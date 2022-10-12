Сдать в строй: мобилизованным предложили давать жилье без очереди
Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства. Такой законопроект в ближайшее время планируют внести в Госдуму, сообщили «Известиям» в комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан. Предполагается, что квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства, отметили эксперты.
Вне очереди
Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, хотят без очереди выдавать жилье. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила «Известиям» председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы, рассказала парламентарий.
— Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях, — считает Галина Хованская.
Согласно решению президента России Владимира Путина, на добровольцев и граждан, подпавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих и соответствующие ему льготы, напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Действующее законодательство не разграничивает военнослужащих по контракту и призванных по мобилизации, в том числе относительно жилищного обеспечения, отметил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.
Согласно закону «О статусе военнослужащего», в очередь на получение жилья становятся после 20 лет выслуги либо, если уволились по уважительной причине — после десяти лет, сказал он. Среди служащих по контракту большинство брали военную ипотеку, многие из более старшего поколения уже реализовали свое право на жилье — такие люди потенциально не попадают под действие законопроекта, сказал юрист.
По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные — из муниципальных бюджетов. Сегодня нет единого органа, который бы занимался координацией предоставления квартир по таким программам, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
— Было бы правильно объединить всех участвующих в СВО в единую группу, право на жилье для которой реализовывалось бы из средств федерального бюджета, — считает Светлана Разворотнева.
Люди, потерявшие здоровье в связи с исполнением обязанностей военной службы, должны получать жилье вне очереди, согласен Олег Жердев. Но важны формулировки: сейчас квартиры предоставляют в собственность бесплатно, выдается жилищная субсидия, также квартиры дают в соцнаем. А у сотрудников, которые не на военной, а на внутренней службе, есть единовременная жилищная выплата, рассказал он.
В Минобороны «Известиям» сообщили, что изучат законопроект, когда его внесут в Госдуму и направят в профильный комитет.
Пути реализации
С одной стороны, инициатива действительно нужная, но с другой — есть обозначенный перечень тех, кто имеет право на первоочередное получение жилья, сказал Александр Якубовский. Например, очень остро стоит вопрос с обеспечением жильем детей-сирот. Поэтому стоит дорабатывать механизмы очередности и выдачи такого жилья, подчеркнул парламентарий. Проблема чаще всего заключается в недостаточном объеме финансирования, пояснил он.
Выдача квартир гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, вне очереди вызовет противоречивые чувства со стороны кадровых военных, которые ждут жилье годами, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Впрочем, это будет зависеть от реализации идеи. При масштабном строительстве жилья для военнослужащих опережающими темпами квадратных метров хватит и на обеспечение квартирами очередников, отметила она.
— Инициатива актуальна и абсолютно справедлива. Институт соцжилья в России требует более активного развития — для обеспечения нуждающихся и слабо защищенных слоев населения, — сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Чтобы решить проблему с предоставлением жилья военным, властям придется работать в двух направлениях — сотрудничать с девелоперами и развивать технологии быстрого и недорогого домостроения, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Часть квартир государство может выкупить у застройщиков — сейчас это будет особенно актуально, когда спрос на жилье падает, полагает он. Также есть вариант использовать индивидуальное жилищное строительство, отметил владелец компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Не исключено, что такие проекты следует реализовывать на условиях государственно-частного партнерства, добавил Сергей Зайцев. Главное при реализации меры — финансирование за счет средств федерального бюджета, чтобы гарантии не остались только на уровне закона, подчеркнула президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.