Сделать тело: для чего нужны медицинские и биоинженеры

Новую специальность — медицинского инженера — предложили ввести в вузах России. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предполагается, что это поможет в разработке и обслуживании отечественного ПО, для того чтобы снизить зависимость этого сектора от зарубежных поставщиков . В чем еще заключается работа таких специалистов, как готовят их сегодня и что может изменить создание новой специальности, разбирались «Известия».

«Создать эквивалент органа»

С предложением ввести в России новую специальность для подготовки профессионалов, которые могли бы создавать и обслуживать медицинскую технику современного уровня, к вице-премьеру Татьяне Голиковой в конце августа обратился первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Сделать это предлагается «в целях разрешения коллизии» по подготовке специалистов, готовых к проектированию медицинского оборудования на основе современных инженерных и информационных технологий в условиях современного здравоохранения, а также с учетом перспектив его развития, следует из опубликованного документа. Изначально идея принадлежит ректору первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Павлу Глубочко, уточнил депутат.

Предполагается, что это в том числе поможет усилить отечественную отрасль, связанную с разработкой, созданием и обслуживанием медицинской техники.

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Сейчас специалистов с подобными навыками готовят в рамках различных программ, которые существуют в российских вузах не первый год. Однако дипломов по этой специальности пока не выдают.

— На данный момент уже не первое десятилетие обучаются специалисты по медицинской технике в ряде топовых вузов страны (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ и др.). Также можно пройти курсы повышения квалификации людям, получившим технические специальности, — перечисляет инженер в медико-биологической практике, эксперт «Актион-Медицина» Виктор Чиганашкин.

Пройти обучение по соответствующим специальностям можно в том числе в НИУ ВШЭ на факультете компьютерных наук, в МИФИ в рамках образовательной программы «Лечебное дело», перечисляет директор по стратегии и сооснователь компании Napoleon IT Руслан Ахтямов. В МФТИ открыта магистерская программа «Индустриальная биоинформатика» , разработанная совместно с Napoleon IT.

Интерес к этому направлению растет благодаря развитию биотеха в России , пояснила «Известиям» академический руководитель образовательной программы «Анализ данных в биологии и медицине» НИУ ВШЭ Мария Попцова.

— Возникает всё больше и больше рабочих мест. Компании, которые обрабатывают данные секвенирования для медицинской диагностики, — в первую очередь это лаборатории при онкоцентрах, — им нужны наши выпускники. Компании, которые разрабатывают системы искусственного интеллекта для разработки лекарств, — им нужны наши выпускники, — перечисляет она.

Кроме того, такие специалисты необходимы компаниям, включая сетевые, которые занимаются медицинской диагностикой.

Профессия медицинского инженера представляет «микс разных компетенций», объясняет директор НОЦ биомедицинской инженерии НИТУ «МИСиС» Федор Сенатов.

Это в том числе биология, медицина, IT. Учиться на такие специальности, как правило, идут люди с техническим или IT-образованием, которые всегда интересовались биологией или мечтали стать медиками, рассказывает он.

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— Например, нужно создать эквивалент органа. Значит, нужно уметь создать биопринтер, который будет печатать такой орган, это инженерная компетенция. Но при этом человек должен понимать биологические аспекты взаимосвязи клеток и окружающих материалов, — объясняет Сенатов. — Плюс это компетенции материаловеда, который должен понимать, что за гель, который окружает клетки, какая у него плотность, будет ли он имитировать ткани будущего органа. Потребуются также компетенции в направлении IT, потому что нужно будет написать целый программный продукт и создать 3D-модель будущего органа.

Смежная программа «Биоматериаловедение», объединяющая компетенции в сфере материаловедения, биологии и инженерии, действует в МИСиС с 2019 года. С 2021 года в рамках федерального проекта передовых инженерных школ, направленного на развитие новых специальностей, при НИТУ «МИСиС» был создан Центр биомедицинской инженерии. С 2023 года на его базе планируют запустить отдельную программу «Биомедицинская инженерия и биофабрикация».

Взаимодействие внутреннее и внешнее

Несмотря на то что в России уже есть специалисты в этой сфере, экспорт отечественных медицинских технологий, как и фармацевтических товаров, пока существенно отстает от стран Запада . А из 12 самых цитируемых стран по направлению «Медицинские исследования» РФ сейчас находится на 11-м месте , сетует основатель и управляющая компании ООО «Таис», которая специализируется на медицинском оборудовании, Вера Зимнова.

— Основная проблема в том, что выпускникам отечественных профильных вузов, как и их преподавателям, не хватает практических навыков: обучения на качественной зарубежной технике, знакомства с новыми технологиями и тому подобного, — уверена она.

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Решить эту проблему можно прежде всего за счет модернизации учебных заведений и установленного там программного обеспечения и техники . Именно это, по ее мнению, необходимо учитывать в первую очередь при формировании новых программ обучения и создании новой специальности. Эффективнее всего решить эту проблему, по ее мнению, можно в связке с производителями и поставщиками медицинского оборудования, которые заинтересованы в том, чтобы развивать отрасль в России.

Также для подготовки грамотных специалистов необходимо создавать программы, предусматривающие взаимодействие в рамках учебного проекта студентов разных направлений, отмечает Руслан Ахтямов: врачей, химиков, биологов, IT-специалистов.

Совместный обмен опытом специалистов разных профилей в рамках одной магистерской программы позволит существенно ускорить реализацию сложных междисциплинарных проектов, а за счет индивидуальных образовательных траекторий, уверен он, в итоге каждый из специалистов сможет «добрать те теоретические и практические знания, которых не хватает именно ему».

Для развития этого направления потребуется хороший инвестиционный климат и международная кооперация , перечисляет он.

Даже при наличии подготовленных специалистов на то, чтобы наладить производство оборудования высокого уровня в России, потребуется время , подчеркивает Вера Зимнова.

— Проблема в том, что в одной стране практически невозможно создать замкнутый цикл производства, так как отрасль давно стала интернациональной: например, российские производители используют зарубежные комплектующие, — рассуждает эксперт.

Помимо подготовки кадров, оснащения медицинских организаций и компаний новыми технологиями, разработки программного обеспечения необходимо будет сформировать доверие среди медицинской общественности к отечественному производителю.

— Опыт подсказывает, что сейчас российское оборудование таким доверием не пользуется, так как уступает высококачественной западной медицинской технике, продемонстрировавшей качество в условиях высокой конкуренции, а именно с ней привыкли работать клиники, — сетует Зимнова.

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При этом в любом случае специалисты должны будут проходить дополнительную подготовку у производителей , убежден Виктор Чиганашкин.

— Сейчас обычно производитель, как и во всем мире, проводит обучение и предоставляет доступ к техническим инструкциям локальному представительству и инженерам дистрибьюторов, — отмечает он.

Каждая модель каждого производителя имеет свои тонкости, кроме того, в таких случаях важна специализация сотрудников и знание особенностей каждого прибора , поэтому сертификаты на обучение от производителя будут обязательны для доступа к сложному медицинскому оборудованию, говорит эксперт.

«Специальность, которую быстро не освоишь»

Расходятся мнения специалистов относительно того, насколько сегодня в России ощущается дефицит подобных сотрудников .

— Таких специалистов, готовых разрабатывать алгоритмы машинного обучения и внедрять интеллектуальные системы в медицинской сфере, крайне мало, по предварительной оценке, до тысячи специалистов , — уверен Руслан Ахтямов. — Это междисциплинарное направление требует сочетания как подготовки в информационных технологиях, так и качественного понимания медицинской специфики в разных предметных областях, сильной химико-биологической базы .

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Создание новой специальности позволит готовить междисциплинарных специалистов, которые будут готовы внедрять решения в реальный бизнес на практике, а не в теории более сфокусировано , уверен он.

По специальности сейчас работает менее половины выпускников перечисленных специальностей, однако «дефицита работников не наблюдается» , полагает Виктор Чиганашкин.

Спрос на таких специалистов есть и хотя сейчас дефицит не ощущается, он может возникнуть в будущем, по мере роста интереса со стороны работодателей , отмечает Федор Сенатов.