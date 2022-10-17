Трудовые маневры: на стройку хотят привлечь безработных
К работе на стройках хотят привлечь безработных россиян — сегодня отрасли не хватает порядка 3–5 млн человек, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое. Закрыть проблему только привлечением трудовых мигрантов невозможно, в том числе в свете политической обстановки в мире, признают общественники. Частично может помочь использование труда долго неработающих граждан — сейчас на учете в органах занятости более 1,8 млн человек. Общественный совет разработает систему привлечения таких людей и представит ее в Минстрой. Сначала стоит оценить профессиональный уровень, мотивацию и степень квалификации тех людей, которые сейчас стоят на бирже, говорят эксперты. По данным Росстата, в июле 2022 года уровень безработицы в России составлял 2,9 млн человек (3,91% от трудоспособного населения).
Обновление системы
Сегодня в строительной отрасли работают 11 млн человек, требуется еще 3–5 млн, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое. Там предлагают привлечь безработных — по информации общественников, на учете в органах занятости находится более 1,8 млн человек, которые уже долго время не могут найти себе место. Пока девелоперы их не рассматривают из-за отсутствия опыта.
Общественный совет при Минстрое разработает систему привлечения таких граждан на стройки и представит ее в министерство. «Известия» направили запросы в Минстрой и Минтруд.
— В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов, — рассказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.
Востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры (например, каменщики, укладчики) можно подготовить достаточно легко и быстро, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники, электрики и автоматики, бетонщики) сложнее и дольше.
С начала пандемии перед строительной отраслью остро встала проблема кадров, которую каждый из девелоперов пытается решить индивидуально, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Например, привлекают отбывающих наказание граждан, рабочих не только из Средней Азии, но и Кубы, Африки или дальневосточных государств, рассказал он.
— Особенно остро стоит вопрос среди линейных инженерно-технических работников — мы видим серьезное вымывание мастеров, прорабов в возрастной категории до 35 лет, — рассказали в девелоперской группе «Интеко».
В компании также отметили, что всё больше растет потребность в исполнителях квалифицированных работ — инженерщиках, фасадчиках, специалистах по системам автоматики и управления зданиями. Как правило, мигранты не занимают эти позиции.
На учете в центрах занятости состоят граждане, имеющие самое разное образование, — у большинства из них нет навыков, которые можно было бы применить в строительной сфере, добавил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Чтобы нанять безработного гражданина, девелоперу нужно предварительно его обучить, что занимает время и требует немалых финансовых затрат — застройщики не горят желанием этим заниматься, пояснил он.
— Приветствуем любую инициативу на рынке труда, повышающую занятость. Главное, чтобы меры властей приводили к конкретному результату, что иногда не происходит из-за отсутствия привязки их решений к реальным потребностям работодателей, — сказал «Известиям» совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.
Инициатива Общественного совета при Минстрое по решению дефицита кадров на стройках — самая реалистичная из всех, предложенных за последнее время, считает Денис Коноваленко. Она позволяет, с одной стороны, решить проблему безработицы, а с другой, принять на работу россиян. Мера особенно актуальна в свете того, что требуется массовое восстановление новых регионов, добавил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Смена статуса
Любой девелопер старается привлечь лучшие кадры — необходимо сначала оценить профессиональный уровень, мотивацию и степень квалификации тех людей, которые сейчас стоят на бирже, сказали «Известиям» в «Интеко». Только после серьезного исследования можно понять, к каким работам их можно будет привлекать, готовы ли они обучаться новой профессии и смогут ли они удовлетворить кадровый голод отрасли, добавили в компании.
— Мы работаем в московском регионе, где сам статус безработного далеко не всегда предполагает, что человеку действительно нужна работа. Откровенно говоря, в Москве такие кандидаты часто не мотивированы трудиться, — отметил Владимир Щекин.
Между тем специалист, приехавший из региона на вахту или сезонную строительную работу, более замотивирован, чем безработный москвич, подчеркнул девелопер. Парадокс заключается в том, что безработный житель столицы просит, условно говоря, 50 тыс. рублей в месяц, а региональный кандидат может получить за месяц 60–80 тыс. и даже 100 тыс., добавил Владимир Щекин.
По мнению Дмитрия Голева, для решения проблемы нехватки кадров в строительной отрасли необходим комплексный подход. Требуется обновление старых и разработка новых профстандартов, а также адаптация действующих образовательных программ для средних специальных учебных заведений и вузов в соответствии с запросами отрасли, полагает он.
Также девелопер считает, что следует выделить строительную сферу в качестве приоритетной в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и активнее вовлекать граждан в систему ускоренной профессиональной переподготовки и повышения квалификации.