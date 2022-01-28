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Съела батарейку: долгий COVID нарушает выработку энергии в клетках

Найдена причина слабости и одышки спустя много месяцев после выздоровления от коронавируса
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Съела батарейку: долгий COVID нарушает выработку энергии в клетках
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2022-01-28 14:25:29
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Слабость и одышка, которые сохраняются многие месяцы после выздоровления от коронавируса, вызваны нарушениями в работе клеток, выяснили американские ученые. Эти сбои приводят к снижению выработки энергии и повышают концентрацию в крови лактата — как следствие, организм дольше восстанавливается после физических нагрузок. Российские специалисты в целом согласны с выводами американских коллег, но считают, что для создания средств терапии лонг-ковида необходимы дальнейшие исследования.

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Группа ученых из США изучила, как изменяется состояние пациентов с симптомами «долгого» COVID-19 под действием физических нагрузок. У людей, которые и после выздоровления долго испытывали слабость и одышку, обнаружили пониженный уровень окисления жирных кислот в крови и повышенное содержания лактата — молочной кислоты, которая образуется в мышцах во время физических нагрузок.

По мнению авторов исследования, эти нарушения говорят о том, что в результате заражения SARS-CoV-2 в клетках организма нарушается работа митохондрий — составных частей клетки, которые отвечают за производство энергии. Это и приводит ко множеству неприятных ощущений, которые месяцами испытывают уже выздоровевшие от COVID-19 пациенты. Причем они могут возникать не только после тяжелого, но и после легко течения болезни.

«Одышка, вызванная физической нагрузкой, или непереносимость физической активности могут развиваться у пациентов с постковидным синдромом даже несмотря на легкое течение болезни, нормальные физиологию легких и сердечную функцию», — пишут ученые в статье в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Съела батарейку
пульсометр
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Как пояснил «Известиям» руководитель группы системных механизмов боли НИИ нормальной физиологии РАМН Алексей Козлов, жиры, представленные жирными кислотами, — это очень энергоемкие молекулы, которые при распаде дают организму больше всего энергии. Соответственно, нарушения в их окислении может привести к ее дефициту. А лактат — промежуточная молекула, которая образуется в момент когда мы испытываем физические нагрузки. В норме после любой физической нагрузки должно происходить постепенное исчезновение лактата. Его высокое содержание в крови также может говорить о нарушениях функции восстановления организма.

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В исследовании американских ученых приняли участие 50 человек, которые испытывали постковидный синдром от двух до десяти месяцев после заражения коронавирусом. Участники эксперимента занимались на тренажерах, параллельно им измеряли различные показатели организма. Данные сравнивали с результатами других пациентов, которые не болели COVID-19. У всех 50 добровольцев оказался аномально снижен уровень окисления жирных кислот. У 39 участников исследования, которым измеряли уровень лактата в крови, он был повышен не только при тяжелой физической нагрузке, когда это является нормой, но и при умеренной активности.

— После нагрузок наши митохондрии должны компенсировать недостаток энергии, производя аденозинтрифосфорную кислоту (универсальный источник энергии для всех биохимических процессов — «Известия»). Данные американских ученых говорят о том, что митохондрии не полностью восполняют энергетические затраты, из-за чего и возникает постоянная усталость, — сказал Алексей Козлов.

Чудесные ионы

Исследование американских ученых проведено на высоком уровне, однако до практического применения его результатов для борьбы с «долгим» COVID-19 нужны дальнейшие исследования, считает научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада.

Съела батарейку
санаторий
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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— Использовать данные исследования непосредственно для борьбы с длительными симптомами коронавирусной инфекции пока не получится. К сожалению, напрямую воздействовать на энергообмен в клетках мы пока не можем. Поэтому пациентам с «долгим» COVID-19 для скорейшей реабилитации можно дать только общие рекомендации: хорошее питание, ЗОЖ, прием антиоксидантов, — сказал Давид Наимзада.

Однако, как считает директор Высшей медико-биологической школы ЮурГУ Вадим Цейликман, наука не так далека от создания методов коррекции работы митохондрий.

— Результаты исследования полезны. Они говорят о свойстве вируса подавлять биоэнергетику клетки. Безусловно, на их основе можно разрабатывать новые подходы к ее коррекции. Отечественный ученый Владимир Скулачев, еще в 80-х годах предлагал вещества ионного характера, стабилизирующие работу митохондрий — так называемые ионы Скулачева, — сказал Вадим Цейликман.

По словам врача-ревматолога медицинского центра «ГУТА Клиник» Екатерины Филатовой в настоящее время качественных работ по митохондриальным нарушениям, как и заболеваниям, недостаточно.

Съела батарейку
санаторий
Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Для лечения митохондриальных заболеваний используются различные витамины и соединения, хотя такая терапия не стандартизирована. В целом общее мнение, какие агенты следует использовать, отсутствует. Хотя большинство врачей назначают коэнзим Q10, L-карнитин, α-липоевую кислоту (вещества, необходимые для правильного функционирования клеток — «Известия») и некоторые витамины группы В, — сказала Екатерина Филатова.

Однако самой важной задачей врача является не лечение симптомов, а лечение основной причины, вызвавшей данные симптомы, а для этого необходимы дальнейшие исследования, подчеркнула специалист.

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