Другая передача: «Омикрон» может сравняться по заразности с корью

В Индии активно распространяется новый вариант коронавируса — он эффективнее других уклоняется от иммунного ответа организма. Это подвид «Стелс-Омикрона», штамм под названием BA.2.75. Случаи заражения им зафиксированы еще в десятке стран. 16 новых мутаций позволяют ему лучше обходить защитные механизмы организма и легче передаваться от человека к человеку. Динамика распространения BA.2.75 на 16% выше, чем у других штаммов. Ученые не исключают, что по степени заразности он может сравняться с корью, один носитель которой заражает в среднем от 11 до 14 человек.

Индийский ниндзя

В большинстве стран, где наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, преобладает штамм BA.5. Однако у него уже появился потенциальный конкурент. В конце июня в Индии, а затем и в десятке других стран, был зарегистрирован подвид «Омикрона», названный BA.2.75, сообщил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

— Пока существует очень ограниченное количество последовательностей этого подварианта, доступных для анализа, но этот подвариант, по-видимому, имеет несколько мутаций в рецептор-связывающем домене шиповидного белка, — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Именно через этот домен вирус проникает в клетки человека, используя фермент ACE2. Всего у BA.2.75 16 новых мутаций. Благодаря им этот подвариант имеет очень большое преимущество по сравнению со всеми другими подлиниями BA.2, пришел к выводу индийский ученый, доктор медицинских наук из исследовательского центре Мангла в Бийнор Випин Вашиштха.

Уклонился от привета Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Naveen Sharma

«Учитывая имеющиеся данные, весьма вероятно, что одна из мутаций может как способствовать значительному ускользанию от иммунного ответа, так и влиять на связывание с ACE2 . Это, в свою очередь, означает, что повторные заражения могут способствовать распространению BA.2.75 », — пояснил Випин Вашиштха.

Впрочем, по словам, ученого из Института геномики и интегративной биологии в Нью-Дели Винода Скарии, в Индии секвенировано не так много образцов с BA.2.75. Учитывая быстрый рост заболеваемости в последние недели, скорее всего, активнее распространяются по стране другие варианты коронавируса.

— Для появления новой полноценной волны необходимо появление в популяции нового варианта коронавируса, который обладает чрезвычайно высокой трансмиссивностью (заразностью. — «Известия») и способностью уклоняться от существующего популяционного иммунитета, — пояснил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Обладает ли BA.2.75 нужными для подъема новой волны свойствами, сейчас выясняют ученые.

Уклонился от привета Фото: Global Look Press/imago images.de/Hindustan Times

— Внутри Индии идет конкуренция между BA.4, BA.5 с BA.2.75, который выиграл гонку среди BA.2 субвариантов. Однако пока это не преобладающий в Индии штамм, а набирающий скорость распространения среди всех BA.2. Но кто будет заражать больше и активнее — новые BA.4, BA.5 или обновленный субвариант BA.2, — покажет время, — заключил Михаил Болков.

Поймать волну

«Известия» спросили российских экспертов, может ли BA.2.75 привести к большой новой волне COVID-19 в Индии и других странах.

— У нового варианта есть две мутации именно в тех участках белка, которые распознаются иммунной системой, поэтому потенциально он более устойчив к существующему иммунитету, — пояснил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов. — Что касается заразности, выводы пока сделать сложно. Однако динамика роста числа случаев с BA.2.75 на 16% выше, чем для других штаммов.

Заразность вируса описывается так называемым коэффициентом распространения — он показывает, сколько людей может заразить один носитель инфекции при условии отсутствия мер по снижению распространения болезни и «невмешательства» медицины.

Уклонился от привета Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Muzamil Mattoo

— У первых штаммов SARS-CoV-2 этот коэффициент составлял 3–6, у «Омикрона» в среднем держится на уровне 10–11. Если новый штамм будет чуть более заразным, чем «Омикрон», он встанет на один уровень по успешности заражения с корью, для которой этот индекс равняется 11–14, — рассказал Альберт Ризванов.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что сравнение коэффициентов распространения коронавируса и кори вряд ли может быть показательным.

— Достаточно сложно сравнивать скорость распространения совершенно разных вирусов, тем более что мы всё еще живем в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Вирус SARS-CoV-2 быстро эволюционирует, и иммунитет после болезни не слишком долгий в отличие от того же вируса кори, и это накладывает свои особенности, — подчеркнул Камиль Хафизов.

Что касается тяжести заболевания, мнения ученых расходятся. Одни считают, что заражение подвариантом BA.2.75 будет примерно таким же по тяжести, как от «Стелс-Омикрона». Другие предполагают, что новичок может вызвать более легкое заболевание.

Уклонился от привета Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pradeep Gaur

— Пока четких данных о тяжести заболевания при заражении BA.2.75 нет, а ведь именно это самое главное, — отметил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. — Ничто не гарантирует стопроцентную защиту от заражения — ни вакцинация, ни перенесенная ранее инфекция COVID-19. Поэтому вероятность проявления тяжелой формы патогена — это самое главное, что интересует медиков по всему миру. Но, судя по всему, тяжесть будет сопоставима с «Омикроном» и «Стелс-Омикроном». Более того, некоторые мутации даже говорят о том, что BA.2.75 по течению болезни немного легче своих предшественников, но и передается от человека к человеку более легко.

Для BA.2.75 пока нет специфичных вакцин. Учитывая его мутационный профиль, подвариант может неплохо уклоняться от иммунитета и бороться с ним будет непросто.