След простуды: ученые предскажут тяжесть COVID-19 по налету на языке

Тяжесть коронавирусной инфекции можно предсказать по налету на языке, полагают китайские ученые. Для этого они разработали специальный индекс. Для его расчета поверхность языка условно делится на шесть участков. Цвет, толщина и жирность налета на каждом из них оценивается по шкале от 0 до 2. Затем полученные баллы суммируются. Если со временем индекс у человека возрастает, то, скорее всего, скоро ему понадобится госпитализация, а снижение, наоборот, — предвестник скорого выздоровления. По мнению российских экспертов, состояние языка действительно обладает определенной диагностической ценностью. Однако этот механизм не настолько изучен, чтобы медики могли использовать его на практике.

Счет в нашу пользу

Группа ученых из Китая разработала индекс налета на языке у больных коронавирусной инфекцией, который можно использовать для прогноза тяжести течения острой фазы заболевания. Для расчета язык делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его жирность и цвет. Полученные баллы суммируются. Эксперименты показали, что постепенное повышение индекса свидетельствует о высокой вероятности скорой госпитализации, а снижение, напротив, — признак приближающегося выздоровления, указали специалисты в научной статье.

Изменение цвета языка — один из характерных симптомов COVID-19. Ученые объясняют его появление тем, что коронавирус нацелен на рецепторы ACE2, которых много в клетках слизистой оболочки ротовой полости. В результате возбудитель инфекции проникает в них, и цвет языка меняется.

Для проверки точности своих прогнозов ученые провели исследование с тремя группами испытуемых: больными COVID-19, просто простуженными и здоровыми людьми. Специалисты оценивали фотографии их языков с помощью разработанной шкалы. Среднее значение индекса среди больных СOVID-19 составило 8,5, среди больных простудой — 9,5, а среди здоровых — всего 2. В работе указано, что предложенный метод позволяет точно диагностировать простудные заболевания в целом. Однако, чтобы выявить среди них коронавирусную инфекцию, необходимы отдельные тестирования.

При этом динамика индекса позволяет точно предсказывать ход развития COVID-19, утверждают авторы исследования. У тех, кто быстро поправился, средний индекс на начальной стадии заболевания составлял 19,21, а потом снижался до 15,68. Среди госпитализированных среднее значение индекса в начале болезни было 14,5, но затем оно возрастало до 19,31.

Штрих к общей картине

Благодаря налету на языке можно выявить тяжелое воспаление, которое часто сопровождает COVID-19, но это не значит, что, используя его, врач не пропустит неявную форму коронавирусной инфекции или не выявит другое воспаление, не связанное с коронавирусом, считает старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. По его мнению, предложенный способ можно использовать как общеклинический метод диагностики любой патологии человека. Особенно часто осмотр языка применяют в педиатрии. По налету можно определить, что ребенок болен, и сказать, связано ли это с воспалением, желудком или температурой.

— Чем тяжелее коронавирусная инфекция, тем сильнее воспаление и ярче проявления на языке. Если воспаление слабое, то и налет слабее, а это значит, что при диагностике медик может пропустить легкий или бессимптомный COVID-19, — считает Михаил Болков.

Эксперт подчеркнул, что китайские исследователи изучали не сам язык, а его фотографии на смартфон. А снимки не передают запах, по которому можно определить, что налет вызван плохим состоянием желудка. Запах гнилых зубов тоже имеет значение, так как к появлению налета может приводить воспаление в ротовой полости.

Изменения со стороны языка — это симптом, который составляет максимум 2% от всей клинической картины, полагает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По слизистым рта можно определить, есть ли у человека обезвоживание. Увеличение языка может быть одним из проявлений отечности. Также есть различные виды налета и изменения слизистой. Например, при брюшном тифе язык утолщен и покрыт коричневым налетом. А при грибковой инфекции он белый, поэтому говорить о том, что изменение налета на языке — ключевой симптом коронавирусной инфекции, нельзя, уверен специалист.

— На эту тему можно размышлять в научном сообществе, но не пытаться подвести изменения на слизистой языка под диагностическую базу коронавирусной инфекции, которую врачи применяли бы в каждодневной практике, — сказал Сергей Вознесенский.

Чтобы завоевать доверие, новому методу диагностики необходимо обладать убедительной доказательной базой, согласен заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.