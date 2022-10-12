Сдать в строй: мобилизованным предложили давать жилье без очереди

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства . Такой законопроект в ближайшее время планируют внести в Госдуму, сообщили «Известиям» в комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан. Предполагается, что квартиры будут выдавать людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна. Не исключено, что для реализации инициативы потребуются механизмы государственно-частного партнерства, отметили эксперты.

Вне очереди

Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, хотят без очереди выдавать жилье . Такой законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, сообщила «Известиям» председатель комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна . Мера поддержки не будет связана со сроком службы , рассказала парламентарий.

— Люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем в подобных случаях, — считает Галина Хованская.

Согласно решению президента России Владимира Путина, на добровольцев и граждан, подпавших под частичную мобилизацию, распространяется статус военнослужащих и соответствующие ему льготы , напомнил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Действующее законодательство не разграничивает военнослужащих по контракту и призванных по мобилизации, в том числе относительно жилищного обеспечения, отметил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Вне строя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно закону «О статусе военнослужащего», в очередь на получение жилья становятся после 20 лет выслуги либо, если уволились по уважительной причине — после десяти лет , сказал он. Среди служащих по контракту большинство брали военную ипотеку, многие из более старшего поколения уже реализовали свое право на жилье — такие люди потенциально не попадают под действие законопроекта, сказал юрист.

По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные — из муниципальных бюджетов. Сегодня нет единого органа, который бы занимался координацией предоставления квартир по таким программам, добавил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Было бы правильно объединить всех участвующих в СВО в единую группу, право на жилье для которой реализовывалось бы из средств федерального бюджета , — считает Светлана Разворотнева.

Люди, потерявшие здоровье в связи с исполнением обязанностей военной службы, должны получать жилье вне очереди, согласен Олег Жердев. Но важны формулировки: сейчас квартиры предоставляют в собственность бесплатно, выдается жилищная субсидия, также квартиры дают в соцнаем. А у сотрудников, которые не на военной, а на внутренней службе, есть единовременная жилищная выплата, рассказал он.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что изучат законопроект, когда его внесут в Госдуму и направят в профильный комитет.

Пути реализации

С одной стороны, инициатива действительно нужная, но с другой — есть обозначенный перечень тех, кто имеет право на первоочередное получение жилья , сказал Александр Якубовский. Например, очень остро стоит вопрос с обеспечением жильем детей-сирот. Поэтому стоит дорабатывать механизмы очередности и выдачи такого жилья, подчеркнул парламентарий. Проблема чаще всего заключается в недостаточном объеме финансирования, пояснил он.

Выдача квартир гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, вне очереди вызовет противоречивые чувства со стороны кадровых военных, которые ждут жилье годами , считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Впрочем, это будет зависеть от реализации идеи. При масштабном строительстве жилья для военнослужащих опережающими темпами квадратных метров хватит и на обеспечение квартирами очередников , отметила она.

Вне строя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Инициатива актуальна и абсолютно справедлива. Институт соцжилья в России требует более активного развития — для обеспечения нуждающихся и слабо защищенных слоев населения, — сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Чтобы решить проблему с предоставлением жилья военным, властям придется работать в двух направлениях — сотрудничать с девелоперами и развивать технологии быстрого и недорогого домостроения , отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Часть квартир государство может выкупить у застройщиков — сейчас это будет особенно актуально, когда спрос на жилье падает, полагает он. Также есть вариант использовать индивидуальное жилищное строительство, отметил владелец компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.