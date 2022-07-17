На гребень волны: опасаться ли растущих цифр COVID и других инфекций

В России в середине июля выявляют всё больше заболевших коронавирусом, а коэффициент распространения заболевания достиг февральских показателей. С появлением новых подвариантов «Омикрона» тенденция может продолжиться , прогнозирует Роспотребнадзор. Параллельно комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям собирается 21 июля обсудить вспышку оспы обезьян. Если вероятность новой волны коронавируса опрошенные «Известиями» эксперты оценивают как высокую, то по поводу других инфекций призывают не беспокоиться — ситуацию в стране удается держать под контролем.

Всё выше и выше

В России выявили 4 698 случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф на субботу 16 июля. Это максимальное значение с 26 мая. Накануне было зафиксировано 4 457 случаев, в воскресенье — 4 664.

10 июля стало известно, что коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России достиг отметки 1,13, что стало максимумом с 13 февраля. По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае — 1,09, в Московской области — 1,14, в Самарской — 1,15, в Воронежской — 1,16, в Ростовской — 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области — до 1,69, это самый высокий показатель в регионе с 7 февраля.

В начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии всех ограничений, введенных из-за COVID-19. В частности, с 2 июля отменили масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер.

13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире. До этого, 7 июля, сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 июля заявлял, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной. Он также указал, что это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В пресс-службе Минздрава 15 июля заверили, что в России идет стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19. В ведомстве добавили, что медучреждения, которые прежде были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в большинстве регионов вернулись к работе по основному профилю.

В то же время с появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, однако эти штаммы не приведут к более тяжелому течению болезни, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 14 июля.

Большая волна

В Москве и Санкт-Петербурге уже месяц идет процесс возрастания эпидемиологической кривой, регионы пока в отстающей фазе, отметил в беседе с «Известиями» иммунолог Николай Крючков. Заболеваемость растет в том числе в Европе, Северной Америке, ряде азиатских стран, обратил он внимание.

— Это связано с распространением в мире субвариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5, которые более заразны, чем даже ВА.2 . В России, по официальным данным, сейчас относительный паритет с некоторым превалированием ВА.2. Скорее всего, вот-вот начнется превалирование ВА.4 и ВА.5, особенно в крупных городах, — отметил эксперт.

Цифры выявленных заболевших важно сравнить с показателями тестирования на коронавирус, предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Если они пропорциональны количеству сделанных тестов, тогда это вирус несколько обновился и стал лучше уклоняться от того коллективного иммунитета, который создан. В этом нет ничего плохого, потому что цифры витальности, то есть количества умерших, не только не растут, а уменьшаются, то есть вирус фактически не вызывает тяжелых заболеваний , а протекает очень легко, — пояснил он.

По словам специалиста, легкое течение вируса можно сравнить с естественной вакцинацией, потому что потом остается прочный обновленный иммунитет. Однако, предупредил эксперт, важно следить за тем, как болеют люди из группы риска — например, с аутоиммунными заболеваниями, с онкологией или пожилые.

— Вот на них нужно обратить врачам, ведущим прием, особое внимание, вовремя положить в стационар в отделение, где есть кислород, — подчеркнул Владислав Жемчугов.

Сейчас, по его словам, наблюдается так называемый «хвост пандемии».

— Закончится ли эта пандемия сезонным характером или приобретет природно-очаговый характер, если вирус уйдет к другим хозяевам, можно сказать после сентября – октября, — полагает он.

Наблюдаемый подъем заболеваемости коронавирусом по всему миру — это вполне проявленная волна, хотя ее масштабы далеки от той, что наблюдалась зимой, отметил Николай Крючков.

— Это будет более слабая история. Думаю, что в России в июле – августе она максимум достигнет трети по заболеваемости, по госпитализации и смертям от показателей, которые были зимой. Далее, возможно, будет некий перерыв, скорее всего, нисходящая тенденция. Но, начиная с конца сентября, опять с высокой вероятностью начнется восходящий тренд, уже более заметная волна , — прогнозирует он.

Коронавирус пока не стал сезонной инфекцией, но все-таки есть более благоприятный и менее благоприятный периоды для его распространения, уверен Николай Крючков. Первый, по его прогнозам, наступит начиная с конца сентября.

— На осень придется много проблемных факторов. Прогнозировать масштаб волны крайне сложно в отличие от прошлых сезонов, потому что есть много преходящих факторов. Но это будет заметная волна, больше, чем летом. Если нам не повезет и появится еще что-то серьезное в плане линии или подлинии, то волна будет очень большая. Если нет, то поменьше, но всё равно заметная, — предположил он.

Толк от спокойствия

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса приходят сообщения о выявленных случаях других опасных инфекций.

Так, вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах. Сообщалось, что комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 21 июля намерен обсудить ситуацию вокруг вспышки оспы обезьян.

12 июля Роспотребнадзор заявил о том, что в Санкт-Петербурге был зарегистрирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Все контактировавшие с заболевшим изолированы. Угрозы жизни пациенту нет. Как показала проверка, мужчина вернулся из Португалии.

Пандемический потенциал у оспы обезьян очень низкий, если сравнивать с коронавирусом, полагает Николай Крючков.

— Эта инфекция значительно менее заразная. Поэтому ее гораздо легче обнаружить и контролировать. В отличие от коронавируса заразными являются только те, кто уже имеет явные симптомы . Но чем больше людей заражается, тем больше вероятность мутаций и появления признаков, удобных для распространения инфекции. И если это действительно произойдет, то это сильно скажется на эпидситуации и количестве новых случаев, — пояснил эксперт.

Чтобы этого не допустить, важно, чтобы специалисты продолжали контролировать ситуацию, а люди должны знать симптомы оспы обезьян и сразу же обращаться к врачу.

Китайские эпидемиологи 11 июля также подтвердили один случай заболевания холерой в Ухани. Это выяснилось благодаря серологическому анализу. 22 июня стало известно о первом случае с 1979 года заражения холерой в Испании.

В России случаев холеры не зафиксировано, заверили в Роспотребназоре. Последний был зарегистрирован в 2014 году в Москве. Заболела гражданка России, вернувшаяся из туристической поездки в Индию, сообщил директор противочумного института Роспотребнадзора (Ростов-на-Дону) Алексей Носков.

По его словам, наибольший риск заболеть у лиц, выезжающих в неблагополучные по холере страны Африки и Юго-Восточной Азии, некоторые регионы Восточного Средиземноморья, такие как Ирак и Афганистан, — там регистрируются случаи заболевания, имеется дефицит питьевой воды и низкий уровень коммунальной благоустроенности.

— В человеческой популяции есть определенные категории лиц, подверженные повышенному риску заболеть холерой: это люди с некоторыми формами гастритов; недавно перенесшие операции на желудочно-кишечном тракте, либо имеющие недостаточность иммунитета и страдающие алкоголизмом . При несоблюдении достаточно простых, но требуемых гигиенических норм этот риск может реализоваться, — пояснил Алексей Носков.

Пандемическое распространение инфекционных болезней имело место во все времена, но современная эпидемиологическая ситуация имеет важное отличие в скорости развития событий. Этому способствует глобализация социальных аспектов жизни и высокая скорость транспортных передвижений, резюмировал специалист.

По его словам, в сочетании с увеличением плотности населения и социальных контактов это может привести к возрастанию угрозы распространения инфекций.

При этом в России возможное распространение инфекции сведено до минимума благодаря своевременным санитарно-эпидемиологическим мерам, заключил эксперт.