Продлить недовольство: половина москвичей страдают от постковида после больницы

Половина взрослых и пятая часть детей, госпитализированных с коронавирусом, страдают от постковидного синдрома спустя полгода после выписки из больницы . Это показало исследование ученых Сеченовского университета, проведенное в Москве. Через 12 месяцев после выздоровления болезненные последствия инфекции испытывают уже 34% совершеннолетних и 11% юных пациентов. Самым распространенным симптомом лонгковида и у детей, и у взрослых оказалась усталость. Кроме того, ученые выяснили, что женщины страдают от последствий коронавируса вдвое чаще мужчин. По мнению независимых экспертов, результаты научной работы заслуживают доверия, так как получены на обширной выборке пациентов.

Ковидный след

Ученые Сеченовского университета (участник федеральной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») совместно с коллегами из детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве провели масштабное исследование особенностей постковидного синдрома . Оказалось, что у 50% взрослых и 20% детей симптомы инфекции сохраняются спустя шесть месяцев после острой фазы коронавирусной инфекции. А через год число таких пациентов снижается до 34 и 11% соответственно . При этом основным хроническим заболеванием, которое повышает шансы взрослых на развитие долгосрочных последствий COVID-19, стала гипертония , а среди юных больных сильнее всего этому способствуют неврологические и аллергические респираторные заболевания.

— Наш исследовательский проект, получивший название StopCOVID, является, пожалуй, самым большим наблюдательным исследованием последствий COVID-19 в России. Мы надеемся, что результаты этой работы послужат лучшему пониманию постковидного синдрома, факторов риска его развития и в дальнейшем помогут определить правильные стратегии его предотвращения и ведения пациентов с данной проблемой, — сказал «Известиям» проректор по научно-исследовательской работе Сеченовского университета Денис Бутнару.

Бремя покажет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ученые включили в свое исследование те случаи проявления длительных последствий коронавируса, которые отвечают определению ВОЗ. В соответствии с ним к постковидному синдрому относится «любой симптом, который возник не позднее чем через три месяца после выписки из больницы и продолжался по меньшей мере два месяца» .

В исследовании приняли участие 2509 взрослых и 849 детей, госпитализированных с коронавирусом в московские клиники. С участниками связывались по телефону спустя шесть и 12 месяцев после выписки из больницы и интересовались их состоянием, используя стандартный международный опросник. У совершеннолетних пациентов самыми частыми проявлениями постковидного синдрома стали усталость (25%), трудности с дыханием (22%), когнитивные нарушения (19%) и кожные высыпания (13%). У детей — усталость (9%), кожные высыпания (5%), когнитивные нарушения (4%) и проблемы со сном (4%) .

В целом по сравнению с детьми взрослые испытывают длительные симптомы в 2,5 раза чаще спустя шесть месяцев после болезни и втрое чаще спустя год после острой фазы инфекции . При этом женщины страдают от постковидного синдрома вдвое чаще, чем мужчины , показало исследование.

Среди совершеннолетних, которые испытывали сразу несколько видов болезненных симптомов, наиболее распространенными оказались сочетания усталости и затрудненного дыхания; усталости, трудностей с дыханием и неврологических проявлений; а также усталости и неврологических проявлений, но без дыхательных затруднений. Исследование показало, что дети намного реже страдают сразу от нескольких признаков постковидного синдрома . Среди них самое распространенное сочетание — усталость и неврологические нарушения.

Плохо или хорошо?

Специалисты Сеченовского университета обработали большой массив данных, поэтому результаты их исследования заслуживают доверия, уверен главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Самые частые симптомы у переболевших COVID-19, с которыми сталкиваются врачи в своей клинической практике, это проблемы с дыханием и слабость, что совпадает с результатами научной работы , сообщил специалист.

Бремя покажет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Однако мы не можем до конца оценить, насколько выявленная распространенность постковидного синдрома положительный либо отрицательный феномен, так как нам просто не с чем сравнивать. Ни про грипп, ни про ротавирусную инфекцию, ангину или пневмонию подобных исследований их длительных последствий никогда не делали, — заявил Андрей Продеус.

Медик напомнил, что именно для борьбы с постковидным синдромом, который оказался столь массовым, была предложена государственная программа реабилитации после СOVID-19 .

— Исследование иллюстрирует пользу цифровизации здравоохранения для исследовательских задач, так как авторы анализируют записи в электронных медицинских картах, и это существенно упрощает им научную работу, — подчеркнул заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.