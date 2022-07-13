Обещал — вернулся: почему растет заболеваемость COVID-19 в России

В Москве и Санкт-Петербурге фиксируют подъем заболеваемости COVID-19. Он связан с тем, что туристы начали возвращаться из отпусков и привозить с собой новые варианты коронавируса, считают опрошенные «Известиями» вирусологи. По их мнению, в регионах всплеска можно ожидать к августу. Новая волна будет менее интенсивной, но более продолжительной. Это вызвано особенностями субвариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. Роспотребнадзор рекомендует россиянам из групп риска снова носить маски и пользоваться антисептиками.

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В странах Западной Европы в последние две недели наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19. В частности, свыше 100 тыс. новых случаев выявляют ежедневно в Италии, Франции и Германии. Европейские волны доходят до России примерно через две недели , отметил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. По его словам, первыми подъем заболеваемости на себе всегда ощущают крупные города, и уже сейчас в Москве число новых случаев увеличивается.

— Это связано с тем, что туристы привезли новые варианты коронавируса в Москву и Санкт-Петербург. Оттуда ВА.4 и ВА.5 начнут проникать и в регионы , — отметил эксперт.

За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей, сообщали ранее в оперштабе по Москве. На этом фоне, москвичам рекомендовали снова носить маски в общественных местах. В Санкт-Петербурге, по данным портала «Стопкоронавирус», рост за последнюю неделю составил 9%, власти города призвали жителей вернуться к средствам индивидуальной защиты и своевременно вакцинироваться.

Этих же норм советуют придерживаться и в Роспотребнадзоре.

— Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации против COVID-19 раз в полгода, — сообщили в ведомстве 13 июля.

Большинство случаев заболевания (56%) в России за последние две недели вызвано вариантом «Омикрона» BA.2, добавили в Роспотребнадзоре. Около 40% приходится на линии BA.4 и BA.5. При том, что еще 5 июля доля последних составляло лишь 6,57%. В Москве субварианты ВА.4 и ВА.5 уже доминируют и вызывают большинство случаев заражения, сообщали ранее в оперштабе города.

По данным портала «Стопкоронавирус», за последние сутки в России выявили 3 929 новых случаев COVID-19. Днем ранее в стране фиксировали чуть больше 3 тыс. новых заболевших. Больше всего инфицированных приходится на Москву (972), Подмосковье (293) и Санкт-Петербург (284).

«Известия» направили запрос в оперштаб с просьбой оценить текущую заболеваемость в стране.

Длинная волна

В регионах всплеска заболеваемости можно ожидать в конце июля – начале августа , отметил в беседе с «Известиям» иммунолог Николай Крючков.

— Но и сейчас эпидемиологический фон достаточно высокий, потому что в России много неучтенных случаев. Дело в том, что у нас с февраля по май почти в девять раз упал охват ПЦР-тестированием. Мои слова легко подтверждаются тем фактом, что на примерно три тысячи новых случаев приходится по тысяче госпитализаций. А 30% госпитализированных — это слишком много. «Омикроном», подвиды которого сейчас доминируют, болеют преимущественно в легкой форме, без осложнений. Поэтому на самом деле заболевших больше, но они не попадают в статистику, — убежден эксперт.

По словам главврача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, доля госпитализаций при «Омикроне» составляет 7%. Для сравнения, при доминировании «Дельты», в стационарном лечении нуждался каждый пятый больной, отмечали ранее эксперты.

Нынешняя волна будет обусловлена распространением субвариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5, добавил Николай Крючков. По мнению эксперта, она будет менее интенсивной, чем предыдущие, но растянется до сентября по длительности.

— Это связано с тем, что пик волны придется на начало осени. В этот период традиционно повышается вирусная активность — уже приходят грипп и ОРВИ, — поэтому ковидная волна, «подогреваемая» другими инфекциями, будет длиннее. А за ней может последовать еще одна волна, — считает он.

Развитие заболеваемости зависит от того, насколько люди будут придерживаться строгих мер самоконтроля, соблюдать изоляцию и социальную дистанцию, добавила врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник.

— Если человек чувствует себя плохо — не надо ходить на работу и ездить в метро. При неотложной поездке в плохом самочувствии важно надевать маску, чтобы не заразить других людей. И самое главное — продолжать вакцинироваться. В последнее время об этом стали меньше говорить, но людям важно не забывать о своевременных прививках и ревакцинации, — подчеркнула она.