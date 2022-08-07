«Легче дышать»: российские ученые разрабатывают новый препарат для борьбы с тяжелой пневмонией

Российские ученые разработали новый ряд химических комбинаций, способных подавлять тяжелое воспаление легких. Благодаря этому на фармацевтическом рынке могут появиться новые лекарственные средства для лечения тяжелых форм гриппа и COVID-19. Почему такие препараты необходимы и с какими сложностями сейчас сталкиваются врачи при лечении заболеваний, разбирались «Известия».

Новое соединение

Ученые Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ) создали метод синтеза новых химических соединений, подавляющих тяжелую пневмонию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Pharmaceuticals.

В состав этих комбинаций входят азолоазиновые гетероциклы — вещества, способные подавлять активность интерлейкина-6. Это группа молекул, играющая важную роль в иммунном ответе. При этом в некоторых случаях избыток интерлейкина вызывает неконтролируемое воспаление, разрушение тканей и угрожает жизни пациентов. Разработанные соединения помогут удерживать опасную реакцию.

«На основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок», — рассказал научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Терапевтический эффект гетероциклов подтвердился во время наблюдений за подопытными мышами. Грызунам вводили новые соединения и специальный токсин, вызывающий воспалительные процессы, какие бывают при тяжелом поражении легких.

Легче дышать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам ученых, результаты их исследований позволят получить безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями, в том числе с тяжелыми формами гриппа и COVID-19. Сейчас для этого используется дексаметазон, который угнетает иммунитет, — в некоторых случаях это является нежелательным побочным эффектом. Новые соединения обладают столь же высокой эффективностью, но при этом не подавляют иммунитет.

Теперь специалисты УрФУ планируют определить фрагменты молекулы, от которых зависит противовоспалительный эффект, и синтезировать новые гетероциклы с еще более сильными свойствами. После этого они смогут перейти к созданию лекарственного препарата с заявкой на предклинические испытания в Минздрав России.

Важный препарат

По мнению вирусолога, старшего научного сотрудника Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и руководителя научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анны Деминой, разработка уральских ученых очень перспективна — в случае, если на ее основе будет создан препарат, он поможет многим пациентам.

— Разработка основана на том, что подавляет механизм очень сильного каскадного воспаления, — объясняет вирусолог. — Еще во время вспышек гриппа было описано, что вирус может вызывать гипериммунный ответ — иммунитет очень агрессивно реагирует на зараженные клетки и убивает организм человека. Потому при эпидемиях чаще погибают молодые люди, чем пожилые.

По всей видимости, говорит собеседница «Известий», новый препарат будет блокировать цитокиновый шторм, а если он не развивается, само заболевание у пациента пройдет в более мягкой форме. Говоря о риске развития пневмонии, Анна Демина отмечает, что частота ее возникновения зависит от штамма вируса, возраста, хронических заболеваний, иммунного статуса человека и того, был ли он вакцинирован от гриппа или коронавируса.

Легче дышать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Серьезным осложнением пневмонии являются бактерии — они присоединяются к вирусной инфекции и ухудшают состояние больного. Поэтому сейчас врачи назначают таким пациентам антибиотики для профилактики бактериальной суперинфекции, а в тяжелых случаях — гормональные или нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы снять гиперреакцию и организм не начал уничтожать собственные зараженные клетки, например, легких.

Во время пандемии коронавируса врачи пробовали самые разные способы лечения пациентов с риском развития пневмонии: они использовали препараты, которые обычно назначаются при аутоиммунных заболеваниях, и даже разработки с ультрафиолетовым излучением, при котором вирус быстро погибает.

— Но УФО-процедуры подходили только для дезинфекции носоглотки — в легкие, конечно, свет не проникнет. Потому единственное, что нам остается — назначать противовирусные препараты, а при тяжелом течении заболевания — останавливать цитокиновый шторм, чтобы не было разрушения легких, — говорит Анна Демина. — Появление нового будет хорошо еще и потому, что сейчас для лечения тяжелых вирусных инфекций существует мало эффективных лекарств.

Риски пневмонии

Сегодня Россия является лидером в изобретении и производстве вакцин от COVID-19, но ученые продолжают искать способы лечения ковида с минимальными последствиями для организма, говорит в беседе с «Известиями» пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Елизавета Дьячкова. На это направлена и разработка уральских специалистов, однако для подтверждения эффективности нового метода потребуется время и дополнительное тестирование.



По словам врача, при заражении коронавирусом характерно появление интерстициальной пневмонии, которая развивается сразу же после попадания вируса в организм или после появления его первых симптомов. В эти периоды в легких и бронхах, вернее, в альвеолах и бронхиолах, формируется острый воспалительный процесс, но часто отсутствуют выраженные симптомы — в этом главное отличие коронавирусной пневмонии от бактериальной.



— Вирусная пневмония возникает в 20% случаях заболевания ковидом, а в 2–5% из них приводит к летальному исходу. Пока в России и мире нет универсального противовирусного препарата для эффективного лечения данной патологии. Поэтому разработка новых, более щадящих, но при этом эффективных подходов к лечению COVID-19 и тяжелых форм вирусной пневмонии является востребованной задачей для медицины, — отмечает собеседница «Известий».

Легче дышать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Екатерина Есакова отмечает, что пневмония при коронавирусе всё еще встречается часто. Воспаление легких затрагивает самые маленькие элементы дыхательной системы — поражает альвеолы по типу альвеолита с васкулитами и мелкими тромбозами.

Для того чтобы избежать серьезных последствий заболевания, врач рекомендует пациентам брать заботу о себе в собственные руки — при первых симптомах ковида обратиться за медицинской помощью и сдать ПЦР-мазок.

— Доктор должен собрать жалобы, анамнез, провести осмотр, измерить уровень кислорода, «послушать» легкие пациента, при необходимости провести дополнительные обследования. Если коронавирусная инфекция подтвердилась и есть симптомы поражения легких, он может назначить КТ органов грудной клетки, — рассказывает врач. — Характерным симптомом на снимках будет синдром «матового стекла», который диагностируется из-за понижения воздушности легочной ткани.