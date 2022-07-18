«До снятия статуса пандемии может пройти еще несколько лет»

Сегодня коронавирус побеждает в борьбе с другими инфекциями — в конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости, рассказал в интервью «Известиям» заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов. Однако вакцина дает надежную защиту и не нуждается в изменениях: они потребуются только в том случае, когда ее эффективность опустится до 30% . Не все штаммы, широко распространяющиеся в других странах, становятся доминантными в России, «Омикрон» пока вытесняет остальные варианты вируса. Радует то, что у переболевших им чуть меньше выражен постковидный синдром. И все же в преддверии возможного роста заболеваемости целесообразно провести ревакцинацию.

«Идет так называемая эра «Омикрона»

— В последнее время заболеваемость коронавирусом растет. С чем это связано?

— Коронавирус не ушел, он останется с нами, скорее всего, навсегда. Это стало совершенно ясно из длительного срока наблюдения за инфекцией. Действительно, сейчас наблюдается повышение заболеваемости в странах Европы — в Германии, Италии, Франции и других.

Что касается России, в связи с определенными событиями наши граждане начали чаще использовать отечественные курорты, и это стало плюсом — распространение инфекции значительно снизилось . Однако сейчас на курортах Кавказа и Краснодарского края образовалось большое скопление народа. Кроме того, мы все равно общаемся с внешним миром, и всегда будут люди, возвращающиеся из-за рубежа. Поэтому сегодня COVID начинает поднимать голову, и в Москве заболеваемость стала повышаться.

сапронов3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда ожидать пиковых показателей? Первый подъем заболеваемости произойдет, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернется первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам. Второй подъем ожидается в районе сентября-октября или чуть раньше — в конце августа-начале сентября , когда с курортов приедут остальные туристы.

Сейчас идет так называемая эра «Омикрона», то есть доминирует именно этот штамм. В связи с этим заболевание стало протекать легче, по крайней мере без серьезного поражения легких. Оно локализуется в основном в верхних дыхательных путях и протекает под маской либо ангины, либо острой респираторной вирусной инфекции . При этом часть заболевших может не обращаться за помощью, провести острый период дома или на даче: у людей может не возникнуть необходимости в тестировании на COVID.

— Вернутся ли вместе с заболеваемостью ограничительные меры?

— Если говорить о том, будут ли вводиться серьезные ограничительные меры вроде закрытия ресторанов и кинотеатров, то думаю, что этого не произойдет. У нас хорошо налажена эпидемиологическая и лабораторная службы , и мы знаем, как поступать в таких случаях.

— А масочный режим и социальное дистанцирование?

— Для тех, кто находится в группе риска по тяжелому течению COVID — людей старшего возраста и людей с сопутствующими патологиями, — думаю, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования необходимо.

— Перешел ли COVID в разряд сезонного заболевания?

— Пока говорить об этом рано. Однако для вирусных инфекций характерно снижение патогенности для человека и увеличение скорости передачи заболевания, повышение так называемой инфекциозности. Вирусу невыгодно уничтожать своего хозяина, ему необходимо побыстрее распространиться . Поэтому в природе происходит селекция в пользу более инфекционных штаммов с высоким уровнем заражения и меньшей патогенностью для человека.

сапронов2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Существует ли риск передачи коронавируса через воду, и как купальный сезон в таком случае повлияет на заболеваемость?

— Мы знаем, что коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем, поэтому купальный сезон никак не должен повлиять на распространение этой инфекции.

«Если эффективность вакцины снизится до 30%, ее состав необходимо будет изменить»

— На каком уровне находится коллективный иммунитет в России?

— Меры, которые были приняты Минздравом и нашим правительством, обеспечивают достаточно высокий уровень коллективного иммунитета. Думаю, на сегодняшний день число антипрививочников значительно уменьшилось , многие люди стали дисциплинированны в области вакцинации. С учетом возможного роста заболеваемости этой осенью, думаю, потребуется проведение дополнительных этапов вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Минздрав неоднократно рекомендовал прививаться каждые полгода. У вакцины нет накопительного эффекта — мы так и будем вынуждены обновлять ее два раза в год?

— Лабораторные исследования, клинические испытания, которые были проведены для определения уровня антител вакцинированных и переболевших, показывают, что большая напряженность противовирусного иммунитета сохраняется в течение примерно трех-четырех месяцев и к шести месяцам у части людей она может снижаться. Это не универсальная цифра, у кого-то антитела могут сохраняться и на более длительный срок. Но средний показатель именно такой: примерно через шесть месяцев количество антител начинает снижаться до уровня, когда они становятся незащитными, непротективными. Сегодня, в преддверии возможного роста заболеваемости, целесообразно будет провести ревакцинацию.

сапронов1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Вакцины, которые у нас есть сейчас, создавались на основе изначального, уханьского, штамма. Штаммы, которые появлялись впоследствии, с разной долей эффективности умудрялись обходить защиту. Будет ли когда-то создана вакцина, которая сможет бороться с разными штаммами коронавируса?

— По данным Института имени Николая Федоровича Гамалеи, вакцина «Спутник V» обладает защитным действием против «Омикрона». Будет ли необходимость в ее коррекции, покажет время. Я знаю, что мы пока не планируем изменения состава этой вакцины.

— Можно ли создать поливалентные вакцины от коронавируса?

— Конечно. Другой вопрос, есть ли необходимость в создании такой вакцины.

Мы создали вакцину на основании уханьского штамма. Академик Александр Гинцбург говорил о 92% эффективности «Спутника V». В клинической жизни мы видели гораздо более высокий уровень эффективности . Для «Дельты» эффективность этой вакцины уже чуть ниже, для «Омикрона» еще ниже. Но все равно: до тех пор пока эта вакцина будет обеспечивать хотя был 70 – 80% эффективности, думаю, мы ею будем пользоваться. Если эффективность вакцины снизится до 30%, конечно, ее состав необходимо будет изменить.

«Нельзя расслабляться полностью, мы должны мониторить изменения»

— Стоит ли нам ожидать новых штаммов?

— Для большинства РНК-содержащих вирусов, в том числе коронавирусов, мутации — характерная особенность жизненного цикла. Безусловно, мы наблюдаем за происходящими изменениями в геноме вируса. Однако сложно сказать, какой из штаммов будет доминировать в ближайшее время, потому что в эпидемиологии многое зависит от логистических путей.

сапронов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ранее мы ожидали прихода британского штамма, но этого не случилось. В зоне риска были аргентинские штаммы, но они не получили широкого распространения. Пока «Омикрон» вытесняет все остальные варианты вируса. Появляются и, наверное, будут появляться его подвиды. Хотелось бы, чтобы это были не высокопатогенные штаммы, которые вызывают не пневмонию, а только легкую респираторную вирусную инфекцию.

— При каких условиях может быть вытеснен «Омикрон»?

— «Омикрон» может быть вытеснен при появлении нового возбудителя или при появлении другого генотипа коронавируса, который будет обладать еще большей способностью к заражению и вытеснит все остальные материнские штаммы.

Уханьский штамм вытеснила «Дельта». Этот штамм поражал легкие, многие больные переносили пневмонию с различными постковидными осложнениями. Затем на смену «Дельте» пришел «Омикрон», который протекает как острая респираторная вирусная инфекция и в меньшей степени поражает легкие. Но нельзя расслабляться полностью, мы должны мониторить эти изменения и быть готовыми к возможному приходу высокопатогенного генотипа вируса.

— Идет уже третий год пандемии. Хорошо ли сегодня изучен коронавирус?

— На сегодняшний день были проведены очень серьезные исследования, касающиеся генома вируса, апробированы различные лекарственные препараты по возможности его эффективного лечения. Созданы очень эффективные новые препараты. Сейчас мы широко пользуемся искусственно созданными моноклональными антителами против коронавируса: они позволяют на ранних этапах заболевания предотвратить его дальнейшее распространение. У нас есть опыт лечения тяжелых форм ковида , написаны методические рекомендации по его терапии. Думаю, что в преддверии возможного роста заболеваемости этой осенью мы готовы к лечению как легких форм этой инфекции, так и тяжелых.

сапронов4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Насколько изучен постковидный синдром?

— То, что после инфекции развивается постинфекционный синдром, для нас, конечно, не новость. После того как люди переболели уханьским штаммом и «Дельтой», у достаточно большой доли пациентов развивался постковидный синдром. Он проявлялся в разных вариантах, начиная от длительного кашля. Были кишечные, сердечные и кожные проявления и множество других симптомов. Однако мы стали замечать, что после «Омикрона» постковидный синдром выражен чуть меньше.

— То есть от штамма к штамму постковидный синдром отличается?

— По предварительным данным, мы можем говорить, что это действительно так.

— Если сегодня в основном распространен «Омикрон», можем ли мы говорить о том, что коронавирус стал менее летальным?

— Количество развития тяжелых пневмоний с летальным исходом при «Омикроне» значительно меньше, чем при «Дельте». Но не надо забывать, что есть группы людей, у которых высокий риск развития пневмонии и тяжелого течения любой инфекции. Это больные с сахарным диабетом, люди с сердечно-сосудистыми патологиями, возрастные пациенты.

«Мы ожидали вируса или бактерию, которая должна заполнить пустующую нишу»

— Понятно ли сегодня, откуда появился коронавирус?

— Мы говорим, что родиной этого вируса является Китай, где обитает большое скопление летучих мышей.

Люди часто говорят о том, что, например, в Краснодарском крае или на Кавказе тоже есть летучие мыши, и спрашивают, не заразимся ли мы от них. Они тоже болеют коронавирусной инфекцией, но, чтобы этот вирус перешел к человеку, необходим промежуточный хозяин . Это животное, которое контактировало с больным организмом, причем, у него должен быть ACE-рецептор ангиотензинпревращающего фермента, схожий с рецептором человека. Промежуточный хозяин и передает инфекцию человеку. Для SARS это был верблюд, для коронавируса — панголин.

сапронов5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У коронавирусов большая способность к распространению в человеческой популяции, они присутствуют у нас в качестве классических ОРВИ. В 2015 году в Институте Северной Каролины были проведены исследования рекомбинации части сезонного коронавируса у летучих мышей и рекомбинации SARS. В итоге был получен вирус, названный химерой. Эти исследования показали, что, если вдруг произойдет рекомбинация, когда сезонный коронавирус соединится с вирусом SARS, мы можем ожидать достаточно тяжелых последствий для человечества. Отсюда и возникла идея, что этот ковид — искусственно созданный вирус, потому что уже были прецеденты. Однако позже были проведены большие исследования, доказывающие, что он произошел в результате природных рекомбинаций.

Кстати, с летучими мышами связано еще одно заболевание — гепатит C. Благодаря филогенетическому анализу мы можем найти первых хозяев, от которых произошло заболевание. Такой анализ показал, что первыми носителями гепатита C были летучие мыши. Дальше он перешел на собак, на лошадей и наконец на человека.

— В самом начале пандемии были разговоры, что она продлится недолго и COVID будет со временем ослабевать. Какие механизмы позволяют ему не отпускать планету уже третий год подряд?

— COVID атакует третий год подряд благодаря своей высокой контагиозности, то есть заразности. И она на сегодняшний день только растет. Закрепится ли «Омикрон» на достаточно длительный срок, пока говорить сложно, все будет зависеть от селекции штаммов, которая происходит в мире. Какой из них придет к нам, неясно.

Нельзя забывать, что у нас есть и другие вирусы — грипп, наши сезонные инфекции. При снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией они моментально стали появляться. Насколько они будут бороться за пациента с коронавирусом, сказать сложно, но пока побеждает коронавирус.

сапронов6 Фото: Global Look Press/CandyBox/J.M. Guyon - Copyright 2013

Из истории можно сказать, что мы в России примерно к 2000 году благодаря противоэпидемическим мероприятиям, значительно снизили заболеваемость большинством инфекций. Профилактические прививки, правильная работа с заболевшими — все это подействовало в значительной степени. Но инфекционисты знают, что свято место пусто не будет, и в 2000-х годах мы наблюдали большую вспышку дифтерии. Мы с ней справились, но затем пришла корь. Благодаря жестким противоэпидемическим мероприятиям и вакцинации от кори людей старшего возраста нам удалось практически полностью справиться с этой инфекцией или сдержать ее широкое распространение.

Мы ожидали, что, возможно, придет вирус или бактерия, которая должна заполнить эту пустующую нишу, и вот появился коронавирус. Как он будет взаимодействовать с другими вирусами, сказать сложно, но первые два года, которые мы находимся вместе с ним, показывают, что он все-таки вытесняет все остальные. Например, за время пандемии не было даже локальных вспышек гриппа.

— То есть в тот момент, когда мы научимся жить с коронавирусом, победим его, есть вероятность, что опять придет что-то новое?

— Придет ли какой-либо другой возбудитель, пока говорить рано, но мы все равно все находимся в состоянии тревоги и внимательного наблюдения за эпидемическими процессами, которые происходят в мире. В России уже есть случай заболевания обезьяньей оспой, может быть, появятся еще какие-то активные вирусы и бактерии. На территории нашей страны есть и очаги сибирской язвы, но мы их правильно умеем контролировать. Портовые города с выходом в море, с крупными реками, с проведением спецоперации, с возможной утечкой холерных вибрионов тоже ставят нас в состояние наблюдения. Однако эти инфекции находятся под жестким контролем, и ожидать появления серьезных особо опасных инфекций пока не представляется возможным.

— Когда может быть снят статус пандемии с коронавируса?