, которые сейчас стоят на бирже, говорят эксперты. По данным Росстата, в июле 2022 года уровень безработицы в России составлял 2,9 млн человек (3,91% от трудоспособного населения).

Обновление системы

Сегодня в строительной отрасли работают 11 млн человек, требуется еще 3–5 млн, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое. Там предлагают привлечь безработных — по информации общественников, на учете в органах занятости находится более 1,8 млн человек, которые уже долго время не могут найти себе место . Пока девелоперы их не рассматривают из-за отсутствия опыта.

Общественный совет при Минстрое разработает систему привлечения таких граждан на стройки и представит ее в министерство . «Известия» направили запросы в Минстрой и Минтруд.

Трудовые маневры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проекто в, — рассказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры (например, каменщики, укладчики) можно подготовить достаточно легко и быстро, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) сложнее и дольше.

С начала пандемии перед строительной отраслью остро встала проблема кадров, которую каждый из девелоперов пытается решить индивидуально , говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Например, привлекают отбывающих наказание граждан, рабочих не только из Средней Азии, но и Кубы, Африки или дальневосточных государств , рассказал он.

Трудовые маневры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Особенно остро стоит вопрос среди линейных инженерно-технических работников — мы видим серьезное вымывание мастеров, прорабов в возрастной категории до 35 лет, — рассказали в девелоперской группе «Интеко».

В компании также отметили, что всё больше растет потребность в исполнителях квалифицированных работ — инженерщиках, фасадчиках, специалистах по системам автоматики и управления зданиями . Как правило, мигранты не занимают эти позиции.

На учете в центрах занятости состоят граждане, имеющие самое разное образование, — у большинства из них нет навыков, которые можно было бы применить в строительной сфере, добавил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Чтобы нанять безработного гражданина, девелоперу нужно предварительно его обучить, что занимает время и требует немалых финансовых затрат — застройщики не горят желанием этим заниматься, пояснил он.

Трудовые маневры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Приветствуем любую инициативу на рынке труда, повышающую занятость. Главное, чтобы меры властей приводили к конкретному результату, что иногда не происходит из-за отсутствия привязки их решений к реальным потребностям работодателей, — сказал «Известиям» совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Инициатива Общественного совета при Минстрое по решению дефицита кадров на стройках — самая реалистичная из всех, предложенных за последнее время, считает Денис Коноваленко. Она позволяет, с одной стороны, решить проблему безработицы, а с другой, принять на работу россиян. Мера особенно актуальна в свете того, что требуется массовое восстановление новых регионов, добавил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Смена статуса

Любой девелопер старается привлечь лучшие кадры — необходимо сначала оценить профессиональный уровень, мотивацию и степень квалификации тех людей, которые сейчас стоят на бирже, сказали «Известиям» в «Интеко». Только после серьезного исследования можно понять, к каким работам их можно будет привлекать, готовы ли они обучаться новой профессии и смогут ли они удовлетворить кадровый голод отрасли, добавили в компании.

Трудовые маневры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы работаем в московском регионе, где сам статус безработного далеко не всегда предполагает, что человеку действительно нужна работа. Откровенно говоря, в Москве такие кандидаты часто не мотивированы трудиться , — отметил Владимир Щекин.

Между тем специалист, приехавший из региона на вахту или сезонную строительную работу, более замотивирован, чем безработный москвич, подчеркнул девелопер. Парадокс заключается в том, что безработный житель столицы просит, условно говоря, 50 тыс. рублей в месяц, а региональный кандидат может получить за месяц 60–80 тыс. и даже 100 тыс. , добавил Владимир Щекин.

По мнению Дмитрия Голева, для решения проблемы нехватки кадров в строительной отрасли необходим комплексный подход. Требуется обновление старых и разработка новых профстандартов, а также адаптация действующих образовательных программ для средних специальных учебных заведений и вузов в соответствии с запросами отрасли, полагает он.

Трудовые маневры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Также девелопер считает, что следует выделить строительную сферу в качестве приоритетной в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и активнее вовлекать граждан в систему ускоренной профессиональной переподготовки и повышения квалификации.