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Опять четыре-пять: новые мутации SARS-CoV-2 повысили заболеваемость

Запустят ли новую волну пандемии штаммы «Омикрона», которые умеют обманывать иммунитет
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Порядка половины новых случаев COVID-19 в России приходится на штаммы ВА.4 и ВА.5. Распространение именно этих субвариантов вируса увеличивает риск новой волны пандемии, которая уже пришла в Европу, сообщили «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам экспертов, ВА.4 и ВА.5 научились хорошо уклоняться от иммунного ответа организма, что позволяет им инфицировать большее число людей. При этом болезнь, вызванная ими, обычно протекает в легкой форме. А прививки, хотя и стали менее эффективны, всё равно защищают от тяжелых последствий.

Как в Европе

В России увеличивается доля больных, инфицированных субвариантами штамма «Омикрон» ВА.4 и ВА.5, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— В России, как и во многих странах, доля этих субвариантов растет. В той же Европе порядка половины всех новых случаев инфицирования сейчас приходятся на ВА.4 и ВА.5, и Россия не исключение. Это, в свою очередь, приводит к некоторому подъему заболеваемости в стране. Впрочем, без увеличения числа госпитализаций и летальных исходов, что является хорошей новостью, — отметил Камиль Хафизов.

Опять четыре-пять
тест на коронавирус
Фото: Global Look Press/Felix Schlikis

За последние сутки в России выявили 3464 случая COVID-19. Это на 8,9% больше, чем неделю назад, 1 июля. В мире недельный рост заболеваемости, по данным ВОЗ составляет порядка 15%.

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Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что только за одну неделю с 27 июня по 3 июля доля ВА.4 и ВА.5 среди общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом выросла почти в два раза.

С тем, что распространение субвариантов ВА.4 и ВА.5, которые приходят на смену ВА.2, может вызвать «некоторый подъем заболеваемости» в нашей стране, согласен и руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Впрочем, это общемировая тенденция. По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 увеличивается более, чем в сотне государств. Причиной этого специалисты считают как раз распространение BA.4 и BA.5.

На взгляд главного внештатного детского аллерголога-иммунолога минздрава Московской области Андрея Продеуса, сокращение зарубежных контактов жителями России может отсрочить, но не исключить эту общемировую тенденцию.

— Сейчас рост заболеваемости в нашей стране меньше, чем в Европе, так как значительно уменьшилось число путешествий в этот регион. Однако с небольшим запозданием у нас всё равно будет то же самое, — считает эксперт.

Это логично

Распространение штаммов BA.4 и BA.5 закономерно, отметил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, так как эти варианты более конкурентоспособны, чем предыдущие. У них есть мутации, которые позволяют лучше ускользать от уже имеющегося иммунитета, который был сформирован благодаря вакцинации или уже перенесенному заболеванию. Этим свойством и объясняется рост заболеваемости, рассказал специалист.

— Вакцинация и иммунитет переболевших работают не на 100%, поэтому у вируса есть возможность зацепиться за клетку и инфицировать человека, что вызывает увеличение числа больных. Однако, когда болезнь развивается, у организма появляется время ответить на инфекцию, и имеющийся иммунитет защищает его по крайней мере от тяжелой формы, — говорит Михаил Болков.

Чтобы точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России, необходимо обладать более детальными эпидемическими данными о распространении новых штаммов, которых пока нет. Однако можно предположить, что события будут протекать так же, как сейчас в Европе или ЮАР, резюмировал эксперт.

Опять четыре-пять
врачи
Фото: REUTERS/CHINA DAILY
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То, что в новых штаммах «Омикрона» появились мутации, которые делают их устойчивыми к существующему иммунитету, вполне логично, рассказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов. Вирусы находились в популяции людей с иммунитетом, полученном после болезни или прививки. Происходила постоянная селекция микроорганизмов. В итоге остались самые устойчивые к коллективному иммунитету варианты.

— Однако заболевание, вызванное всеми субвариантами «Омикрона», протекает в легкой форме, так как вирус поражает верхние дыхательные пути, а не легкие. Вакцины, которые сейчас используются, защищают в основном легкие, а внедрение назальных вакцин, возможно, позволит лучше защитить население от новых штаммов, — сказал Альберт Ризванов.

По словам эксперта, серьезный подъем заболеваемости скорее в России произойдет, скорее всего, осенью, так как это пора сезонных простудных заболеваний таких, как ОРЗ или ОРВИ. В это время резко увеличивается контактность и детей, и взрослых. При этом вакцины и перенесенное заболевание вызывают не долговременный иммунитет, он снижается уже через 6–12 месяцев. Поэтому крайне важно ближе к осени пройти ревакцинацию, которая защитит от тяжелой формы коронавирусной инфекции, рекомендовал медик.

Вакцинироваться людей из группы риска призывает и Андрей Продеус. Он также добавил, что под новые штаммы «Омикрона» следует создать специальную вакцину.

Опять четыре-пять
больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мы все-таки ждем, что у нас будет новая вакцина, специально созданная под штамм «Омикрон» и потенциально следующие штаммы, — сказал специалист.

При этом в России остается довольно большая прослойка людей, обладающих защитой от коронавирусной инфекции, подчеркнул заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. По его словам, «полученный иммунитет, хоть и несколько менее эффективен против упомянутых штаммов, тем не менее, отнюдь не является бесполезным». Это в какой-то мере смягчит грядущие волны COVID-19.

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