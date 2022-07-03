Болезная нагрузка: ученые нашли причину долгого течения COVID-19

Спайковый белок SARS-CoV-2, циркулирующий в крови переболевших коронавирусной инфекцией, спустя долгое время после острой фазы болезни может стать причиной лонг-ковида, выяснили американские ученые. По мнению исследователей, эти участки коронавируса в организме вызывают длительные симптомы после СOVID-19 либо говорят о скрытых вирусных резервуарах в тканях, вызывающих постковидный синдром. Для практикующих медиков это означает, что по анализу на спайк-белок можно предсказать тяжесть и шансы на развития «долгого» ковида. Мнения экспертов относительно точности подобных прогнозов разделились.

Причины и следствия

Группа ученых из Гарварда провела исследование образцов крови пациентов, испытывающих симптомы долгого течения COVID-19, чтобы определить специфические маркеры этого состояния. Их планируют использовать в медицинской практике, чтобы предсказывать тяжесть и шансы на развитие лонг-ковида. У большей части заболевших специалисты обнаружили спайковый белок SARS-CoV-2, который сохранялся в организме до 12 месяцев после острой стадии коронавирусной инфекции.

«Обнаружение биомаркеров лонг-ковида заметно улучшит классификацию пациентов с этим синдромом и даст средства для оценки стратегий их лечения»,— пишут ученые в статье с результатами своей работы.

Болезная нагрузка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В исследовании приняли участие 63 человека. У 31 из них диагностировали «долгий» COVID-19, а 26 переболели коронавирусной инфекцией без длительных последствий. В плазме крови участников ученые искали следы домена S1 (часть спайкового белка, с помощью которого вирус проникает в клетки.— «Известия»), нуклеокапсида (геном вируса, заключенный в белковую оболочку) и спайкового белка SARS-CoV-2 целиком. Чаще всего в крови пациентов с долгосрочными последствиями болезни находили именно целый протеин (60%), в то время как у быстро выздоровевших после коронавирусной инфекции его в организме не было.

Циркуляция спайкового белка коронавируса в организме может вызывать симптомы «долгого» COVID-19, так как эта часть коронавируса содержит участки, взаимодействующие с рецепторами иммунных Т-клеток. Это вносит дисбаланс в их работу. Также известно, что этот белок может нарушать нормальное функционирование целого набора различных клеток организма, добавляют ученые. Кроме того, наличие в организме данного органического соединения может говорить о существовании в нем активных резервуаров SARS-CoV-2 даже спустя долгое время после активной фазы болезни.

По мнению специалистов из Гарварда, вне зависимости от причин наличие у переболевших коронавирусной инфекции в крови следов спайкового белка спустя долгое время после болезни может служить надежным признаком постковидного синдрома.

Для пользы дела

-— Исследование американских ученых достаточно просто масштабировать, и я уверен, что оно или его вариант войдет в практику со временем, особенно учитывая его логичность. Если обнаруживается антиген белка вируса — значит, этот вирус до сих пор где-то в организме синтезируется, — сказал «Известиям» научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада. — Поиск возможных очагов локализации вирусной инфекции, методов лечения будет продолжаться, а новый диагностический метод, надеюсь, уже скоро окажется в руках практикующих врачей.

Болезная нагрузка1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Наличие любого бактериального или вирусного белка еще не означает, что организм болен, напомнил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Например, внутри большинства людей живут стафилококки и стрептококки. В организме есть их рецепторы, мембраны, клетки.

— Следуя логике авторов исследования, нужно считать, что у нас всех «лонг-стрептококковая» инфекция, — заметил Андрей Продеус.

По мнению эксперта, использование спайкового белка в качестве маркера тяжести постковидного состояния вызывает сомнения. К тому же если у человека есть этот протеин, то гипотетически он может поддерживать уровень иммунного ответа, то есть потенциально может быть лучше защищен от нового заражения, заключил специалист.

Длительные последствия COVID-19 могут объясняться двумя основными причинами: либо вирус остался в организме и нарушает его работу, либо тело атакует само себя в ходе аутоиммунного или воспалительного процесса, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Примерами затяжной вирусной инфекции могут служить герпес или вирус Эпштейна-Барр, который сохраняется в лимфоузлах. Если такой вирус проник глубоко в ткань, то иммунным клеткам трудно к нему подобраться, уточнил специалист.

— Обнаружение у пациентов с лонг-ковидом спайкового белка подтверждает версию о затяжной вирусной инфекции. Этот протеин достовернее свидетельствует о наличии в организме SARS-CoV-2, чем антитела к вирусу. Судя по тому, что при лонг-ковиде появляются симптомы, связанные с работой различных систем, то вирус может проникать в самые разные ткани, — объяснил Михаил Болков.

Болезная нагрузка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Генетические различия влияют и на уровень защиты от инфекций, и на восприимчивость к ним. Человек болеет тем, к чему предрасположен. Это наследуется так же, как наследуется диабет или сердечные болезни. У уязвимых к инфекции людей на уровне иммунной системы или восприимчивости тканей есть слабое звено, которыми пользуется вирус.

Еще одним объяснением, почему одни болеют лонг-ковидом, а другие нет, может быть подавленный иммунитет пациентов, что может произойти из-за различных причин — хронических болезней, приема препаратов, снижающих иммунитет, или стресса, — резюмировал Михаил Болков.