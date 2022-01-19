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Долгое бремя: COVID-19 у детей может продолжаться до пяти месяцев

Какие симптомы болезни сохраняются длительное время
Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
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Долгое бремя: COVID-19 у детей может продолжаться до пяти месяцев
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2022-01-13 17:08:36
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Симптомы коронавирусной инфекции у детей могут сохраняться до пяти месяцев. Об этом говорят результаты исследования датских ученых, в котором приняло участие более 30 тыс. юных пациентов. Самыми распространенными «долгими» проявлениями болезни оказались слабость, потеря обоняния и вкуса. При этом ученым удалось отделить от симптомов лонг-ковида трудности с концентрацией внимания, головную боль, боль в мышцах и суставах, а также тошноту. Эти недомогания с большей частотой встречалиcь в контрольной группе не болевших коронавирусом детей, чем среди перенесших инфекцию.

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Группа ученых из Дании провела исследование особенностей протекания так называемого долгого COVID-19 среди детей. К этому состоянию исследователи относили случаи, при которых симптомы коронавирусной инфекции сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой фазы болезни, а также проявления постковидного синдрома, которые наблюдаются более трех месяцев. Оказалось, что лонг-ковид у детей до 17 лет может протекать почти полгода.

«В большинстве случаев симптомы «долгого» COVID-19 проходят в течение одного-пяти месяцев», — указали ученые в статье о результатах работы.

В исследовании приняли участие 30 тыс. детей: половина переболели коронавирусом, остальные вошли в контрольную группу. Участников просили с помощью родителей или самостоятельно ответить на вопросы о симптомах, которые они испытывают, и их длительности.

Среди переболевших дошкольников (дети до пяти лет) проявления COVID-19 более четырех недель испытывали 17,6%, а среди школьников (от шести до 17 лет) — 28,2%. При этом в контрольной группе различные неприятные симптомы более четырех недель испытывали 14,8% дошкольников и 27,2% школьников. Это связано с тем, что у детей могут сохраняться долгосрочные болезненные проявления, связанные не только с коронавирусной инфекцией, но и с множеством других недугов или психологических факторов. Их влияние и позволяет обнаружить контрольная группа.

Долгое бремя
ребенок в маске
Фото: ТАСС/dpa/Patrick Pleul

Самыми распространенными проявлениями лонг-ковида у детей оказались усталость, потеря запаха и потеря вкуса. При этом для 7% юных пациентов, у которых были симптомы «долгого» коронавируса, острая фаза болезни прошла бессимптомно. Для сравнения, в младшей контрольной группе у детей чаще, чем у их переболевших COVID-19 сверстников, выявляли кашель, повышенную температуру, трудности с концентрацией внимания и диарею. А в старшей — трудности с концентрацией внимания, головную боль, тошноту и боль в мышцах и суставах.

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Авторы работы подчеркнули, что среди школьников, переболевших коронавирусом, симптомы сохраняются дольше четырех недель только на 0,8% чаще, чем среди участников контрольной группы.

Переоценка ценностей

По данным других исследований, в которых было относительно небольшое число участников и отсутствовала контрольная группа, лонг-ковид фиксируется среди 8-58% детей, перенесших инфекцию. Но работы без контрольной группы могут содержать серьезные ошибки, поэтому оценкам датских ученых стоит доверять, считает сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич. По ее словам, особые опасения родителей связаны с риском развития после коронавирусной инфекции опасного мультисистемного воспалительного синдрома, который на самом деле проявляется очень редко. Однако некоторые склонны принимать за его признаки любые симптомы. Всё это и приводит к переоценке опасности «долгого» COVID-19 у детей.

Долгое бремя
ребенок
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Результаты исследования продолжительности симптомов коронавирусной инфекции у детей, которые говорят, что они могут сохраняться до пяти месяцев, выглядят логично, — сказала Оксана Станевич. — Длительность симптомов у детей старше 15 лет вообще может быть сопоставима со взрослыми.

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Как писали «Известия», у одной пациентки в США COVD-19 продолжался 355 дней. Почти год женщину с очень ослабленным после терапии против рака иммунитетом лечили в американском Национальном институте здоровья. Болезнь отступала и вновь возвращалась, пока не была побеждена с помощью плазмы переболевших с высоким содержанием антител к коронавирусу.

Оксана Станевич добавила, что такой распространенный у переболевших COVID-19 детей длительный симптом, как утомляемость, или, как говорят врачи, постинфекционная астения, может лечится минимальной реабилитацией, включающей соблюдение режима и витаминную терапию. А вот способов лечения потерянных из-за коронавируса запахов и вкуса пока нет даже для взрослых.

— Хотя существование состояния, называемого «долгий» COVID-19, мало у кого в мире вызывает сомнения, конкретные механизмы его возникновения неизвестны как у детей, так и у взрослых, — отметил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада. — Представленное авторами исследование дает ценные сведения о частоте и характере симптомов долгого COVID, но не о механизмах его возникновения.

Долгое бремя
детская больница
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По мнению старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии УрФУ Михаила Болкова, важно, что ученым удалось отделить от симптомов «долгого» COVID-19 трудности с концентрацией внимания, головную боль, боль в мышцах и суставах, а также тошноту, поскольку они с большей частотой встречалиcь в контрольной группе, чем среди перенесших инфекцию.

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